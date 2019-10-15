«Тюльпаны так напугали призывами к экстремизму?»: Наташа Королёва попросила Зеленского разрешить ей въезд на Украину

Российская певица Наташа Королёва обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд в страну. По словам артистки, она хочет посетить могилу бабушки, которая скончалась в 2017 году. СБУ запретила Королёвой въезд на территорию государства в конце 2016 года, не пояснив мотивы такого решения. Певица выразила надежду, что Зеленский отменит «позорный приговор».

Певица Наташа Королёва направила на имя президента Украины Владимира Зеленского письмо с просьбой разрешить ей въезд в страну. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram. В одном из постов Королёва опубликовала архивное видео с участием своей бабушки: та перед смертью жаловалась, что внучку не пускают на родину. Певица выразила сожаление в связи с тем, что она не может помянуть бабушку в день её рождения в кругу близких.

Королёвой запретили въезд на Украину в октябре 2016 года — как рассказывала певица, она оказалась в числе первых звёзд российского шоу-бизнеса, в отношении которых приняли соответствующее решение. В декабре 2016-го в Киеве должен был состояться её концерт, однако шоу отменили, а артистке отказали в посещении страны на пять лет. Роман Недзельский — директор дворца «Украина», где планировала своё выступление Королёва — оценил убытки учреждения (а также государственного бюджета) в 1,3 млн рублей.

В марте 2019 года в программе Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама» на НТВ Наташа Королёва рассказала, что Служба безопасности Украины обнаружила в её творчестве призывы к экстремизму. В первую очередь, по словам певицы, это касается композиции «Маленькая страна».

В своём Instagram певица предположила, какие ещё песни могли смутить украинскую власть. «Наверное, это песня о киевском мальчишке, или о маленькой стране, или тюльпаны, которые желтого цвета разлуки, так напугали своими призывами к экстремизму?!» — возмутилась она.

Артистка считает, что по прошествии трёх лет, после смены президента, отношение к её творчеству может быть пересмотрено.

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«Только он (Владимир Зеленский. — RT) своей волей может отменить этот позорный приговор, понимая, как с актёрами любимого народного сериала «Сваты», всю абсурдность ситуации и безумие предыдущей власти!» — пишет певица в своём Instagram.

Бабушка Наташи Королёвой скончалась 18 января 2017 года в возрасте 94 лет. Тогда певица попросила позволить ей присутствовать на похоронах в Киеве. Представители СБУ временно разрешили ей въезд в страну, и после прощания Королёва покинула Украину.

В своём посте Наташа Королёва также отметила, что не скрывает своё украинское происхождение и даже делает на нём акцент. Певица родилась в Киеве, здесь же училась музыке, позже выступала на украинских музыкальных фестивалях. Её мать Людмила Ивановна Порывай — заслуженная артистка Украины.

У Королёвой не было украинского гражданства, однако, уже переехав в Москву, артистка часто возвращалась на родину: приезжала на гастроли, снимала клипы, сотрудничала с местными коллективами. Также певица занималась благотворительностью — поддерживала детский дом в Николаеве. В 2012 году Наташа Королёва получила на Украине международную премию «Человек года».

Иск против СБУ

В декабре 2016 года Наташа Королёва подала иск против СБУ в Окружной административный суд Киева, чтобы отменить решение о запрете въезда. По данным СМИ, суд удовлетворил требования представителей певицы, обязав Службу безопасности разъяснить причины запрета на въезд.

Было проведено несколько судебных заседаний, в том числе и закрытых, по результатам которых Верховный суд Украины отказал Королёвой в удовлетворении иска.

В сентябре 2018 года Наташа Королёва сообщила, что её адвокаты передали материалы дела в Европейский суд по правам человека.

Представители артистки подчёркивают, что в её творческой и общественной деятельности не было ничего из того, что СБУ обычно считает достаточным основанием для запрета на въезд в страну. В частности, певица не посещала самопровозглашённые ДНР и ЛНР.

Хотя Королёву не пускают на территорию Украины, она не значится в списке лиц, которые «создают угрозу национальной безопасности Украины» (по состоянию на 11 октября 2019 года). В то же время в перечень входят Надежда Бабкина, Никита Михалков, Сергей Безруков, Эвелина Блёданс, Павел Лунгин, Григорий Лепс, Валентина Талызина, Николай Цискаридзе и другие деятели культуры.

Въезд на Украину запрещён и некоторым зарубежным деятелям культуры. Среди них актёры Жерар Депардье и Стивен Сигал, а также боксёр Рой Джонс — младший (все имеют российское гражданство). За посещение Крыма в «чёрном списке» также оказался режиссёр Эмир Кустурица. В марте 2019 года без объяснения причин в перечень был внесён итальянский певец Аль Бано (Альбано Карризи). На данный момент в списке, размещённом на сайте Министерства культуры Украины, находится 151 человек.