«Запертые чувства» и открывшиеся музеи: как меняется культурная жизнь после ослабления ограничений

После смягчения ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, в Москве возобновил работу центр «Заповедное посольство» в парке «Зарядье». Ранее была открыта для посещения выставка Роберта Фалька в Третьяковской галерее. В Санкт-Петербурге после смягчения ограничений состоялся первый за 30 лет концерт группы «Кино». Об этих и других событиях — в материале RT.

3 февраля в московском парке «Зарядье» вновь заработал научно-познавательный центр «Заповедное посольство». Как сообщает ТАСС, начиная со среды москвичи вновь смогут записываться на просветительские программы по естественным наукам для школьников.

Центр не функционировал в течение десяти месяцев. Парк «Зарядье» был закрыт в марте 2020 года, прогулки и занятия спортом в нём возобновились во второй половине июня.

В конце января мэр Москвы Сергей Собянин отменил часть ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. С 22 января в библиотеках, музеях, выставочных залах и других подведомственных правительству учреждениях разрешено проводить массовые мероприятия. При этом количество участников должно составлять не более 50% от общей вместимости помещения. Также заполняемость залов в кинотеатрах, театрах и на концертных площадках увеличилось с 25 до 50%.

Парк «Зарядье»

АГН «Москва»

© Андрей Никеричев

27 января также были сняты ограничения на работу в ночное время дискотек, ночных клубов, предприятий общественного питания и других организаций.

В московском Мультимедиа Арт Музее 22 января открылось сразу шесть выставок. Две из них — «Между воображением и реальностью» и «Тень души, но заострённей чуть» — связаны с пандемией.

«Мы должны думать и о дистанциях, и о масках, и о перчатках, и о вакцинации в первую очередь. Потому что мир — в наших руках. И искусство иногда сигнализирует нам флешкой, что может с нами случиться... Поэтому мы ждём зрителей в музее и смотрим на искусство как на барометр, который показывает нам, что будет завтра», — отметила директор музея Ольга Свиблова в беседе с RT.

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Пандемия коронавируса и введённые из-за неё ограничения также стали источником вдохновения для художницы направления site-specific Марины Звягинцевой. Её впечатления от самоизоляции весной 2020 года нашли выражение в выставке «Запертые чувства», которая возобновилась в центре творческих индустрий «Фабрика» 29 января. Звягинцева оформила выставочный зал как большую квартиру, в пространстве которой располагаются семь интерактивных инсталляций.

В понедельник, 1 февраля, в Государственной Третьяковской галерее для посетителей открылась монографическая выставка Роберта Фалька. Ранее на картины художника можно было посмотреть только онлайн. Как объяснила директор музея Зельфира Трегулова, экспозиция стала первой в Москве масштабной музейной ретроспективой работ художника почти за сто лет. В Третьяковке представлено примерно 230 полотен и графических работ.

«Мы делали всё для того, чтобы привезти в Москву каждое из тех произведений, которые были заявлены кураторами в каталоге, за которыми нужно было ехать в самые различные регионы, даже в такие удалённые от нас, как Приморье», — приводит слова Трегуловой ТАСС. Предыдущая выставка Фалька с подобным охватом произведений состоялась в 1924 году.

Одновременно продолжает работу сайт проекта #Москвастобой, который позволяет посетить театры, музеи и различные культурно-массовые мероприятия онлайн. 3 февраля пользователям стали доступны две видеоэкскурсии по Новой Третьяковке. К просмотру предлагаются тур по временной выставке «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России», которая стартовала во второй половине января и продлится до 10 мая 2021 года, а также видеоэкскурсия «Прикоснуться к авангарду», посвящённая постоянной экспозиции.

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Ограничения в связи с пандемией постепенно отменяют и власти Санкт-Петербурга. С 30 января кинотеатры и концертные залы Северной столицы могут быть заполнены на 50% (против 25%, разрешённых ранее).

31 января в Санкт-Петербурге состоялся концерт группы «Кино». Воссоединение коллектива было запланировано на 2020 год, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции мероприятие пришлось перенести. Средства на проведение и запись концерта собрали посредством краудфандинга. Итоговая сумма составила 7 млн рублей. Музыканты собрались впервые с 1990 года, однако в дальнейшем планируют масштабные гастроли.

Напомним, в декабре в Северной столице вводились дополнительные ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Однако 30 декабря ограничения начали смягчать. Театры при условии 25%-ной заполняемости залов начали работу 7 января. Через девять дней администрация города разрешила театрам принимать до 50% от максимального числа зрителей.

Несмотря на смягчение мер, направленных на снижение заболеваемости, не все площадки смогут продолжить работу. 3 февраля основатель Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская сообщила ТАСС о закрытии выставочных залов на «Красном Октябре».

Центр фотографии имени братьев Люмьер

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

«Выставочная деятельность — очень большая нагрузка на сотрудников Центра фотографии, но в условиях, которые сложились в Москве в последние годы, её эффективность очень сильно снизилась», — отметила Григорьева-Литвинская в беседе с агентством. Она также подчеркнула, что на решение повлиял комплекс факторов.

Последний день работы действующих выставок — 23 февраля. В марте на базе центра планируется открытие частной галереи и фонда. Галерею Люмьер и книжный магазин можно будет посетить по предварительной договорённости и уже на другой площадке.