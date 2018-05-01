Screen Life, или Кинематограф будущего: чем удивит новый фильм Бекмамбетова

Одним из наиболее громких событий 40-го Московского международного кинофестиваля стал показ картины Тимура Бекмамбетова «Профайл», в феврале 2018 года получившей приз зрительских симпатий на Берлинале и месяцем позднее — на американском фестивале South by Southwest. Фильм, который рассказывает о попытке британской журналистки расследовать схему вербовки женщин боевиками «Исламского государства»*, снят в новаторском формате Screen Life — то есть действие от начала до конца происходит на экране компьютера.

Премьера триллера российского режиссёра Тимура Бекмамбетова «Профайл» (Profile) состоялась 17 февраля 2018 года на Берлинале. Там картина получила приз зрительских симпатий во второй по значимости программе фестиваля («Панорама»). Месяцем позднее фильм был удостоен аналогичной награды на американском South by Southwest.

Показ «Профайла» также стал одним из наиболее громких событий 40-го Московского международного кинофестиваля, проходившего в российской столице с 19 по 26 апреля (картина была представлена в программе «Фильмы, которых здесь не было»).

Повышенный интерес со стороны зрителей и журналистов объясняется именем режиссёра, остротой тематики и необычной подачей: кинолента снята в новаторском формате Screen Life. Этот киноязык Бекмамбетов уже использовал в некоторых своих продюсерских проектах (всего в разработке у режиссёра семь подобных картин), причём весьма успешно: хоррор «Убрать из друзей» (Unfriended), на производство которого ушёл всего $1 млн, собрал в прокате более $64 млн.

История Анны Эрель

Сюжет «Профайла» основан на реальных событиях. При написании сценария Бекмамбетов, Ольга Харина и Бриттани Поултон ориентировались на историю французской журналистки Анны Эрель, написавшей книгу «Я была джихадисткой. Расследование в центре вербовочной сети ИГИЛ*» (Dans la peau d’une djihadiste: Enquete au coeur des filieres de recrutement de l’Etat Islamique).

Режиссер Тимур Бекмамбетов

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

Эрель описала свой опыт романтических отношений с высокопоставленным боевиком «Исламского государства». Несколько лет назад девушка начала общаться в социальных сетях с одним из террористов, после чего стала его «виртуальной женой» и чуть было не уехала к нему в Сирию — но вовремя опомнилась и с полпути вернулась домой. По итогам Эрель издала книгу. Разумеется, такой поступок не остался незамеченным: на журналистку начали сыпаться угрозы со стороны членов группировки. Девушка до сих пор находится под охраной государства.

Бекмамбетов внёс в эту историю значительные поправки, однако её суть осталась неизменной.

Фильм начинается с процесса регистрации нового аккаунта в Facebook. Зрителям демонстрируют, как кто-то указывает ненастоящее имя, ненастоящий возраст и выбирает в качестве профиля изображение Белоснежки в хиджабе. Этот кто-то — британская журналистка Эми (Валин Кэйн), которая по заданию новостного канала расследует схему вербовки женщин боевиками ИГ. Долго ждать не приходится — профайл моментально привлекает внимание одного из террористов. Переписка переходит в Skype, где игиловец с внешностью арабского принца (эту роль доверили Шазаду Латифу) уже по видеосвязи пытается очаровать девушку. Эми, невзирая на риск разоблачения, продолжает общение — и постепенно втягивается в этот процесс.

Новаторский Screen Life

Согласно правилам Screen Life, всё действие происходит на экране компьютера. В случае с «Профайлом» — на экране компьютера журналистки. Но это не означает, что дело ограничивается перепиской: Эми совершает звонки через Facetime, смотрит видео в YouTube, оплачивает покупки… Причём все эти поступки оказываются полезными для развития сюжета и раскрытия характера персонажей. Или по крайней мере заставляют зрителей улыбнуться.

Даже музыкальный ряд «Профайла» состоит из песен, проигрываемых на компьютере девушки. И это одна из наиболее удачных находок создателей картины: в расслабленном состоянии Эми включает музыку (и плейлист самым лучшим образом отображает её настроение), а в моменты напряжения в воздухе повисает зловещая тишина.

В «Профайле» Бекмамбетову неоднократно удаётся использовать эффект неожиданности и добиваться максимального сопереживания со стороны аудитории (такого, что в моменты особого напряжения собравшиеся на просмотре критики на весь зал ругают героиню: «Дура!»). А потому для многих станет открытием, что снятые в подобном формате фильмы действительно способны воздействовать на зрителей так же эмоционально, как обыкновенные остросюжетные картины.

Примечательно и то, как зрителям показывают эмоции девушки. Мы не видим лица журналистки, но понимаем, что она нервничает, по резкому движению курсора. Пишет и стирает — значит, сомневается. Разумеется, «компьютерный» язык не сумеет в полной мере заменить язык тела. Однако сегодня он уже способен дать минимальное представление о состоянии человека.

© Кадр из фильма «Убрать из друзей» (2015)

В отдельных случаях Screen Life и вовсе упрощает работу сценаристов. Самый яркий тому пример — работа с поисковыми системами: демонстрируя запросы в Google, очень легко передать ход мыслей героя.

Очевидно, что на сегодняшний день такой формат — лучшее решение для фильмов, в которых события развиваются в виртуальном пространстве (в противном случае затронутую в «Профайле» тему сложно было бы раскрыть полностью). И, вероятно, чем чаще мы будем позволять новым технологиям вторгаться в реальность, тем больше будет новых историй для Screen Life.

Правда, есть у десктоп-историй и существенный минус: такие картины слишком сильно зависят от языка. Перед выходом фильма в какой-либо другой стране его создателям придётся не просто переозвучивать диалоги, но и переснимать те сцены, в которых задействован текст. То есть почти все. По этой же причине пока не ясно, когда «Профайл» выйдет в российский прокат.

Бекмамбетов тем временем приступил к работе над новым проектом — первым интерактивным фильмом в истории. Как рассказал режиссёр РИА Новости, теперь зрители смогут «взаимодействовать с миром героини».

«Теперь экран кинотеатра — это не единственный способ смотреть кино, и смотреть его на телефоне и на компьютере уже не признак неуважения, а просто более подходящее для каких-то конкретных фильмов», — пояснил он.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.