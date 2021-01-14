«Потребуется свежий визуальный стиль»: что известно о продолжении фильма Бекмамбетова «Поиск»

Режиссёрами сиквела фильма Аниша Чаганти «Поиск» станут дебютанты Уилл Меррик и Николас Д. Джонсон, которые работали над оригинальной лентой в качестве операторов и монтажёров. Продюсированием сиквела, как и прежде, в числе прочих займётся Тимур Бекмамбетов. Оригинальный «Поиск» вышел на экраны в 2018 году. Он получил преимущественно одобрительные оценки критиков и заработал порядка $75,5 млн в прокате при бюджете в $880 тыс. Что известно о второй части ленты — в материале RT.

Принадлежащая Sony Pictures Studios компания Stage 6 Films утвердила режиссёров для продолжения фильма 2018 года «Поиск» (Searching). Как сообщает Deadline, договор на постановку заключён с дебютантами Уиллом Мерриком и Николасом Д. Джонсоном, которые ранее работали над оригинальной картиной в качестве операторов и монтажёров.

Продюсированием фильма, как и прежде, займутся Тимур Бекмамбетов, Севак Оганян, Натали Касабян и Адам Сидман. В число продюсеров проекта также войдёт Аниш Чаганти, режиссировавший ленту 2018 года.

Касабян подчёркивает, что в «Поиске» Уилл и Ник положили начало новому визуальному языку и расширили границы вклада монтажёров в производство фильма.

«Нам повезло, и мы в предвкушении работы с ними в их новых амплуа, в качестве сценаристов и режиссёров сиквела», — отметила продюсер.

По словам Чаганти, он для этого «поджанра» сделал всё, что мог, но если у кого-то и есть потенциал развить его ещё больше, то это Меррик и Джонсон, которые были с «Поиском» с самого начала.

«При таких ограниченных визуальных параметрах, фильму «Поиск 2» потребуется свежий визуальный стиль, чтобы отличаться от оригинала», — подчеркнул Чаганти.

Тимур Бекмамбетов, в свою очередь, напоминает, что «Поиск» на данный момент остаётся самой успешной киноработой в формате screenlife, и сиквел должен стать новым важным этапом в его развитии. «Техника, несколько лет назад казавшаяся экспериментальной, сейчас получила свой импульс, и к ней обращаются всё больше профессионалов киноиндустрии», — говорит продюсер, которого Deadline называет «гуру цифровой кинематографии» и первооткрывателем формата.

Сюжет второго «Поиска» пока не раскрывается, однако уже известно, что в истории будут задействованы новые герои. Так же ожидается, что зрителям представят усовершенствованную версию формата screenlife.

Кинематографисты рассчитывают начать производство ленты весной 2021 года. Таким образом, можно предположить, что фильм может быть готов к прокату уже в этом году.

«У этого фильма есть сердце»

Премьера триллера «Поиск» состоялась 21 января 2018 года. В фильме рассказывается история жителя Калифорнии (Джон Чо), который пытается расследовать исчезновение дочери (Мишель Ла), получив доступ к её компьютеру. Картина снята в формате screenlife — её действие разворачивается на экране электронных устройств.

Лента заработала в прокате около $75,5 млн, хотя её бюджет составил скромную по голливудским меркам сумму в $880 тысяч.

На фестивале Sundance, где и состоялась премьера, «Поиск» получил приз имени Альфреда Слоуна и приз зрительских симпатий. Аудитория в целом восприняла фильм более чем положительно: его рейтинг на Rotten Tomatoes в настоящее время составляет 87%. Критики дали картине ещё более высокую оценку — лента набрала 92% «свежести».

Кадр из фильма «Поиск», 2018

© kinopoisk.ru

Эксперты в области киноиндустрии особо отмечали способность создателей «Поиска» захватить внимание зрителей и держать их в напряжении до последней минуты несмотря на то, что действие разворачивается на экране компьютера.

«Всё это он делает онлайн, взламывая её почтовые ящики и аккаунты в соцсетях, советуясь с Гуглом и опрашивая её одноклассников по FaceTime. Неправдоподобно? Да, но в отличие от «Трона», у этого фильма есть сердце, которое ещё и бьётся», — пишет Сандра Холл из The Sydney Morning Herald. Сравнивая фильм «Трон» 1982 года и «Поиск» она отдаёт предпочтение последнему.

Аналогичного мнения придерживается Брюс ДеМара из Toronto Star.

«Достаточно сказать, что просмотр сопровождается постоянным чувством страха и тревоги, которое не даёт зрителю оторваться от экрана, — подчёркивает он. — И, даже когда кажется, что вы подошли к концу, вас может ожидать еще один сюжетный поворот».

«Поиск» — не первый проект Тимура Бекмамбетова в формате screenlife. В 2014 году на экраны вышла лента «Убрать из друзей» (Unfriended), а спустя четыре года — её сиквел «Убрать из друзей: Даркнет» (Unfriended: Dark Web). В 2018-м состоялась премьера картины «Профайл».

На 31 января 2021 года запланирована премьера ещё одного screenlife-фильма, продюсером которого выступил Тимур Бекмамбетов. Лента «Р#Д» рассказывает историю героев трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» в современных реалиях. Эта картина стала первым крупным проектом компании Interface Films, которую Бекмамбетов основал совместно с Игорем Цаем.