Сезанн в ГМИИ и Цой в Русском музее: громкие выставки 2021 года

На фоне пандемии коронавируса руководство многих учреждений культуры пока не обнародовало окончательные планы на 2021 год. Однако уже известно, что некоторые музеи готовят крупные события: в Третьяковской галерее пройдёт выставка художников русского и немецкого романтизма, ГМИИ имени Пушкина покажет работы Моне, Пикассо, Ренуара и Сезанна из коллекции братьев Морозовых, а Русский музей представит историю ленинградского рок-клуба в фотографиях. Подробнее об этих и других мероприятиях — в материале RT.

Ленинградский рок-клуб в фотографиях. К 40-летнему юбилею

Русский музей

28 декабря 2020 — 10 мая 2021

Выставка, развернувшаяся в Строгановском дворце уже в конце декабря, посвящена «золотому» десятилетию существования Ленинградского рок-клуба, который был открыт в 1981 году. В экспозиции представлены в основном любительские работы: деятельность клуба не вписывалась в официальную культурную повестку тех лет.

Посетители смогут увидеть фотографии с выступлений таких популярных коллективов, как «Кино», «Алиса», «Зоопарк», «Аквариум». Также на выставке представлены афиши, документы и другие свидетельства работы клуба.

В числе авторов — Андрей Усов, Дмитрий Конрадт, Владимир Быстров, Наташа Васильева-Халл, а также популяризатор советской рок-культуры, экс-супруга гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна Джоанна Стингрей.

Дмитрий Конрадт «Концерт в Ленинградском рок-клубе» (1985)

© rusmuseum.ru

Роберт Фальк

16 января — 23 мая 2021

Государственная Третьяковская галерея

В новом здании Третьяковской галереи на Крымском Валу состоится монографическая выставка русского авангардиста Роберта Рафаиловича Фалька. В экспозиции будет представлено порядка 200 полотен из множества российских и зарубежных музеев, а также частных коллекций. Выставка охватывает пять десятилетий творчества живописца, с 1900-х по 1950-е.

Виллем ван Вигель. Кинетическая скульптура

Музей современного искусства Эрарта

23 апреля — 22 августа

Нидерландский художник Виллем ван Вигель работает в жанре кинетического искусства. Созданные им объекты находятся в непрерывном движении и постоянно меняют форму. Вигель использует минимальное количество оттенков. Большинство фигур выполнено из металла, они приводятся в действие скрытыми за холстом механизмами. Композиции объединены идеей визуализации хода времени.

Работы Виллема ван Вигеля выставлялись на площадках Лондона, Парижа и Вашингтона.

Сиенская школа

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

май 2020

В конце весны в главном здании ГМИИ имени Пушкина будет организована камерная экспозиция десятка шедевров мастеров итальянского Высокого и позднего Средневековья. Они охватывают период с XIII по XV век.

Особый интерес вызывает стилевое многообразие произведений. Так, работы Дуччо ди Буонинсеньи написаны под влиянием византийского искусства, а в произведениях братьев Лоренцетти просматривается готический стиль в сочетании с оригинальными находками живописцев.

Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

октябрь 2021 — март 2022

На второе полугодие 2021-го запланирован крупный проект при участии Государственного Эрмитажа. Знаменитый петербургский музей и ГМИИ имени А.С. Пушкина вновь объединят шедевры из собраний русских меценатов, братьев Михаила и Ивана Морозовых.

В стенах Государственного музея изобразительных искусств разместят полотна Пабло Пикассо, Клода Моне, Поля Сезанна, Мориса Дени, Пьера Огюста Ренуара и других легендарных деятелей искусства конца XIX — начала XX века. Также для выставки будет воссоздан интерьер музыкального салона Ивана Морозова. Мероприятие посвящено памяти президента ГМИИ имени А.С. Пушкина Ирины Антоновой, которая ушла из жизни в ноябре 2020 года.

© ГМИИ имени А.С. Пушкина

Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии

Государственная Третьяковская галерея

Здание Новой Третьяковки на Крымском Валу в 2021 году примет в своих стенах масштабный международный проект «Мечты о Свободе. Романтизм в Германии и России», приуроченный к году Германии в России. Подготовкой мероприятия занимаются сотрудники ГТГ и Государственных художественных собраний Дрездена.

В экспозиции — более 150 картин немецких и русских живописцев первой четверти XIX века: Иоганна Овербека, Алексея Венецианова, Каспара Давида Фридриха, Карла Брюллова, Филиппа Отто Рунге, Ореста Кипренского и других.

Выставка современной графики из собрания Центра Помпиду

15 декабря 2021 — март 2022

В конце года посетители ГМИИ имени А.С. Пушкина смогут увидеть около 200 графических работ из собрания Даниэля и Флоранс Герлен. Коллекционеры входят в число самых авторитетных знатоков современного рисунка. Семья Герлен поддерживает художников через собственный фонд, основанный в 1996 году. Среди лауреатов премии фонда — Томас Ковальски, Сандра Васкес де ла Орра, Сьюзан Хефуна, Марсель ван Эден и другие деятели искусства.

1200 предметов из коллекции Герлен были переданы в дар Центру Помпиду в Париже.