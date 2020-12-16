«Стильное и лиричное прочтение»: фильм Тимура Бекмамбетова «Р#Д» вошёл в программу кинофестиваля Sundance

Премьера фильма «Р#Д», продюсером которого выступил Тимур Бекмамбетов, состоится 31 января 2021 года в рамках международного кинофестиваля Sundance. Лента представляет собой новое прочтение истории Ромео и Джульетты в современных реалиях. Режиссёр картины — Кэри Уильямс. Роли исполняют Камерон Энджелс, Франческа Ноэль и другие. Фильм снят в формате screenlife. Это первый крупный проект студии Interface Films, основанной Тимуром Бекмамбетовым и Игорем Цаем.

Варианты игровой: любовь в смартфонах; нет повести печальнее на свете; Шекспир на новый лад

Фильм «Р#Д», продюсером которого выступил казахстанский и российский кинематографист Тимур Бекмамбетов, вошёл в программу кинофестиваля Sundance.

Сюжет картины основан на знаменитой трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Создатели ленты решили показать историю запретной любви в современном антураже. Съёмки проходили в Лос-Анджелесе незадолго до введения ограничений из-за пандемии коронавируса.

Монтекки и Капулетти поколения Z фиксируют вспышки вражды камерами своих смартфонов. Ромео знакомится с Джульеттой на вечеринке, но сначала видит созданное ею произведение искусства, а уже потом влюбляется в его автора. По мнению организаторов фестиваля, свежая экранизация «дарит новое — стильное и лиричное — прочтение так полюбившейся во всём мире нетленной любовной истории».

Режиссёром проекта выступил Кэри Уильямс. В 2018 году он получил специальный приз жюри Sundance за короткометражку Emergency («Чрезвычайная ситуация»). «Р#Д» — его дебют в полнометражном игровом кино. Уильямс также участвовал в написании сценария для новой ленты вместе с Рикки Кастанедой и Алексом Соболевым.

Главные роли исполнили Франческа Ноэль («Притворщики», «30 безумных желаний») и Камерон Энджелс («Спасатели Малибу: Новая волна»). Тибальда сыграл Диего Тиноко («На районе»), а Сиддик Сондерсон («Wu-Tang: Американская сага») воплотил образ Меркуцио. В роли Бенволио — Ар Джей Сайлер («Я, Эрл и умирающая девушка»).

«Р#Д» станет первым крупным проектом компании Interface Films, которую основали продюсеры Тимур Бекмамбетов и Игорь Цай (ранее они работали вместе над лентами «Профайл», «Он — дракон» и другими).

© Производственная компания Interface Films

Для фильма выбрали формат screenlife, известный по таким картинам, как «Поиск» и «Убрать из друзей». Их также продюссировал Бекмамбетов. «Сочетая текстовые сообщения и шекспировские диалоги, «Р#Д» погружает нас в бунтарский язык современной любви, где GIF-сообщения, обмен плейлистами в Spotify и профили в Instagram разжигают любовную искру и неожиданно раскрывают ранимые стороны личности», — гласит описание ленты на сайте фестиваля Sundance. По мнению организаторов смотра, новые технологии подчёркивают «непреходящую суть вещей».

Как отмечал Тимур Бекмамбетов в беседе с Variety, пандемия коронавируса коренным образом повлияла на восприятие формата screenlife.

«Ещё несколько лет назад формат screenlife казался некой экзотикой, художественным поиском. Но теперь можно сказать, что это единственный способ снимать кино. И кто знает, может, через полгода он уже станет новой нормой», — заявил продюсер в апреле.

Похожего мнения придерживается и Игорь Цай. «Это отражение и характерная черта нынешней действительности... Учитывая всю беспрецедентность текущих обстоятельств... нам нужно искать творческие подходы в работе, позволяющие обеспечить безопасность. Screenlife сейчас — лучший способ рассказывать истории языком кино», — считает он.

Помимо переноса действия в современность, у ленты будет ещё одно принципиальное отличие от пьесы Шекспира: теперь главные герои принадлежат не только к враждующим семьям, но и к разным расам. Ромео и его родственников сыграют афроамериканцы.

© Производственная компания Interface Films

На производство screenlife-проектов в 2020 году в бюджет Interface Films было заложено $10 млн. Доходы предыдущих лент, «Убрать из друзей» и «Поиск», снятых под эгидой студии Bazelevs, составили почти $63 млн и $75,5 млн соответственно.

Тимур Бекмамбетов подчёркивает, что в компании применяется «модель бизнес-акселератора», благодаря которой стало возможным «сформировать конкурентную и благоприятную для развития кинопроизводства среду, вдохновлять начинающих кинопродюсеров и в корне изменить ситуацию с созданием, финансированием и дистрибуцией новых цифровых фильмов в период кризиса».

Дата выхода ленты «Р#Д» в широкий прокат пока не сообщается. В рамках фестиваля Sundance премьера состоится 31 января 2021 года.

Место под солнцем

Как и многие мероприятия в сфере культуры, фестиваль Sundance претерпел изменения из-за пандемии коронавируса. В феврале 2020 года, ещё до введения ограничений, он прошёл в традиционном формате, однако в 2021-м организаторы не смогут придерживаться обычных схем.

Sundance-2021 продлится семь дней, с 28 января по 3 февраля, — это на четыре дня короче, чем обычно. По информации СМИ, на площадках фестиваля будет предусмотрена заполняемость кинозалов на 25%. Ожидается, что ленты будут транслироваться в более чем 20 штатах США.

В 2021 году фестиваль впервые пройдёт одновременно в традиционном формате и онлайн. Часть фильмов покажут в автокинотеатрах.

В программы смотра вошли 72 картины — на треть меньше, чем в прошлом году (118 проектов). Лента «Р#Д» представлена в секции Next, которая объединяет фильмы, отличающиеся инновационной подачей историй.