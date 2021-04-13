«Почти ослеп»: адвокат заявил об ухудшении здоровья Харви Вайнштейна

Адвокат Харви Вайнштейна Норман Эффман попросил суд не экстрадировать его подзащитного из Нью-Йорка в Лос-Анджелес для участия в новом судебном процессе, поскольку продюсер испытывает проблемы со здоровьем. За время разбирательства Вайнштейн дважды перенёс хирургическое вмешательство. Кроме того, находясь в заключении, продюсер переболел коронавирусом. По словам защиты, за время пребывания в тюрьме продюсер «почти ослеп» и потерял четыре зуба.

В понедельник, 12 апреля, в нью-йоркском суде состоялось слушание по поводу экстрадиции продюсера Харви Вайнштейна из штата Нью-Йорк в Лос-Анджелес, штат Калифорния. В ходе заседания адвокат Норман Эффман, который представляет интересы Вайнштейна, сообщил, что его клиент нуждается в двух хирургических операциях.

С марта 2020 года (после вынесения приговора) Харви Вайнштейн находится в тюрьме Венде в черте города Олден, неподалёку от Буффало. Вскоре продюсеру предстоит новое разбирательство. Адвокаты настаивают на том, чтобы обвинения их подзащитному были предъявлены удалённо.

По словам Эффмана, Вайнштейн теряет зрение и «строго говоря, к настоящему моменту почти ослеп». Адвокаты впервые упоминали о проблемах со зрением в феврале 2020 года, когда продюсера признали виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Тогда сообщалось, что Харви Вайнштейну необходимы инъекции, чтобы поддерживать здоровье глаз. Сейчас, же по словам Эффмана, продюсеру нужна операция.

Также юрист рассказал, что Вайнштейну предстоит посетить стоматолога: за время пребывания в тюрьме осуждённый потерял четыре зуба.

Продюсер участвовал в заседании посредством видеосвязи. Он не брал слово. Сообщается, что в кадре были видны ходунки, которыми Вайнштейн пользовался во время процесса в Манхэттенском суде.

Харви Вайнштейн

AFP

© Kena Betancur / Getty Images

Окружной прокурор Джон Флинн полагает, что проблемы Вайнштейна со здоровьем не должны каким-либо образом влиять на процесс экстрадиции.

«Мне правда безразлично его медицинское состояние. Я не пытаюсь быть грубым, хорошо? Меня не сильно волнуют его проблемы. Для меня важнее жертвы его преступлений в Калифорнии. Для меня важнее помочь своим коллегам из лос-анджелесской окружной прокуратуры привлечь его к ответственности», — заявил прокурор.

Харви Ванштейн обвиняется в изнасиловании (четыре случая), принудительном оральном соитии (четыре случая), насильственных действиях сексуального характера (два случая) и принудительном половом акте (один случай). В качестве потерпевших выступают пять женщин. Утверждается, что предполагаемые преступления имели место между 2004 и 2013 годами.

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Представителям судебной власти предстоит решить некоторые организационные вопросы: сотрудники прокуратуры округа Лос-Анджелес допустили ошибки при составлении ходатайства об экстрадиции, в связи с чем слушания продолжатся 30 апреля. Адвокат Вайнштейна Марк Верксман подчеркнул, что у команды окружного прокурора было несколько недель на приведение документов в порядок, однако она не справилась с этой задачей.

Если ходатайство об экстрадиции будет удовлетворено, защита Вайнштейна сможет в течение 30 дней обратиться к губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Если политик не станет препятствовать экстрадиции до истечения этого срока, продюсер отправится в Лос-Анджелес.

Верксман продолжает настаивать на невиновности подзащитного. «Это застарелые, безосновательные, непроверенные, неправдоподобные обвинения, которые возникли во время истерии с движением #MeToo, и мы уверены, что господин Вайнштейн будет оправдан, потому что против него нет каких-либо надёжных свидетельств. Он невиновен».

Харви Вайнштейн

AFP

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Ранее представители Харви Вайнштейна неоднократно сообщали, что продюсер страдает от проблем со здоровьем. В августе 2019 года он попал в автокатастрофу, и спустя несколько месяцев перенёс операцию на позвоночнике.

Также у Вайнштейна наблюдались повышенное давление и учащённый пульс. После одного из заседаний в конце февраля 2020-го продюсер пожаловался на боли в груди. Его экстренно госпитализировали и 4 марта сделали операцию на сердце. Затем Вайнштейна поместили в тюремный лазарет. Как отмечает Норма Эффман, его подзащитный до сих пор испытывает проблемы по части кардиологии.

Кроме того, в марте-апреле 2020 года Харви Вайнштейн перенёс коронавирусную инфекцию. Продюсер находится в группе риска, однако смог справиться с болезнью.

В марте 2020-го Вайнштейна признали виновным в преступных действиях сексуального характера и изнасиловании и приговорили к 23 годам лишения свободы. Наибольший возможный срок за подобные преступления составляет 29 лет. Защита продюсера просила о минимальном наказании — пяти годах лишения свободы.