«Знаки дороги»: Джордж Мартин работает над экранизацией романа Желязны о путешествиях во времени

Создатель «Песни льда и пламени» Джордж Мартин спродюсирует телевизионную адаптацию научно-фантастического романа Роджера Желязны «Знаки дороги». Сюжет книги выстраивается вокруг шоссе, связывающего все места и временные периоды. Путешествия по нему позволяют раскрывать важнейшие тайны мира, исправлять ошибки прошлого и переписывать будущее. За сценарий экранизации отвечает Калинда Васкез, работавшая над сериалами «Побег» и «Бойтесь ходячих мертвецов».

Автор романов цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин займётся производством телевизионной адаптации научно-фантастического романа Роджера Желязны «Знаки дороги». Как сообщает Deadline, литератор присоединится к проекту HBO в качестве исполнительного продюсера.

В опубликованной в 1979 году книге рассказывается о шоссе, которое связывает все места и исторические периоды и позволяет людям путешествовать во времени. Некоторые с помощью этой дороги исследуют тайны истории, для других шоссе становится единственной возможностью выжить, исправить ошибки прошлого и изменить будущее. Создали дорогу некие драконы Белквинита. Как и зачем они это сделали — неизвестно.

Адаптацию произведения возьмёт на себя Калинда Васкез, работавшая над сценариями таких проектов, как «Побег», «Однажды в сказке» и «Бойтесь ходячих мертвецов». Она же выступит шоураннером и одним из продюсеров ленты.

Это не первый случай, когда Джордж Мартин участвует в экранизации произведений Желязны. В 1980-х он работал над адаптацией рассказа писателя «Последний защитник Камелота» для сериала «Сумеречная зона». Именно с него началась телевизионная карьера Мартина.

С произведениями Роджера Желязны Джордж Мартин знаком со студенческих лет. Сам он тогда только мечтал о карьере писателя. Творчество Желязны произвело на Мартина сильнейшее впечатление: автор «Песни льда и пламени» утверждал, что его коллега оказал большое влияние на жанр научной фантастики.

«Я никогда не слышал о Желязны. Но когда я впервые прочитал эти слова (роман «Князь Света». — RT), меня пробила дрожь, я понял, что научная фантастика никогда не будет прежней. Так и случилось. Роджер оставил свой след в жанре, как удавалось лишь немногим до него», — вспоминает Мартин.

В 1970-х Джордж Мартин лично познакомился с Роджером Желязны. Со временем между ними завязались дружеские отношения. Писатель отмечал, что Желязны не раз помогал ему в профессии.

«Роджер был моим другом, наставником и одним из величайших писателей-фантастов в истории. Для меня было честью перенести его работу на телеэкран. И поэтому я так рад возможности участвовать в адаптации его романа «Знаки дороги» для HBO», — рассказал Мартин.

По словам писателя, у команды есть «потрясающая книга, потрясающий сценарист Калинда Васкес и все предпосылки к созданию восхитительного оригинального сериала».

«Я с нетерпением жду этого долгого и захватывающего путешествия», — отметил Мартин.

Чем занят Джордж Мартин?

Помимо экранизации романа Роджера Желязны, Джордж Мартин работает ещё над одним проектом для HBO — лентой «Дом дракона». Её действие будет происходить за 300 лет до событий, описанных в «Игре престолов». Сценарий основан на книге «Пламя и кровь». В центре сюжета окажется семья Таргариенов. Главную роль, короля Визериса Таргариена, исполнит британский актёр Пэдди Консидайн.

Писатель занимается продюсированием сериала. Кроме того, он может присоединиться к работе над сценарием. Премьера ленты ожидается в 2022 году.

Параллельно HBO работает ещё над двумя проектами, направленными на расширение вселенной «Игры престолов». Один из них представляет собой приквел, основанный на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» о приключениях рыцаря Дункана Высокого и принца Эйгона Таргариена. События в нём развернутся за 90 лет до сюжета «Игры престолов».

Кроме того, поклонники франшизы смогут увидеть анимационную ленту для взрослой аудитории, созданную по мотивам оригинального сериала.

Участие Джорджа Мартина в работе над обоими проектами пока не подтверждалось.

Литератор заявлял, что пишет шестую часть эпической саги «Песнь льда и пламени» — «Ветра зимы». Срок её публикации неоднократно откладывался, однако осенью 2019 года Мартин заявил, что не планирует браться за какие-либо сценарии, пока не закончит книгу.

Выход «Ветров зимы» на прилавки запланирован на 2021 год. В будущем Джордж Мартин собирается написать седьмую, заключительную часть цикла — «Грёзы о весне».