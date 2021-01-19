«Нужно быть многогранным»: актёры озвучки записали в машине шуточное видео и проснулись знаменитыми

В новогодние праздники в интернете стал очень популярным ролик, в котором молодые люди голосами знаменитых актёров дубляжа обсуждали в машине свою поездку по городу. Один из них 31 декабря выложил видео у себя в Instagram. После этого «актёры озвучки с чувством юмора», как они сами себя назвали в подписи к ролику, неожиданно стали очень известными. Они рассказали RT, чем занимаются в жизни, кроме записи юмористических видео, и почему на них обиделись профессионалы.

В конце декабря 2020 года мало кому известные на тот момент артисты Карен Арутюнов, Альберт Ибрагимов и Аниса Муртаева ехали с выступления одного из них в стендап-шоу. В тот вечер Альберт и Аниса были в плохом настроении. И Карен решил немного разрядить обстановку. Он поставил телефон на запись — и началась импровизация. Ничего особенного, но ролик, где актёры с профессиональными интонациями описывают, что происходит вокруг них, очаровал подписчиков. Особенно всех порадовала Аниса, спорящая с «девушкой из навигатора».

31 декабря Карен выложил видео у себя в Instagram. Спустя две недели ролик попал в TikTok, где, по словам Арутюнова, понравился теннисисту Марату Сафину, и тот запостил его у себя в сториз. После этого видео стало очень популярным.

Мы узнали, что эти молодые люди — часть команды из четырёх человек, которые вместе делают шуточные ролики: переозвучивают фрагменты из фильмов. Мы побеседовали с каждым из участников видео, чтобы узнать, чем они занимаются и как относятся к свалившейся на них популярности.

Карен Арутюнов

© Фото из личного архива

Карен Арутюнов окончил Саратовскую государственную академию права. Долгое время работал по профилю. Но желание заниматься творчеством оказалось сильнее. С братом Давидом Валиани они учредили свою кинокомпанию Movie Mood, где производят различный медиаконтент, в том числе сценарии и скетчи для рекламных роликов и сериалов. Карен также занимается собственными проектами, где выступает как креативный продюсер.

— Кому пришла в голову идея записать этот ролик?

— Идея пришла мне. Я такими роликами занимаюсь с 2014 года. Как-то раз в машине мой брат случайно записал видео, которое в 2015-м попало в топ на YouTube. Люди до сих пор меня помнят по нему. Я вообще много записывал для себя, но не выкладывал. Изучал формат. А в прошлом году я начал делать мини-сказки: озвучивать хорошим голосом под музыку фрагменты из фильмов. Они есть у меня в Instagram. Для этого я собрал команду, и мы открыли студию озвучки, чтобы делать такое шоу.

— Кто входит в вашу команду?

— У нас четвёрка ребят, которые в первую очередь юмористы и, кроме того, могут подражать, пародировать, делать это качественно, с хорошим тембром голоса. В сценариях и в диалогах я работаю по принципу перекрёстных умов. Четыре человека, четыре разных по характеру персонажа, которые могут в сюжете держать определённый временной отрезок без просадок. Потому что это всё-таки импровизационный жанр.

— Как записали тот популярный ролик в машине?

— В конце декабря я пригласил ребят на своё выступление в клубе со стендап-монологом на тему, что у меня есть такой голос, как круто жить с таким голосом и какие вообще есть плюсы и минусы от такой способности. И просил ребят поддержать. Четвёртый участник команды, Даша Блохина, не смогла приехать. Я выступил, мы вышли в 23:00, дальше никуда идти не можем, а хочется пообщаться. И я предложил покататься на машине. Сначала было грустно. Мы просто ехали, они в телефонах, уставшие. И я говорю: «Ребята, так нельзя, мы должны что-то записать». Включаю музыку, начинаем накидывать это всё, естественно, с первого раза. «Ну что, выложим?» — спрашиваю. А они: «Нет, всё фигня». А я выложил.

— Когда пришёл успех?

