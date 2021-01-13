От Милы Йовович до Сергея Полунина: премьеры недели в российском кинопрокате

На этой неделе в российский прокат выходят два голливудских блокбастера: «Чудо-женщина: 1984» на основе комиксов и «Охотник на монстров» по мотивам видеоигр. Ещё одна премьера — триллер «Контроль» об опасных экспериментах с применением новых технологий. Главным российским релизом недели стала комедия «Не лечи меня» с Иваном Янковским, Дмитрием Нагиевым и Лукерьей Ильяшенко. Любителей фильмов ужасов может заинтересовать лента «Заклятье: другая сторона», а для аудитории старше 18 лет предназначена эротическая драма «Обыкновенная страсть», в которой снялся артист балета Сергей Полунин.

«Чудо-женщина: 1984» (Wonder Woman 1984)

Новая лента Пэтти Дженкинс с Галь Гадот в главной роли продолжает сольную историю супергероини комиксов DC, впервые представленную в кино в 2017 году. По сюжету, Диана Принс осталась среди людей со времён Первой мировой войны. С помощью исполняющего желания камня она воссоединяется с погибшим Стивом Тревором, но когда артефакт попадает в плохие руки, у героини появляются опасная соперница и могущественный враг.

Действие разворачивается в антураже 1980-х. В кадре немало артефактов эпохи — от костюмов до электроники. Также фильм затрагивает обстановку на международной арене тех лет, включая напряжённые отношения между США и СССР.

На фоне неплохих кассовых сборов в США руководство кинокомпании Warner Bros. анонсировало съёмки третьего фильма, который станет завершающим в серии о приключениях Чудо-женщины.

Подробнее о фильме «Чудо-женщина: 1984» — в материале RT.

«Охотник на монстров» (Monster Hunter)

Милла Йовович снова в игре: её новая героиня, лейтенант Артемис, со своим отрядом проходит через загадочный портал и попадает в мир франшизы Monster Hunter. Это место населяют огромные монстры, похожие на динозавров и разнообразных мифических созданий. Элитные бойцы объединятся с охотником в исполнении Тони Джа, чтобы выжить и спасти привычный мир — ведь чудовища также могут воспользоваться порталом.

Проторенной дорогой Йовович пошла вместе с мужем, режиссёром Полом У.С. Андерсоном. Ранее оба работали над киноадаптацией японской компьютерной игры Resident Evil — «Обитель зла».

Лента снята в копродукции США, Германии, Японии и Китая. К слову, в Китае картина вышла в начале декабря, но в первые же дни показа была снята с проката из-за расистской шутки.

«Не лечи меня»

Герой Ивана Янковского Илья воплотил детскую мечту и стал супергероем — врачом с крошечной зарплатой в провинциальной больнице. Но жизнь у Ильи отнюдь не скучная: он судится с неблагодарным пациентом, женится на больной, чтобы спасти её жизнь, а также скрывает в больнице сына госслужащего (конечно же, из лучших побуждений).

Лента «Не лечи меня» стала дебютом в полном метре для режиссёра Михаила Малинина. В 2019 году на студенческом кинофестивале ВГИКа он представил короткометражку «Рёбра», которая и легла в основу нового проекта.

«Фильм получился смешной и лёгкий — такой, какой и должна быть романтическая комедия. При этом он не лишён сатиры и в целом злободневных тем», — рассказала продюсер Елена Север, которая также исполнила роль главврача больницы.

В картине помимо Ивана Янковского снялись Дмитрий Нагиев, участник «Квартета И» Александр Демидов, Лукерья Ильяшенко («Аванпост»), Даниил Вахрушев («Физрук»), Пётр Фёдоров и другие.

Интересно, что название для фильма путём голосования выбрали пользователи интернета.

«Контроль» (Distorted)

Сюжет ленты, оригинальное название которой переводится как «Искажённый», разворачивается в стенах оснащённого по последнему слову техники многоквартирного дома. Для пущей безопасности повсюду в доме расставлены камеры видеонаблюдения.

В одну из квартир заселяются Лорен (Кристина Риччи) и её муж Рассел (Брендан Флетчер). Лорен начинает подозревать, что над жильцами дома проводятся эксперименты, но окружающие не воспринимают её всерьёз. Однако журналист Вернон Сарсфилд (Джон Кьюсак) соглашается с догадкой героини. Вместе они намерены разобраться в происходящем.

Если верить Rotten Tomatoes, лента не понравилась критикам (она собрала всего 18% положительных рецензий), однако заслужила одобрение 81% зрителей.

«Обыкновенная страсть» (Passion simple)

Лента франко-ливанской постановщицы Даниэль Арбид представляет из себя эротическую драму в духе «9 1/2 недель» и «50 оттенков серого». Сюжет нового фильма основан на одноимённом романе французской писательницы Анни Эрно. Главные герои — профессор литературы, мать-одиночка Элен (Летиция Дош) и дипломат из России Александр (артист балета Сергей Полунин). Они встречаются в Париже, где Александр находится с дипломатической миссией. В Москве героя ждут жена и сын, однако он вступает в связь с Элен. Та полностью поглощена мыслями о партнёре, однако переживает, поскольку не может добиться от него психологической близости.

Критик Variety Гай Лодж отмечает, что перед актёрами стояли разные задачи. По его мнению, «Полунин обладает неуловимой непроницаемой харизмой, как нельзя лучше подходящей для истории о неравном влечении, в которой мужчина допускает лишь слияние тел, тогда как женщина стремится к единению душ».

Французско-бельгийский фильм был отобран в программу Каннского кинофестиваля, отменённого в 2020 году. Зато «Обыкновенную страсть» показали на международном смотре в Сан-Себастьяне, где лента входила в число претендентов на главный приз.

Кадр из фильма «Обыкновенная страсть»

© kinopoisk.ru

«Заклятье: другая сторона» (Andra sidan)

Невзирая на название, новая лента никак не связана с серией фильмов ужасов «Заклятие» о приключениях исследователей паранормального Эда и Лоррейн Уореннов (хотя критики отмечают некоторое сходство с популярной франшизой). По сюжету картины «Заклятье: другая сторона», семья из трёх человек — отец, сын и мачеха — переезжает в двухквартирный дом. Вторая половина здания пустует, однако оттуда доносятся пугающие звуки.

Пока отец отлучается в командировку, мальчик заводит друга из числа призраков. Его мачехе придётся разбираться со зловещей тайной дома самостоятельно.

Мнения обозревателей различных зарубежных изданий относительно ленты разнятся: некоторые ругают фильм за непродуманный и вторичный сценарий, другие же прощают авторам заимствования и признают картину по-настоящему пугающей.