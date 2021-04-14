«На смену всегда приходит волна холода»: синоптики сообщили о понижении температуры в Москве в конце текущей недели

В начале текущей недели в Москве два дня подряд обновлялись температурные рекорды, однако в ближайшие дни произойдёт небольшое «условное» похолодание. В выходные москвичей ожидает понижение температуры до +15 °С и порывистый ветер.

Среда, 14 апреля, стала в Москве на ближайшее время последним днём, который отметился рекордно высокой температурой. Об этом заявила RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, до конца недели погода в российской столице будет меняться, к тому же к региону приблизится холодный атмосферный фронт.

«16 апреля погода будет облачной, с небольшим дождём. За холодным фронтом к нам придёт порция «правильного» воздуха, не тропического, как сейчас, а полярного — температурные значения будут соответствовать климату. Это значит, что в выходные дни в Москве будет умеренно тепло. В ночные часы +1…+6 °С, дневная температура в субботу +10…+15 °С, в воскресенье на пару градусов теплее», — пояснила она.

При этом Позднякова подчеркнула, что такие температурные значения «всё равно выше климатической нормы».

«Вот эта высокая температура меня не радует, а скорее пугает, потому что мы прекрасно понимаем, что в апреле такие всплески тепла нехарактерны. На смену всегда приходит волна холода. К счастью, пока такого не происходит — температура воздуха в предстоящие десять дней не будет опускаться до отрицательных значений, и это уже хорошо», — указала главный специалист Московского метеобюро.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков также сообщил об ожидающемся небольшом «условном» похолодании.

«Ночь сегодня будет тёплой, где-то +7…+9 °С без осадков, в течение завтрашнего дня будет проходить атмосферный фронт, поэтому пройдёт дождь где-то в обед, температура ещё тёплая, +19…+21°С, далее в пятницу — +15…+17 °С, будет облачно с небольшими прояснениями, местами дождь, ветер усилится, порывы 15 м/с», — рассказал метеоролог.

В выходные москвичей ожидает проникновение более холодного воздуха, местами дожди, порывистый ветер, температура воздуха достигнет +15…+17 °С.

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

В среду, 14 апреля, в Москве температура воздуха повторила рекордную отметку, достигнутую в 1962 году. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Последний раз 14 апреля самая высокая температура в Москве на метеостанции ВДНХ наблюдалась в 1962 году и была такой же, +20,8 °С», — говорится в сообщении.

При этом уже к 15:00 воздух прогрелся до +21,5 °С.

Накануне в российской столице столбики термометров превысили отметку в +21 °С, побив таким образом 140-летний рекорд за этот день в истории метеонаблюдений.

«Минувшая ночь стала самой тёплой с начала года, в Москве, по предварительным оценкам, минимальная температура составила плюс 11,6 °С, а по области было от семи до 12 °С. По сути, такие показания температуры — летние», — приводит РИА Новости слова ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Елены Волосюк.

Погода в Москве и России

В четверг, 15 апреля, в Москве температура днём ожидается от +19 °С до +21 °С, местами пройдёт небольшой дождь.

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Также в Гидрометцентре рассказали, что жителям Ленинградской, Псковской и Новгородской областей не стоит ожидать осадков в четверг, столбики термометров достигнут отметок +7 °С... +12 °С.

В северных областях России на погоду будут влиять антициклон из Скандинавии и атмосферные фронты уходящего циклона и приближающегося с запада, местами пройдут осадки в виде дождя и снега.

«В Ненецком автономном округе ветер 15-20 м/с, температура опять понизится, в дневное время +1 °С... -4 °С. В Коми похолодает, днём до +1 °С... +6 °С, на крайнем юге резко похолодает от летнего тепла до +5 °С... +10 °С. В Архангельской области днём ожидается местами небольшой дождь, ветер до 15 м/с, температура существенно не изменится, днём +6 °С... +11 °С. В Вологодской областях небольшой дождь, ветер до 14 м/с, похолодает до +8 °С... +13 °С. В Мурманской области снег и мокрый снег будет сопровождаться порывами ветра до 17-22 м/с, температура днём +2 °С... +7 °С, местами гололедица», — говорится в сообщении.

На юге России также пройдут дожди, температура воздуха будет в пределах от +13 °С до +18 °С, в Ростовской области до +26 °С, на Северном Кавказе на уровне +10 °С... +15 °С, местами до 20 °С. В Крыму также ожидается выпадение кратковременных осадков в виде дождя, температура составит +10 °С... +15 °С.