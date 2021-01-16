Назвали «мягкой российской политпропагандой»: Литва может запретить въезд Киркорову и Шуфутинскому

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ведомство рассматривает возможность введения запрета на въезд в страну для музыкантов Михаила Шуфутинского и Филиппа Киркорова, которые якобы распространяют «российскую пропаганду». Шуфутинский выразил сомнение в том, что такие меры действительно будут приняты, и подчеркнул, что «Литва должна быть счастлива», когда он туда приедет.

Министерство иностранных дел Литвы рассматривает вопрос о запрете въезда для российских певцов Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского, заявил глава ведомства Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, концерты артистов сочли инструментом «мягкой российской политической пропаганды».

«МИД сформирована рабочая группа, которой предстоит оценить правовые возможности запрещения въезда этим и другим исполнителям, распространяющим российскую пропаганду», — заявил Ландсбергис.

Внешнеполитическое ведомство Литвы стало рассматривать возможность внести Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского в чёрный список после скандала вокруг выплаты компенсаций за отменённые концерты.

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В конце ноября 2020 года Литовский совет по культуре выделил около €13,7 тыс. организатору концертов Филиппа Киркорова компании Bravo events, которая понесла убытки из-за отмены мероприятий в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Компенсацию порядка €17 тыс. получила и фирма Mon voyage, которая работала с Михаилом Шуфутинским, чьи концерты также не состоялись из-за COVID-19.

По поводу выплаты компенсаций выразил возмущение журналист из Литвы Андрюс Тапинас. Он призвал обратить внимание на то, что Михаил Шуфутинский выступал в Крыму, а Филипп Киркоров поздравлял с днём рождения президента России Владимира Путина, участвовал в съёмках клипа в поддержку белорусского лидера Александра Лукашенко и называл Крым «любимым местом в России».

Вице-министр культуры Литвы Дайна Урбанавичене, которая ранее возглавляла Литовский совет по культуре (ЛСК), отметила, что на распределение субсидий повлияли юридические и экономические факторы. Она выразила сожаление, что субсидии достались компаниям, представляющим Киркорова и Шуфутинского.

«Мысли и действия упомянутых исполнителей идут вразрез с ценностями ЛСК и литовского общества и в конкурсах совета, то есть в тех рамках финансирования, в которых даётся экспертная оценка, финансироваться не будут», — приводит слова Урбанавичене Sputnik Латвия.

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис заверил, что в дальнейшем распределение субсидий будет зависеть от заключений экспертов о «художественной ценности и качестве» предлагаемого продукта. Он также заявил, что «сомнения относительно концертов исполнителей «пропутинских» взглядов» возникают не в первый раз.

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Михаил Шуфутинский рассказал, что о возможном запрете на въезд в Литву его не предупреждали.

«Я этого ничего не видел, у меня нет такой информации. О чём вы говорите? Я гражданин Соединённых Штатов. Такого не может быть, это глупость. Когда будет точная уверенность, тогда и будем об этом рассуждать. Я понятия об этом не имею... Значит, будем с Филей выступать, не въезжая в Литву», — приводит его слова ФАН.

Однако, по мнению Шуфутинского, ему всё же не запретят въезд и проведение концертов.

«Литва должна быть счастлива, когда я к ним приеду», — заключил он.

Что касается Филиппа Киркорова, вопрос о запрете его въезда в Литву ещё в январе 2018 года поднимал местный депутат Лауринас Касчюнас. В качестве основной причины он приводил не творческую деятельность артиста, а его публичные заявления — в частности, одобрение воссоединения Крыма с Россией.

Тогда инициатива Касчюнаса поддержки не нашла, и в марте 2018 года Киркоров посетил Литву с концертами, а также проголосовал на выборах президента России из избирательного участка, организованного в посольстве России в Вильнюсе, сообщал Sputnik Литва.

«У меня сегодня настроение очень праздничное. Я нахожусь за границей, в то же время я нахожусь на территории, которая когда-то называлась Советский Союз... Сейчас мы разделены... Но находясь сейчас здесь на гастролях, я понимаю, что для музыки нет границ», — заявил тогда певец.

Касчюнас же утверждал, что Киркоров якобы был «использован в пропагандистских целях Кремля».

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Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев в беседе с RT отметил, что в случае с Киркоровым и Шуфутинским определённую роль сыграло предвзятое отношение к российским деятелям культуры в целом.

«Если бы это были артисты другой страны, то это бы прошло незамеченным. Раздражение всегда вызывают слова «российский», «русский», «из России» и так далее... Если ты артист из России, ты русский — ты априори уже виноват и являешься пропагандистом Кремля», — заявил музыкант.

Вместе с тем Расторгуев считает, что заявления правительства Литвы не соответствуют настроениям людей.

«Условно говоря, властям этих стран совершенно наплевать на то, что думает об этом публика. В своё время мы же часто ездили туда — и в Литву, и в Латвию, и в Эстонию, и на Украину... С точки зрения шоу-бизнеса они очень сильно себя обделили, потому что у них внутри — на Украине, в Литве — шоу-бизнес как таковой был всегда из России. А там такого уровня, конечно, нет», — заключил исполнитель.

РИА Новости

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Николая Расторгуева ещё в 2014 году внесли в базу данных интернет-ресурса «Миротворец». Кроме того, ему запретили въезд на территорию Украины — после госпереворота в этой стране подобная мера коснулась многих российских артистов.

В 2015-м Министерство культуры Украины впервые опубликовало перечень лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности. С тех пор список неоднократно пополнялся.

Только в 2020 году в него добавили имена таких деятелей культуры, как Алексей Гуськов, Максим Фадеев, Борис Щербаков, Павел Трубинер, Диана Теркулова, Лариса Надиктова и Валерий Сюткин. Также в список входят Жерар Депардье и Стивен Сигал, которые являются гражданами России.

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В 2018 году певица Наташа Королёва, которая родилась в Киеве, подала иск в Европейский суд по правам человека из-за запрета на въезд на территорию Украины. В 2016-м она стала невъездной на пять лет (однако на данный момент её имени нет в чёрном списке). По словам артистки, СБУ усмотрела в её песне «Маленькая страна» экстремистские черты. С тех пор Королёва смогла посетить Украину только в связи с похоронами её бабушки в 2017 году — в виде исключения.

Также с 2014 года въезд для российских артистов запрещал МИД Латвии. Глава ведомства заявил, что мера связана с ситуацией на Украине. В числе первых оказались Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Валерия (Алла Перфилова).

Певцу Григорию Лепсу запрещён въезд сразу в несколько стран. Он значится в чёрных списках Литвы и Латвии. В частности, представители Литовских властей связывали запрет на въезд с тем, что в СМИ певца называют «одним из любимых исполнителей русской мафии».

В 2013-м Лепс попал в чёрный список Министерства финансов США по подозрению в связях с преступной группировкой «Братский круг». Артист подчёркивал, что обвинения не соответствуют действительности. В 2016 году исполнителю без объяснения причин не выдали британскую визу, а в 2018-м Лепс не смог попасть на территорию Израиля.

Актёр и режиссёр Иван Охлобыстин в 2014 году оказался в списках лиц, которым нельзя въезжать в Латвию, Эстонию и на Украину. Также на территории Украины запрещён прокат любых фильмов с участием артиста. Все эти меры, как сообщалось, были введены после визита Охлобыстина в самопровозглашённую Донецкую народную республику. В 2016 году артист получил паспорт ДНР.