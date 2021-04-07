«Окончательно преодолели систему контроля»: в Италии отменили цензуру в кино

В Италии официально отменили цензуру в кинематографе, действовавшую в стране более сотни лет. Впредь государство не сможет запрещать показ фильмов или требовать внести в них изменения перед выходом в прокат. Также учреждена комиссия, которая будет следить за корректностью возрастной классификации контента. В разное время под цензурные ограничения попадали ленты Федерико Феллини, Лукино Висконти, Пьера Паоло Пазолини и других классиков итальянского кинематографа.

Власти Италии пересмотрели цензурные ограничения в отношении киноиндустрии. «Цензура кино упразднена. Мы окончательно преодолели систему контроля, которая ранее позволяла государству ограничивать свободу художников», — заявил 5 апреля министр культуры страны Дарио Франческини.

В результате нововведений, зафиксированных в Законе о кино, впредь нельзя запретить показ ленты по причине её несоответствия нормам морали и нравственности или же потребовать, чтобы авторы вырезали определённые эпизоды или каким-либо иным образом видоизменили картину перед выпуском в прокат.

Одновременно Франческини подписал постановление о создании комиссии по классификации кинематографических произведений под эгидой главного управления кинематографии при Министерстве культуры Италии. Задачей комиссии будет проверка возрастной классификации кинопродукции, которую определяют дистрибьюторы контента.

Главой вновь созданной комиссии стал председатель Государственного совета Итальянской Республики Алессандро Пайно. В организацию входят ещё 49 человек. Это эксперты в области кинематографа, образования и педагогики, социальной коммуникации, а также представители родительских ассоциаций и организаций, специализирующихся на защите животных.

«Это форма самоконтроля. Мы уже достаточно созрели», — приводит слова режиссёра и сценариста, лауреата Венецианского кинофестиваля Пупи Авати The Guardian.

В 1970-х фильм Авати «Бордель» попал под цензурные ограничения. Вместе с тем кинематографист считает, что цензура возбуждала интерес зрителей и делала запретное кино более притягательным.

© Кадр из фильма «Последнее танго в Париже» (1972)

Цензура в итальянском кинематографе появилась ещё в 1914 году. С тех пор не одна сотня фильмов была подвергнута пересмотру по политическим, моральным и религиозным причинам. Только с 1944-го жёсткие ограничения коснулись 274 итальянских, 130 американских картин и 321 проекта из других стран. Кроме того, по различным соображениям цензорами были изменены более 10 тыс. картин.

Как отмечается в исследовании Cinecensura, эти работы — лишь небольшая часть от всех фильмов, подвергшихся цензуре. Ещё больше лент были «доработаны» на этапе написания сценариев.

Нередко частичные или полные запреты затрагивали работы таких независимых режиссёров, как Федерико Феллини, Альберто Латтуада и Карло Лиццани. Среди подобных проектов 1950-х годов — «Пляж» Латтуады и «Тото и Каролина» Марио Моничелли.

Ещё больше авторских картин пострадало из-за цензуры в 1960-х. Среди них такие известные ленты, как «Рокко и его братья» Лукино Висконти, «Горбун» Карло Лиццани, «Приключение» Микеланджело Антониони, «Сладкая жизнь» Федерико Феллини. Последний фильм снят в 1960 году. Он получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, однако вызвал осуждение Ватикана и был запрещён в Италии до середины 1970-х.

Кроме того, как отмечала актриса Лаура Бетти, возглавлявшая Фонд Пьера Паоло Пазолини, цензуре подвергались практически все картины постановщика. В их числе — «Трилогия жизни», включающая ленты «Декамерон», «Кентерберийские рассказы» и «Цветок тысяча и одной ночи», а также «Сало, или 120 дней Содома».

В числе наиболее известных фильмов, не прошедших цензуру, — драма Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже» с Марлоном Брандо и Марией Шнайдер. После премьеры ленты самого режиссёра, а также других кинематографистов, причастных к работе над ней, обвинили в съёмках порнографии. Позднее их оправдали, однако Бертолуччи на пять лет лишился гражданских прав. Кроме того, были уничтожены практически все копии фильма за исключением трёх — их оставили в качестве доказательства выдвинутых обвинений.

Гораздо меньше ограничений накладывалось на картины к концу XX века. Одним из последних запрещённых к показу проектов стал фильм «Тото, который жил дважды» 1998 года. Его сочли унижающим достоинство сицилийцев, Италии и всего человечества и запретили на некоторое время.

В XXI веке только один фильм был запрещён к показу в Италии по соображениям цензуры — хоррор Раффаэле Пиккьо «Обречённые на смерть».