Жизнь как эпическое приключение: в Индии снимут фильм о старейшем марафонце планеты

Индийские кинематографисты снимут биографический фильм, посвящённый жизни 109-летнего Фауджи Сингха — бегуна-рекордсмена, старейшего марафонца в мире. В юности он занимался бегом, но был вынужден бросить увлечение ради работы. Сингх вернулся к пробежкам, когда ему было уже за 80, и занялся спортом всерьёз. Индиец участвовал во многих марафонах и сумел установить несколько мировых рекордов для старших возрастных категорий. Фильм о нём снимет режиссёр Омунг Кумар, работавший над такими успешными байопиками, как «Сарабджит» и «Мэри Ком».

Индийские кинематографисты разрабатывают биографический фильм о жизни бегуна-рекордсмена, старейшего из живых марафонцев — 109-летнего Фауджи Сингха. Лента получит название «Фауджа».

Как сообщает Deadline, в проект в качестве режиссёра вовлечён Омунг Кумар, в 2014-м выпустивший на экраны картину «Мэри Ком» (Mary Kom) об индийской спортсменке, шестикратной чемпионке мира по боксу. Главную роль в той ленте исполнила Приянка Чопра. Кумар также займётся продюсированием «Фауджи» вместе с Куналом Шивдасани (фильм «Захват» 2008 года) и Рааджем Шаандильяа («Девушка мечты», 2019).

В основу сценария ленты ляжет книга «Ураган в тюрбане: Старейший марафонец в мире Фауджа Сингх» (Turbaned Tornado: The Oldest Marathon Runner Fauja Singh), написанная автором исторического романа «Поезд в Пакистан» Хушвантом Сингхом.

«История Фауджа Сингха рассказывает о стоявших перед ним непреодолимых трудностях и о том, на что способен немолодой, не блещущий здоровьем, притесняемый обществом человек благодаря одной только силе воли», — сообщил режиссёр картины Омунг Кумар.

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Продюсер проекта Кунал Шивдасани добавил, что жизненный путь Фауджи Сингха обернулся «эпическим приключением», оказавшим значительное влияние не только на самого спортсмена, но и на многих других людей.

«Открыв в себе любовь к марафонскому бегу, он становится мировой иконой. В конечном итоге это позволило ему внести свой вклад в устройство мира, добившись перемен в людях», — объяснил Шивдасани.

Он также отметил, что выбор Омунга Кумара в качестве режиссёра был для команды очевидным, поскольку тот ранее снял два успешных индийских биографических фильма — «Сарабджит» и «Мэри Ком». Кроме того, Кунал Шивдасани подчеркнул, что его видение новой картины полностью совпадает с мнением постановщика о ней.

«Нам не терпится представить данную историю зрителям, которые вот уже некоторое время лишены кинематографа в привычном для нас понимании. Задача нашего фильма — сделать историю потрясающего жизненного пути Фауджи Сингха близкой каждому зрителю», — заявил Шивдасани.

Раадж Шаандильяа также пообещал, что фильм легко привлечёт аудиторию необычной историей и атмосферой прошлого.

«Фауджа Сингх — настоящий король. Для всех нас большая честь в кинематографической форме представить историю его жизни индийской диаспоре по всему миру. Эта история даёт нам возможность совершить путешествие во времени и ясно осознать, через что прошло поколение наших дедушек и бабушек. Этот фильм гарантирует мгновенную связь (со зрителем — RT)», — сказал продюсер.

© REUTERS/Andy Clark

Фауджа Сингх родился в 1911 году в штате Пенджаб на северо-западе Британской Индии. В детстве Фауджа был болезненным ребёнком, а юности увлёкся бегом, но оставил это увлечение в пользу работы — большую часть жизни Сингх, как и его предки, был земледельцем. В 1990-х, переехав в Великобританию следом за эмигрировавшими детьми, он вернулся к пробежкам. А в возрасте 89 лет всерьёз занялся бегом.

В 2000-м году Сингх пробежал Лондонский марафон — при этом, готовясь к соревнованию, он думал, что ему предстоит преодолеть 26 км, а не 26 миль (42 км). Тем не менее, мужчина осилил дистанцию.

В возрасте ста лет он установил несколько мировых рекордов в своей возрастной группе. В 2012 году, в возрасте 101 года, он был участником эстафеты олимпийского огня на летних Играх в Лондоне.

Активную соревновательную деятельность Сингх закончил после гонконгского марафона в 2013 году, однако продолжил бегать в благотворительных целях и ради собственного удовольствия.

Индийцы в байопиках

Известные индийские спортсмены, политики и учёные неоднократно попадали в поле зрения кинематографистов.

Так, в 1982 году на экраны вышла биографическая драма «Ганди» (Gandhi) о жизни Махатмы Ганди, идеолога движения за независимость Индии от Великобритании. Картина Ричарда Аттенборо («Молодой Уинстон», «Страна теней») получила множество престижных наград (восемь статуэток «Оскар», пять премий «Золотой глобус», пять премий BAFTA и другие) и собрала внушительную по тем временам кассу — около $53 млн. В 2007-м появился байопик «Мой отец Ганди» (Gandhi, My Father) об отношениях общественного деятеля с сыном Харилалом.

В 2002 году вышел фильм «Легенда о Бхагате Сингхе» (The Legend of Bhagat Singh), повествующий о жизни индийского революционера. Спустя десять лет состоялась премьера ленты «Паан Сингх Томар» (Paan Singh Tomar) о спортсмене, которого обстоятельства вынудили стать мятежником.

Жизнь атлета Милки Сингха легла в основу сценария ленты 2013 года «Беги, Милка, беги!» (Bhaag Milkha Bhaag).

Дважды была экранизирована история математика Сринивасы Айенгора, работавшего в области теории чисел. В 2014-м индийские и британские кинематографисты выпустили фильм под названием «Рамануджан» (Ramanujan), а спустя год в прокат вышла более известная мировой общественности драма — «Человек, который познал бесконечность» (The Man Who Knew Infinity), снятая совместно специалистами из Великобритании, США, Сингапура, Гонконга и ОАЭ.

В 2016 году в прокат вышла драма «Лев» (Lion), основанная на автобиографии австралийского бизнесмена индийского происхождения Сару Брайерли «Долгая дорога домой». В 2018-м состоялась премьера комедии «Пэдмен» (Padman) о социальном предпринимателе Аруначаламе Муруганантаме, который способствовал популяризации средств женской гигиены в бедных районах Индии.