— Прошли январские праздники. Просмотров сколько-то есть. Реакция — как всегда: «Вау, круто, пересматриваем, класс-класс». И тут, в какой-то супердень просыпаемся — и начинается ажиотаж. Мне скинули, что Марат Сафин нас у себя в сториз в Instagram выложил. Я не поверил. А до этого кто-то без нашего ведома через общих друзей выложил нас в TikTok. Так, с лёгкой подачи Сафина начали постить большие паблики с многомиллионной аудиторией.

— А как всё-таки правильно — озвучание, озвучивание, озвучка, дубляж?

— Все по-разному называют. Часто говорят «озвучание». Мне ближе слово «дубляж». И многие СМИ воспользовались именно таким словосочетанием — «актёры дубляжа». Хотя у меня так нигде не указано. Я просто написал «актёры озвучки с чувством юмора». Больших проектов в этом плане у нас ни у кого нет.

— Что у вас есть в портфолио?

— Я озвучивал много разных небольших историй и коротких ролей. Главного героя я озвучил в фильме «Грабители».

Есть рекламные ролики, которые я снимал как режиссёр. Один нашумевший — про мороженое «Радуга», где у всех радужное настроение. Для меня радуга — ассоциация c детством. У каждого своя радуга.

Но в основном это YouTube-контент, сериальные истории. Сейчас это модно.

— А что вы могли бы назвать своей визитной карточкой?

— Хорошая метафора. Я даже успел загадать желание, пока вы это сказали. Я думаю, что моя визитная карточка ещё впереди. И думаю, что скоро всё выстрелит.

Альберт Ибрагимов

© Фото из личного архива

Альберт Ибрагимов родился в Татарстане, в городе Елабуга. Актёр театра и кино. Окончил Школу драмы Германа Сидакова. После окончания был принят в труппу экспериментального театра, где занят в трёх спектаклях: «Преступление и наказание», «Чайка» и «Маленькие трагедии». Альберт занимается пародией. Участвовал в Comedy Battle на ТНТ, в шоу живых пародий «Пародайс», в «Смехопилораме» подражал за кадром голосу Дональда Трампа. Он также создал свою музыкальную группу «Главная роль», в которой является и исполнителем, и автором песен.

— Театр, в котором вы играете, называется «Кинотеатр». Какова его концепция?

— В нём мы совмещаем кино и театр, разыгрываем импровизацию со зрителями, практикуем иммерсив (эффект погружения. — RT). В общем пытаемся идти по такому экспериментальному пути.

— Под роликом было написано «актёры озвучки с чувством юмора». Вы учились мастерству дубляжа?

— Специальной школы я не оканчивал. Но я брал мастер-классы и интенсивы, например, у Артёма Маликова. Кстати, некоторых профессиональных актёров дубляжа эта подпись к ролику почему-то задела. Мы ни на что не претендуем. Хотя я занимаюсь озвучкой, как это называется в простонародье. А правильно — актёр озвучания, насколько я знаю.

— Где можно услышать ваш голос?

— Я пока не могу похвастаться тем, что у меня есть какая-то крупная работа, пока нет прокатных фильмов и мультфильмов. Но мы к этому идём. У каждого из нас были какие-то свои юмористические проекты. Мы сделали вместе сериал, о котором пока не могу говорить. А ещё я когда-то играл в КВН.

— В какой команде?

— В команде КВН «Размах» из моего родного города Елабуга и в команде «Девять с половиной людей» из Альметьевска, ещё одного города в Татарстане. Это было в 2005—2006 годах. Потом я переехал в Москву. Меня до сих пор часто выручает школа КВН. Это хороший опыт коммуникации, взаимодействия с обществом и самим собой.

— Как встретили идею Карена записать видео?

— Мы ребята не грустные, не кислые и за любую активность. Правда, именно в тот день у нас с Анисой было минорное настроение, в отличие от Карена, который, наоборот, был в приподнятом. Тогда у нас были личные переживания. И мы такие: «Конечно, давайте запишем». Я считаю, что лучше делать, чем не делать. Это касается всего, что имеет позитивный ключ. Потому что никогда не знаешь, что зайдёт, а что не зайдёт.

