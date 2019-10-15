«Тюльпаны так напугали призывами к экстремизму?»: Наташа Королёва попросила Зеленского разрешить ей въезд на Украину
- © Instagram/koroleva__star; Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS/globallookpress.com
Певица Наташа Королёва направила на имя президента Украины Владимира Зеленского письмо с просьбой разрешить ей въезд в страну. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram. В одном из постов Королёва опубликовала архивное видео с участием своей бабушки: та перед смертью жаловалась, что внучку не пускают на родину. Певица выразила сожаление в связи с тем, что она не может помянуть бабушку в день её рождения в кругу близких.
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Это видео мой брат снял когда бабушке все-таки сказали, что мне закрыли въезд на 5 лет!!! Она хотела своей болью от несправедливости достучаться до души тех, кто душу давно променял на медяки !!! Мы всей семьей еле уговорили ее этого не делать! Через неделю ее не стало! Сегодня в день ее Рождения я не могу положить цветы на ее могилу и помянуть в кругу близких! Объвинение, которое вынес мне Суд 3 Года назад , опираясь только на лживую статью в интернете проплаченного трудно, даже его назвать «журналиста», и давление семейной парочки кровожадных депутатишек с ядовитым слюновыделением брыжжащих «Ганьба Запроданке», выглядит абсурдно и нелепо! Я - Наташа Королева на всем постсоветском пространстве олицетворяю как никто из артистической среды колорит, темперамент, дух Украины!!! Всегда подчеркиваю и никогда не чураюсь своего происхождения! Меня обвинили, что я: провожу діяльність що створює передумови до втручання у внутрiшнi справи Украiни та вчининня протиправних проявiн! Наверное, это Песня о Киевском мальчишке или о маленькой стране или Тюльпаны, которые желтого цвета разлуки, так напугали своими призывами к экстремизму?! Три года пролетели... за это время многое изменилось в Украине, и я верю и надеюсь, что в лучшую сторону! К власти пришли молодые и порядочные с трезвым взглядом на жизнь люди! Я направила письмо на имя Президента Украины Владимира Зеленского @zelenskiy_official с просьбой скасувати цю сфабриковану справу і дозволити мені в'їзд на мою історичну батьківщину!!! Только он своей волей может отменить этот позорный приговор, понимая, как с актерами любимого народного сериала «Сваты» всю обсурдность ситуации и безумие предыдущей власти!!! Я верю и надеюсь, что в такой большой праздник Покрова Святой Богородицы произойдёт чудо и добро восторжествует, а моя бабушка на небесах дождётся справедливого решения и будет покоиться с Миром!!!Люблю тебя бабулечка, дякую тобI за любов, за твої колискові за щедрість і віру в хороших і добрих людей! З днем народження бабуся!!!!! #наташакоролева #бабушка #деньрождения #символюности #украина
Королёвой запретили въезд на Украину в октябре 2016 года — как рассказывала певица, она оказалась в числе первых звёзд российского шоу-бизнеса, в отношении которых приняли соответствующее решение. В декабре 2016-го в Киеве должен был состояться её концерт, однако шоу отменили, а артистке отказали в посещении страны на пять лет. Роман Недзельский — директор дворца «Украина», где планировала своё выступление Королёва — оценил убытки учреждения (а также государственного бюджета) в 1,3 млн рублей.
В марте 2019 года в программе Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама» на НТВ Наташа Королёва рассказала, что Служба безопасности Украины обнаружила в её творчестве призывы к экстремизму. В первую очередь, по словам певицы, это касается композиции «Маленькая страна».
В своём Instagram певица предположила, какие ещё песни могли смутить украинскую власть. «Наверное, это песня о киевском мальчишке, или о маленькой стране, или тюльпаны, которые желтого цвета разлуки, так напугали своими призывами к экстремизму?!» — возмутилась она.
Артистка считает, что по прошествии трёх лет, после смены президента, отношение к её творчеству может быть пересмотрено.
«Только он (Владимир Зеленский. — RT) своей волей может отменить этот позорный приговор, понимая, как с актёрами любимого народного сериала «Сваты», всю абсурдность ситуации и безумие предыдущей власти!» — пишет певица в своём Instagram.
Бабушка Наташи Королёвой скончалась 18 января 2017 года в возрасте 94 лет. Тогда певица попросила позволить ей присутствовать на похоронах в Киеве. Представители СБУ временно разрешили ей въезд в страну, и после прощания Королёва покинула Украину.
В своём посте Наташа Королёва также отметила, что не скрывает своё украинское происхождение и даже делает на нём акцент. Певица родилась в Киеве, здесь же училась музыке, позже выступала на украинских музыкальных фестивалях. Её мать Людмила Ивановна Порывай — заслуженная артистка Украины.
У Королёвой не было украинского гражданства, однако, уже переехав в Москву, артистка часто возвращалась на родину: приезжала на гастроли, снимала клипы, сотрудничала с местными коллективами. Также певица занималась благотворительностью — поддерживала детский дом в Николаеве. В 2012 году Наташа Королёва получила на Украине международную премию «Человек года».
Иск против СБУ
В декабре 2016 года Наташа Королёва подала иск против СБУ в Окружной административный суд Киева, чтобы отменить решение о запрете въезда. По данным СМИ, суд удовлетворил требования представителей певицы, обязав Службу безопасности разъяснить причины запрета на въезд.
Было проведено несколько судебных заседаний, в том числе и закрытых, по результатам которых Верховный суд Украины отказал Королёвой в удовлетворении иска.
В сентябре 2018 года Наташа Королёва сообщила, что её адвокаты передали материалы дела в Европейский суд по правам человека.
Представители артистки подчёркивают, что в её творческой и общественной деятельности не было ничего из того, что СБУ обычно считает достаточным основанием для запрета на въезд в страну. В частности, певица не посещала самопровозглашённые ДНР и ЛНР.
Хотя Королёву не пускают на территорию Украины, она не значится в списке лиц, которые «создают угрозу национальной безопасности Украины» (по состоянию на 11 октября 2019 года). В то же время в перечень входят Надежда Бабкина, Никита Михалков, Сергей Безруков, Эвелина Блёданс, Павел Лунгин, Григорий Лепс, Валентина Талызина, Николай Цискаридзе и другие деятели культуры.
Въезд на Украину запрещён и некоторым зарубежным деятелям культуры. Среди них актёры Жерар Депардье и Стивен Сигал, а также боксёр Рой Джонс — младший (все имеют российское гражданство). За посещение Крыма в «чёрном списке» также оказался режиссёр Эмир Кустурица. В марте 2019 года без объяснения причин в перечень был внесён итальянский певец Аль Бано (Альбано Карризи). На данный момент в списке, размещённом на сайте Министерства культуры Украины, находится 151 человек.