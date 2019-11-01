На неопределённый срок: Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию

МИД Латвии запретил российскому певцу Григорию Лепсу въезд на территорию республики. Отмечается, что запрет установлен на неопределённый срок. Ранее музыкант стал персоной нон грата в Литве, США и на Украине. Латвия уже запрещала въезд ряду российских артистов, среди которых певица Валерия, актёры Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков и другие. Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш в ходе беседы с RT назвал произошедшее очередным неправильным шагом со стороны Риги.

Министерство иностранных дел Латвии запретило российскому певцу Григорию Лепсу въезд на территорию страны. Об этом сообщил глава МИД республики Эдгар Ринкевич на своей странице в Twitter.

«На основании оценки Службы государственной безопасности и части 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Григория Лепсверидзе (настоящая фамилия певца. — RT) в список лиц, чей въезд в Латвийскую Республику нежелателен, установив запрет на въезд в Латвию на неопределённый срок», — написал глава ведомства.

Pamatojoties uz valsts drošības iestādes izvērtējumu un Imigrācijas likuma 61.panta 2.daļu, esmu pieņēmis lēmumu par Krievijas Federācijas pilsoņa Grigorija Lepsveridzes iekļaušanu Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā, nosakot liegumu ieceļot Latvijā uz nenoteiktu laiku — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 1 ноября 2019 г.

Никаких причин для санкций в отношении артиста Ринкевич в своём сообщении не указал.

Вопрос о включении Лепса в чёрный список на въезд в Латвию уже поднимался ранее. В июле 2019 года певец выступал на концерте в Юрмале, который посетил глава МВД Латвии Сандис Гиргенс. Этим остался недоволен министр юстиции страны Янис Борданс, отметивший, что артисту следует запретить въезд в республику.

В МВД страны тогда заявили, что причин для подобного решения нет.

«Для того чтобы это сделало МВД, должно существовать одно из семи условий. Например, это могут быть подозрения компетентных органов, что этот иностранец участвует в преступной или антилатвийской организации, создаёт угрозу государственной безопасности или общественному порядку», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря МВД Латвии Мариса Зариньша.

Примечательно, что в чёрном списке Латвии также значились Иосиф Кобзон, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков и прочие знаменитости.

Весной 2019 года Лепсу уже запретили въезд в Литву, также включив его имя в перечень нежелательных лиц. Санкции против российского исполнителя были введены Вильнюсом после того, как глава МИД Литвы Линас Линкявичюс направил руководителю МВД обращение с соответствующей просьбой.

С аналогичной инициативой выступали депутаты литовской партии «Союз Отечества — Христианские демократы». По словам политиков, их не устроила поддержка Григорием Лепсом «проводимой Россией агрессивной внешней политики».

Санкции на Украине и в США

Санкции в отношении Григория Лепса также действуют на территории Украины. В 2015 году Министерство культуры страны обнародовало список российских культурных деятелей, которым запрещён въезд на территорию страны. Вместе с Лепсом персонами нон грата стали в том числе Сергей Безруков, Михаил Боярский и многие другие.

В 2013 году правительство США также закрыло музыканту въезд в страну из-за подозрений в его связях с мафией (в частности, с лидерами преступной группировки Brothers' Circle («Братский круг») Владиславом Леонтьевым и Гафуром Рахимовым). Вашингтон утверждал, что Лепс якобы перевозил деньги для одного из главарей мафии.

Музыкант обвинения в свой адрес назвал абсурдом, хотя и признался, что действительно знаком с Леонтьевым.

«Познакомились как-то в Сочи. Много людей приезжало в наш город, где я работал и жил 30 лет. Все мои знакомые, которые сейчас остались живы и здоровы, — я познакомился с ними в юности. Нормальный человек, насколько я знаю, к нему нет никаких претензий со стороны закона — ни российского, ни американского, ни европейского», — цитирует Лепса «ТВЦ».

По словам певца, таких знакомых, как Леонтьев, в его окружении великое множество.

«Очередной неправильный шаг»

Новость о том, что Григорий Лепс объявлен персоной нон грата в Латвии, прокомментировал RT композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш.

«Если они говорят о демократиях, то кого уж точно нельзя трогать — так это артистов. Что они сделали — запретили своему народу вживую слушать Лепса. Это очередной плохой, неправильный шаг», — сказал композитор.

Дробыш напомнил, что в 2014 году Латвия запретила въезд российской певице Валерии и ряду других исполнителей. Теперь же он лично столкнулся с подобной проблемой.

«Я на себе это ощутил, я не мог привезти Лепса в Америку, не смогу приехать с ним в Прибалтику. Жаль!» — заключил Дробыш.