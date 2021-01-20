Последний шедевр Феллини и нескончаемая пандемия: какие фильмы выходят в российский прокат на этой неделе

Одним из самых ярких релизов российского проката на этой неделе станет мультфильм студии Pixar «Душа» о приключениях джазового музыканта в потустороннем мире. Особая премьера — последняя лента Федерико Феллини «Голос луны», которую ранее не показывали на российских экранах. В триллере «Птица в клетке. Заражение» представлен взгляд кинематографистов на неблагоприятный вариант развития пандемии коронавируса, а в драме «Девушка, подающая надежды» рассказывается история женской мести. В числе выходящих в прокат отечественных фильмов — чёрная комедия «День города» и триллер «Корпорация Ad Libitum».

«Душа» (Soul)

23-й полнометражный мультфильм студии Pixar с первых же зарубежных показов заслужил одобрение аудитории. По данным сайта Rotten Tomatoes, положительную оценку ленте дали 95% критиков и 88% зрителей.

Мультипликаторы продолжают исследовать недетскую тему смерти, которая занимала центральное место в таких лентах, как «Вперёд» и «Тайна Коко». Критики уже окрестили картину новым хитом.

Главный герой мультфильма — джазовый пианист Джо — преподаёт музыку школьникам, но мечтает о сцене. Эта мечта вот-вот должна осуществиться, однако герой внезапно впадает в кому, а его душа оказывается в потустороннем мире. Там Джо встречает душу по имени 22, которая только готовится попасть на Землю, но совсем этого не хочет. Герою предстоит показать 22, каково это — быть живым, и убедить её отправиться в мир людей.

Несмотря на то, что главный герой ленты — афроамериканец, ряд критиков всё равно оказались недовольны подходом кинематографистов к вопросу «толерантности». Некоторым не понравилось, что герой массу времени предстаёт в синем цвете, а в афроамериканском теле оказывается душа, озвученная актрисой с европейской внешностью.

«Голос луны» (La voce della luna)

В четверг в российский прокат впервые выйдет последний фильм легендарного итальянского режиссёра Федерико Феллини. 20 января исполняется 101 год со дня рождения мастера. К этой дате снятую в 1990-м картину отреставрировали, а для российского зрителя подготовили субтитры.

Фильм поставлен по «Поэме о лунатиках» Эрманно Каваццони (он также принял участие в написании сценария). Главный герой картины Иво Сальвини страдает лунатизмом. Он гуляет по ночам, преследует Луну и приглашает в свой мир новых знакомых, с которыми встречается при нелепых обстоятельствах. Картина, как и некоторые другие произведения Феллини, наполнена символами и знаками.

Главную роль в ленте исполнил популярный итальянский актёр, лауреат премий «Оскар» и BAFTA Роберто Бениньи.

«День города»

Размеренная жизнь провинциального городка Любякино нарушается известием, что через него скоро проедет президент России. На предстоящем Дне города нужно представить населённый пункт в лучшем виде. На фоне приготовлений и разворачивается действие четырёх новелл дебютной полнометражной комедии Алексея Харитонова.

Съёмки проходили в Подмосковье — в частности, в селе Растуново. Продюсер ленты Алексей Лихницкий рассказывал, что основой для фильма послужили дипломные работы выпускников Московской школы кино.

Исполнительница одной из главных ролей Катерина Шпица признавалась, что давно хотела попробовать свои силы в жанре чёрной комедии. Вместе с ней в фильме заняты Максим Лагашкин, Ольга Дибцева, Павел Ворожцов, Александр Ильин и другие популярные актёры.

«Птица в клетке. Заражение» (Songbird)

«Птица в клетке...» стала первой ласточкой нового голливудского тренда — фильмов о пандемии коронавируса. К созданию ленты в качестве продюсера приложил руку режиссёр «Трансформеров» и «Армагеддона» Майкл Бэй. Зарубежные СМИ ожидаемо хвалят спецэффекты и технические решения в картине.

По сюжету к 2024 году пандемия ещё не кончилась. От нового штамма COVID-23 умерли более 100 млн человек, смертность составляет 56%. Свободно перемещаться могут только обладатели иммунитета (среди них — главный герой, курьер Нико в исполнении Кей Джей Апы), остальные обязаны оставаться дома.

Заражённых отправляют в концентрационные лагеря на верную смерть. Нико планирует уехать в безопасную зону и забрать с собой возлюбленную Сару. Ситуация усложняется, когда бабушка Сары заболевает.

Дэвид Эрлих из IndieWire предупреждает, что повествование в картине кажется фрагментарным, и некоторые важные вопросы к концу остаются без ответа. В целом, по мнению критика, мрачная лента не вполне подходит для просмотра в непростые времена реальной пандемии.

«Девушка, подающая надежды» (Promising Young Woman)

Режиссёром этой ленты стала актриса Эмиральд Феннел, известная по ролям в сериалах «Корона» и «Виктория». Главную роль исполнила звезда фильма «Великий Гэтсби» Кэри Маллиган. В интервью Variety Феннел признавала, что ей нужна была актриса, которая ранее не слишком активно снималась в триллерах и экшен-фильмах.

Героиня Маллиган, Кэсси, живёт двойной жизнью. Она бросила учёбу в медицинском вузе, когда её подруга пострадала от изнасилования.

В кадре преобладают конфетные цвета, однако по смысловому наполнению лента представляет собой смесь триллера, ромкома и фильма о мести. Уже по первым показам стало ясно, что не все зрители готовы досидеть до конца ленты: некоторые не выдерживали жёсткой кульминационной сцены и выходили из зала.

По мнению авторов Variety Кейт Артур и Мэтта Доннелли, этот фильм «служит поразительно безапелляционным обвинением в адрес мужчин и общественных механизмов, поддерживающих культуру изнасилования».

«Корпорация Ad Libitum»

Журналист Герман Крылов замечает, что сразу с несколькими влиятельными персонами почти одновременно происходит нечто странное: один решает покончить с жизнью, другой оказывается в психбольнице, третий уходит в монастырь. Расследуя эти события, Крылов узнаёт о существовании тайного клуба для богачей под названием Ad Libitum («По желанию»). Там состоятельным людям предлагают купить чувство любви, которого они в силу положения оказались лишены. Герман решает провести журналистское расследование и сталкивается с неприглядной изнанкой заманчивого предложения.

Эта лента — режиссёрский дебют Полины Ольденбург. Роли в картине исполняют Шамиль Хаматов, Евгения Крегжде, Игорь Петренко, Дарья Белоусова и другие. В 2020 году фильм был показан на смотре «Окно в Европу» в программе «Выборгский счёт», а также взял гран-при фестиваля кино и театра «Амурская осень».