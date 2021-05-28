«Чертовски действует на нервы»: что говорят о фильме «Тихое место 2» первые зрители

В широкий прокат в ряде стран вышел фильм Джона Красински «Тихое место 2» — продолжение популярной ленты 2018 года. Главные роли в картине исполнили Эмили Блант и сам постановщик. Также во второй части к касту присоединился Киллиан Мёрфи. Большинство первых зрителей остались довольны сиквелом: они хвалят напряжённую атмосферу ленты, технические особенности и актёрскую игру. Однако кто-то всё же считает сюжет недостаточно продуманным и обращает внимание аудитории на допущенные кинематографистами ошибки.

В конце мая в США, Китае, Португалии, Индонезии, Исландии, Австралии и ряде других стран на большие экраны вышел фантастический хоррор Джона Красински «Тихое место 2».

Премьера первой части состоялась в 2018 году. Фильм собрал в мировом прокате более $340 млн и был удостоен двух премий «Сатурн», присуждаемых Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов. Картину высоко оценили как кинокритики, так и зрители — её рейтинг на портале Rotten Tomatoes составляет 96% и 82% соответственно. Критики отмечали, что эта лента отличается от других работ в жанре ужасов: в ней особенно сильна линия, посвящённая взаимоотношениям внутри семьи. Такой подход к истории позволил сделать фильм максимально напряжённым и увлекательным.

«Тихое место» стало четвёртой режиссёрской и сценарной работой Джона Красински (и третьей в полном метре), однако его небольшой опыт не помешал кинокритикам признать выдающийся талант постановщика. Автор портала Cut Print Film Исаак Фелдберг назвал картину личным триумфом Красински. Критик подчёркивал, что режиссёру удалось перевести тревогу, с которой должен столкнуться каждый отец, на кинематографический язык — более многослойный и умный, чем ожидали зрители.

Действие первого фильма берёт начало в 2020 году в постапокалиптическом мире. В центре сюжета — семья, вынужденная жить на ферме вдали от других людей, не издавая ни звука, чтобы не привлечь внимание кровожадных монстров. Загадочные существа слепы, но обладают острым слухом, который позволяет им с поразительной лёгкостью находить жертв.

«Тихое место 2» продолжает рассказанную в первой части историю. Герои покидают ферму и отправляются во внешний мир. Вскоре выясняется, что их жизни угрожают не только монстры.

К своим ролям в фильме вернулись сам Красински, а также Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп. Кроме того, в продолжении к актёрскому составу присоединился звезда проектов «28 дней спустя» и «Острые козырьки» Киллиан Мёрфи.

Первые зрители позитивно отзываются о картине в соцсетях. Прежде всего они отмечают пугающую и напряжённую атмосферу, уже знакомую поклонникам истории по первой части.

«Тихое место 2» — не только потрясающий сиквел, но также шедевральный напряжённо-драматический сай-фай-хоррор», — утверждает пользователь из Новой Зеландии.

‘Quiet Place Part II’ is not only a fantastic sequel, but also a tense-dramatic-stressful sci fi horror masterpiece 👏🏽



See it in the cinema now! 👍🏽



(And then we can have spoiler talk) pic.twitter.com/3DkAX0gMQ1 — Random Access Māori (@MaoriRandom) May 27, 2021

«Если когда-нибудь захотите пережить сильнейший стресс, посмотрите «Тихое место 2». Неплохой фильм. То что надо для просмотра в кинотеатре. Но чертовски действует на нервы», — пишет ещё один автор.

Зритель из Индонезии отмечает, что лента «Тихое место 2» получилась не хуже первой части, несмотря на то что образ монстров уже был раскрыт, — автор сообщения ожидал, что отсутствие такой интриги сделает продолжение не столь интересным. Он подчёркивает, что перед походом в кинотеатр стоит освежить в памяти первый фильм — события новой ленты продолжают сюжет оригинала.

Однако с ним согласны не все блогеры. По мнению ещё одной пользовательницы соцсети, вторая часть во многом уступает первой из-за недостаточно продуманного сюжета.

«Посмотрела сегодня «Тихое место 2», но фильм недотягивает до первой части, не хватает слишком многих деталей. Полагаю, они собираются снимать третью часть», — пишет девушка.

Today I watched a quiet place 2 but it wasn't as good as the last first one there are so many missing pieces, I guess they are going to make a part3🥺 — Gaby🎀 (@AnnaGr23) May 28, 2021

Пользователи Twitter не разглашают сюжет, однако некоторые отмечают, что финал фильма получился очень слезливым.