Если что-то не получается, не стоит обижаться на мир, надо просто не складывать крылышки. Что-нибудь когда-нибудь получится. Даже когда находишься наедине с самим собой, это тоже можно превратить в праздник, и не обязательно скучать.

— На кого вы делаете пародии?

— Мой коронный персонаж — Александр Гудков. Также у меня хорошо получаются Дмитрий Губерниев, Виктор Гусев и другие спортивные комментаторы. Александр Масляков, Иван Ургант, Дмитрий Дибров, Семён Слепаков. Из вокальных пародий — это группы «Звери», «Би-2», «Жуки».

— Это звуковые пародии, или вы и внешне их копируете?

— От звуковых пародий всё это переходит в мимику, в тело. Допустим, когда говорит Масляков, рот немного искривляется, поэтому и глаза становятся другие, и выражение лица. Когда Слепакова делаешь, бровки домиком становятся, глаза чуть больше. Всё взаимосвязано.

— Повлияла ли пандемия на вашу работу?

— Я считаю, что в актёре должно быть нечто большее, чем просто актёрство.

Нужно быть многогранным, чтобы быть успешным, услышанным и хорошо зарабатывать.

Поэтому всё равно какие-то халтурки были. Если актёр умеет вести корпоративы, петь, сочинять — это всегда хорошо.

Аниса Муртаева

© Фото из личного архива

Аниса Муртаева окончила Северо-Кавказский государственный институт искусств в Нальчике по классу актёрского мастерства. Снялась в короткометражном фильме «Первый я» Кантемира Балагова для его курсовой работы в мастерской Александра Сокурова. Также сыграла в фильме Марьяны Калмыковой «Она ждёт», который был показан на «Кинотавре».

— Чем вы занимаетесь и откуда такой поставленный голос?

— У меня профессиональное актёрское образование. Оттуда и поставленный голос. Озвучивать меня никто не обучал. Но я всегда смотрела фильмы и одновременно с дубляжом проговаривала реплики актёров. Таким образом наработала эти интонации. Ещё я певица-самоучка, и это мой основной род деятельности: я пою в ресторанах, в караоке, выступаю на корпоративах. Пробовалась на вокальных шоу «Голос», «Новая звезда», «Песни на ТНТ», но, к сожалению, это был провал. А блогерством я занимаюсь относительно недавно, года два.

— Мама не ругала за мат?

— Ругала, конечно. Мама сказала: «Могла бы другое слово использовать». Я говорю: «Ну, мам, кто же знал, что такая популярность будет!» Вообще, мы только в узком дружеском кругу мат используем, как вишенку на торте.

— За что на вас ополчились в комментариях?

— За то, что мы забрали славу у актёров дубляжа. Но как мы можем у них забрать славу, если они профессионалы?

Мы просто прикалывались и сняли смешное видео, сами не подозревая, что оно так разойдётся.

Мы всем нашим подписчикам сразу объяснили, что мы не профи. И это не те голоса, которые обычно слышат люди. Просто очень похоже вышло. Мы не самозванцы, а начинающие актёры, берём пример с топов дубляжа, и я думаю, что у нас ещё всё впереди.

— Кто из них для вас эталон?

— Меня очень вдохновляет Ольга Зубкова.

— Расскажите о том, чем занимается ваша творческая группа, которую мы наблюдали в ролике?

— Формат такой: мы берём отрывки из знаменитых фильмов и переозвучиваем их с юмором, но так, чтобы невозможно было отличить от оригинала. Это производит неожиданное впечатление на зрителя. Размещать планировали на всех площадках. Я думаю, в этом году мы сделаем всё, что задумали. В том числе начнём работать как полноценная команда дубляжа.

— Кого хотели бы озвучить? Есть мечта?

— Скоро будут снимать продолжение сериала «Секс в большом городе». Мне очень нравится Саманта: по характеру она меня напоминает. Но, говорят, что она не согласилась сниматься, потому что у них там отношения натянутые с Сарой Джессикой Паркер. Посмотрим, как они выйдут из этого положения. Если не Саманта, то я бы с удовольствием озвучила Кэрри. Надеюсь, мне кто-нибудь это предложит.