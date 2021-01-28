Мультфильм для взрослых: HBO может снять анимационный сериал по «Игре престолов»

Видеосервис HBO Max разрабатывает анимационный сериал по мотивам «Игры престолов», сообщают СМИ. Ожидается, что проект будет ориентирован на взрослую аудиторию и напомнит зрителям одноимённую игровую ленту. По данным журналистов, к работе над картиной может присоединиться автор романов цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин. Ранее были анонсированы два многосерийных приквела, которые расширят популярную франшизу. Один будет основан на книге «Пламя и кровь», второй — на цикле «Повести о Дунке и Эгге».

Видеосервис HBO Max начал разработку многосерийного анимационного проекта по мотивам сериала «Игра престолов». Об этом со ссылкой на источники сообщает The Hollywood Reporter. Издание подчёркивает, что представители HBO Max данную информацию пока не комментируют.

Ожидается, что новый проект будет ориентирован на взрослую аудиторию и будет похож по настроению на одноимённый игровой сериал HBO.

К производству ленты может подключиться Джордж Мартин, по чьей серии книг «Песнь льда и пламени» поставлен основной сериал. Сейчас писатель работает над шестой частью эпической саги — «Ветра зимы». Ранее он неоднократно откладывал срок публикации, однако осенью 2019 года заявил, что написание книги остаётся его приоритетной задачей и он не планирует браться за какие-либо сценарии, пока её не закончит.

Выпуск шестой части цикла ожидается в 2021 году. В будущем писатель собирается заняться седьмой книгой под названием «Грёзы о весне», которая завершит серию романов в жанре фэнтези.

Новый анимационный сериал — не единственный проект HBO, направленный на расширение созданной Джорджем Мартином вселенной. В январе стало известно, что компания работает над приквелом «Игры престолов», основанном на серии «Повести о Дунке и Эгге». В рамках этого цикла были выпущены три книги. События в них разворачиваются за 90 лет до начала истории, описанной в «Песни льда и огня». Лента расскажет о приключениях рыцаря Дункана Высокого и принца Эйгона Таргариена.

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В октябре 2019 года телеканал HBO приступил к разработке приквела под названием «Дом дракона» по книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Его действие начинается за 300 лет до событий «Игры престолов». Сюжет развивается вокруг жизни семьи Таргариенов.

На главную роль утверждён британский актёр Пэдди Консидайн, сыгравший второстепенных персонажей в таких фильмах, как «Ультиматум Борна», «Нокдаун» и «Макбет». На этот раз ему предстоит перевоплотиться в короля Визериса Таргариена, который приходит к власти, однако оказывается не самым талантливым правителем. В числе других задействованных актёров — Мэтт Смит, Оливия Кук и Эмма Д'Арси.

Над этим проектом также работает Джордж Мартин. Он занимается продюсированием и не исключает своего участия в создании сценария. Съёмки десятисерийной ленты запланированы на 2021 год, а премьера ожидается в 2022-м.

В 2018 году телеканал HBO анонсировал ещё один приквел культового сериала, известный как «Долгая ночь». Его действие должно было развернуться за тысячи лет до событий «Игры престолов». В этом проекте кинематографисты обещали рассказать о происхождении Белых ходоков, об истории Вестероса и многом другом. В 2019 году был снят пилотный эпизод сериала. Роли в нём исполнили Наоми Уоттс, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Миранда Ричардсон, Джорджи Хенли, Тоби Регбо. Позднее руководство HBO отказалось развивать данный сериал.

© kinopoisk.ru

Премьера первого сезона сериала «Игра престолов» состоялась в апреле 2011 года, а последнего — весной 2019-го. Всего в рамках проекта выпущены 73 эпизода, отснятые в Великобритании, Канаде, Хорватии, Исландии, Марокко, Испании, а также на Мальте.

Сериал транслировался более чем в 170 странах и стал одним из самых популярных телешоу в истории. Финальный эпизод ленты только в день премьеры на HBO увидели 13,6 млн человек, что сделало его самым просматриваемым за время существования телеканала. Предыдущий рекорд в 2002 году установила первая серия четвёртого эпизода проекта «Клан Сопрано» — она собрала у экранов 13,43 млн зрителей.

Семь сезонов «Игры престолов» получили высокие оценки как зрителей, так и критиков. Согласно отзывам последних, рейтинг каждого сезона проекта на портале Rotten Tomatoes составил не менее 90%. Завершение саги, однако, зрители раскритиковали. Некоторые даже выступали с требованием переснять концовку.

Тем не менее шоу было удостоено 59 премий «Эмми прайм-тайм». 12 из них пришлось на долю восьмого сезона. Также создатели сериала стали обладателями таких наград, как «Золотой глобус» (Питер Динклэйдж за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале и телефильме), премия Гильдии киноактёров США, приз Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов и других.