«Дом дракона»: съёмки приквела «Игры престолов» начнутся в 2021 году

Исполнительный директор WarnerMeadia Джейсон Килар заявил, что съёмки сериала-приквела к «Игре престолов» под названием «Дом дракона» начнутся в ближайшие месяцы. Также опубликованы первые концепт-арты к предстоящему проекту, в основу которого ляжет книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь», а действие развернётся за 300 лет до событий «Игры престолов». Главную роль в проекте сыграет британский актёр Пэдди Консидайн, а режиссёром пилота и ряда других эпизодов будет Мигель Сапочник, работавший, в частности, над серией «Битва бастардов» в оригинальном проекте.

Съёмки приквела популярного сериала «Игра престолов», который называется «Дом дракона», начнутся в ближайшие месяцы. Об этом заявил исполнительный директор компании WarnerMedia Джейсон Килар. Соответствующая новость опубликована на официальном сайте медиакорпорации. «Берегитесь драконов над головой!» — в шутку советует Килар.

Также на странице размещены концепт-арты к будущему сериалу. На них показано, как будут выглядеть драконы, а также представлен герб дома Таргариенов. Жизнь этой семьи окажется в центре сюжета нового проекта. Последняя представительница династии Дейенерис Таргариен была одной из центральных героинь «Игры престолов».

Сериал «Дом Дракона» будет основан на книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Действие развернётся за 300 лет до событий, показанных в «Игре престолов». Планируется, что в мини-сериале будет десять эпизодов.

В октябре стало известно имя исполнителя главной роли. Им станет британский актёр Пэдди Консидайн. Он знаком зрителям по второстепенным ролям в таких лентах, как «Ультиматум Борна», «Нокдаун», «Макбет» и другим проектам.

Также Консидайн — режиссёр независимого кино. Он является обладателем «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля за лучший короткометражный фильм — «Хуже некуда». Эта же работа была отмечена премией BAFTA. Ещё две награды, BAFTA и приз фестиваля «Сандэнс», Консидайн получил за полнометражную драму «Тираннозавр».

На этот раз ему предстоит исполнить роль короля Визериса Таргариена. По сюжету герой приходит к власти в результате Великого совета в Харренхоле, когда лорды Вестероса назначают его преемником деда, короля Джейхейриса. Визерис описывается как добрый и порядочный человек, который желает сохранить наследие своего предка, будучи не самым талантливым правителем.

© Кадр из сериала «Игра престолов»

В работе над приквелом принимает участие лично Джордж Мартин. Он будет продюсировать проект, а в дальнейшем, возможно, присоединится к созданию сценария. Сейчас Мартин пишет роман «Ветра зимы», шестую часть цикла «Песнь льда и пламени», на основе которой снята «Игра престолов». Мартин неоднократно переносил сроки публикации. И в преддверии начала съёмок сериала литератор объяснил, что в данный момент ему важнее завершить работу над книгой.

«Я не притронусь ни к каким сценариям, пока не закончу «Ветра зимы». Зима всё ещё близко, и «Ветра» остаются для меня приоритетной задачей, как бы мне ни хотелось написать серию-другую для «Дома дракона», — отметил писатель в личном блоге.

Разработкой сюжета заняты Сара Ли Хесс и Райан Кондал, последний также будет одним из шоураннеров вместе с Мигелем Сапочником. Тот, в свою очередь, займёт режиссёрское кресло на съёмках пилота и некоторых других эпизодов. В числе продюсеров — Винс Джерардис.

Вестерос не сразу строился

«Дом дракона» стал вторым запущенным в разработку приквелом «Игры престолов». В 2018 году телеканал HBO заказал пилот проекта, который Джордж Мартин называл «Долгая ночь» (или же «Самая длинная ночь», чтобы избежать совпадения с заголовком одной из серий оригинального сериала). Его действие должно было развернуться за десятки веков до восстания Роберта Баратеона, положившего начало «Игре престолов».

«В сериале, действие которого происходит за тысячи лет до событий «Игры престолов», зрители увидят хронику перехода мира от золотой Эры героев к тёмным временам. Ужасающие секреты истории Вестероса и подлинное происхождение Белых ходоков, тайны Востока и легендарные Старки... Только одно можно сказать наверняка: это совсем не та история, которую, как нам кажется, мы знаем» — следовало из описания сериала.

© Кадр из сериала «Игра престолов»

Весной и летом 2019-го в Северной Ирландии был снят пилотный эпизод. Его поставила режиссёр С. Дж. Кларксон, сценарий написала Джейн Голдман. Главную роль исполнила Наоми Уоттс («Разрисованная вуаль», «Малхолланд Драйв»). Также в пилоте «Долгой ночи» снимались Джейми Кэмпбелл Бауэр, Джорджи Хенли, Тоби Регбо, Миранда Ричардсон и другие.

Однако в октябре 2019-го руководство HBO приняло решение свернуть проект. Эта новость расстроила многих причастных к работе над лентой.

«Я разделяю вашу боль. Я тоже была заинтересована в проекте», — обратилась Уоттс к фанатам вселенной «Игры престолов» в беседе с изданием news.com.au.

«Я не была поклонницей «Игры престолов» и посмотрела сериал только после того, как меня утвердили на роль. Я залпом посмотрела все сезоны где-то за пару месяцев, и это было потрясающе. Невероятно жаль, это был бы отличный сериал», — подчеркнула актриса.

Джордж Мартин также выразил сожаление по поводу отмены дальнейших съёмок. По его мнению, отмена «Долгой ночи» не связана с запуском «Дома дракона» в производство.

«Можно даже не говорить, что известие об отмене сериала меня расстроило... В конце концов на телевидении ведь хватает места для бесчисленных сезонов «C.S.I.: Место преступления» и франшизы «Чикаго»... Вестерос и Эссос намного больше, их история насчитывает тысячи лет, сказаний, легенд и героев хватило бы на десяток сериалов», — заметил писатель в своём блоге. Он также выразил сочувствие съёмочной группе и актёрам.

«Случаи, когда ты годами работаешь над пилотом, вкладываешь в него кровь, пот и слёзы, только чтобы затем всё это пошло прахом, при всей своей прискорбности не так уж и редки», — заключил Мартин.