«Тихое место 2» — совершенно феноменальный фильм, концовка даже заставила меня прослезиться. Если есть такая возможность, рекомендую смотреть в кинотеатре!» — пишет один из пользователей Twitter.

A Quiet Place 2 was absolutely phenomenal and the ending was a bit of a tear jerker. please if you have the chance to, i recommend seeing it in theaters!!! — Phoenix // in vtuber hell (@thatransguynix) May 27, 2021

Для некоторых достоинством фильма стали его технические особенности. Блогеры отмечают удачный монтаж, подчёркивающий напряжение картины, а также звуковой дизайн. Для большего эффекта ленту советуют смотреть в кинотеатрах.

«Каким-то образом вторая часть вышла лучше первой — посмотрите её в IMAX, если получится. Невероятный звуковой дизайн и потрясающий монтаж в третьем акте. Фильм элегантно переключается между тремя локациями (с роскошным применением принципа монтажа по сходству), систематически наращивая напряжение в каждой из них», — говорится в одном из сообщений.

8/10 to a quiet place part 2



somehow better than the first one — see it in IMAX if you can. sound design is incredible. and the editing in the third act is sublime. switches beautifully between three locations (with some lush match cuts) while building tension in each — Jeeves (but vaccinated) 🇪🇺🇲🇽🏳️‍🌈 (@jeeveswilliams) May 28, 2021

«Тихое место 2» может похвастаться лучшим монтажом, который я когда-либо видел в хорроре, и когда вы доберётесь до третьего акта, то поймёте, как здорово всё продумано», — утверждает другой пользователь Twitter.

Многие также высоко оценили актёрскую игру в картине. Особенно пользователи выделяют Киллиана Мёрфи. Они отмечают, что артист отлично справился со своими задачами. Для кого-то его персонаж стал главным и любимым в истории.

«После просмотра «Тихого места 2» могу сказать, что это отличнейший сиквел. Больше всего мне понравился Киллиан Мёрфи, у него потрясающий персонаж», — пишет один из авторов.

I watched quiet place 2 and its crazy good as a sequel and Cillian Murphy is a amazing charcter and my fav from the movie. — Tushar (@striker7social) May 28, 2021

Другой пользователь отметил и внешнее преображение актёра — в фильме он предстал в непривычном образе.

«Команда по гриму и причёскам «Тихого места 2» заслуживает «Оскара» хотя бы за то, что им удалось изуродовать Киллиана Мёрфи, чтобы он походил на обычного парня, а не на самого красивого мужчину из живущих на Земле», — утверждает пользователь.

the hair and makeup crew on A QUIET PLACE 2 deserve an oscar solely for managing to ugly up Cillian Murphy enough that he looks like a regular guy instead of the prettiest man on earth — killjoy trout (@hearshotkid336) May 27, 2021

Блогер из Индонезии заметил, что история героя Киллиана Мёрфи очень похожа на события, которые пережил его же персонаж в ленте Дэнни Бойла «28 дней спустя» — оба просыпаются в пустом городе и отправляются в приключения с девушкой, у которой умер отец. На пути герои встречают монстров (в ленте Бойла — зомби).

Не все зрители пришли в восторг от картины. Блогеру из Новой Зеландии, например, не понравилось, какими предстали монстры на экране — их он назвал смехотворными. Кроме того, зритель счёл неудачными некоторые эмоциональные моменты фильма.

«С грустью сообщаю, что «Тихое место 2» — несусветная чушь. Монстры смехотворны, и если я ещё хоть раз увижу, как Эмили Блант сжимает ребёнка и дрожащими губами шепчет: «Беги», то я просто закричу», — пишет автор.

Sad to report that The Quiet Place 2 is a load of old rubbish. The creatures are ridiculous and if I see one more shot of Emily Blunt clutching a baby, lip quivering, while whispering ‘run’ I’ll . . . scream — Tony Wall (@tonywalljourno) May 27, 2021

Американский блогер обнаружил в картине неточность. В кадре используются слуховые аппараты, которые, по словам пользователя, работают бесшумно. При этом в фильме они издают звуки.

«Только что посмотрел «Тихое место 2» и... Сценаристы действительно думали, что слуховые аппараты костной проводимости издают какие-то звуки?? Даже не знаю, если пишешь фильм, важные сюжетные моменты в котором вращаются вокруг какого-то устройства, возможно, стоит выяснить, как это устройство работает на базовом уровне», — пишет автор.

Just watched A Quiet Place and… did the writers think bone-anchored hearing aids make sound?? — big dick haver (@djjuulgod) May 27, 2021

В России фильм выходит в широкий прокат 3 июня.