Старые герои, новые злодеи: каким получился фильм «Чудо-женщина: 1984»

В российском прокате стартует показ ленты «Чудо-женщина: 1984» — продолжение фильма 2017 года, основанного на комиксах издательства DC. По сюжету Диана Принс продолжает бороться со злом в антураже 1980-х. Благодаря таинственному артефакту ей удаётся воссоединиться с возлюбленным через десятки лет после его гибели. Однако вскоре выясняется, что исполнение желаний обходится слишком дорого, и Чудо-женщине вновь необходимо спасать мир от хаоса.

На экранах российских кинотеатров начинается показ фантастического боевика «Чудо-женщина: 1984» — продолжение ленты «Чудо-женщина», которая вышла на экраны в 2017 году. Режиссёром вновь выступила Пэтти Дженкинс. В этот раз она также принимала участие в написании сценария.

Главную роль вновь исполнила Галь Гадот. Вместе с ней в кадре — Крис Пайн, Педро Паскаль, Кристен Уиг, Робин Райт и другие. Также к актёрскому составу присоединилась Линда Картер — в 1970-х ей довелось играть Чудо-женщину в одноимённом телесериале.

Как следует из названия новой картины, по сюжету Чудо-женщина оказывается в 1984 году. За десятилетия, проведённые среди людей, она совсем не изменилась внешне (однако утратила былую наивность).

Тем временем мир вокруг стал совсем другим. Диана переехала в Вашингтон и устроилась на работу в Смитсоновский институт. Парой героиня не обзавелась. Она хранит часы погибшего возлюбленного Стива, а также фотографию на фоне ранчо его имени.

Одной из коллег Чудо-женщины становится Барбара Минерва (Кристен Уиг). У неё мало общего как с римской богиней, имя которой использовали авторы комиксов в качестве фамилии Барбары, так и с Дианой Принс. А застенчивой, нескладной и нервной Барбаре очень хочется быть такой же уверенной в себе, красивой и сильной.

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Также в институт попадает Максвелл Лорд. Новый персонаж Педро Паскаля — иммигрант итальянского происхождения, который всеми силами пытается преуспеть в жизни. Дела у него идут плохо. Зритель застаёт Лорда в момент, когда он пытается привлечь инвесторов в компанию по добыче нефти из месторождений, которые на деле уже иссякли.

Жизнь всех троих меняет магический артефакт — камень, который исполняет желания. Барбара становится привлекательной и суперсильной, а к Диане возвращается Стив (впрочем, почти никаких подробностей на этот счёт Пэтти Дженкинс не сообщает). Максвелл Лорд же избрал для себя замысловатый путь к мировому господству.

Поскольку желания исполняются не совсем так, как это представляют себе люди, мир погружается в хаос и насилие. Помимо новых врагов, Диане предстоит столкнуться с непростым моральным выбором и собственным бессилием.

Центральной темой ленты «Чудо-женщина: 1984» стала алчность и связанный с ней выбор между тем, чего хочется, и тем, что правильно.

Проблемы сюжета и неубедительные спецэффекты

Зарубежные критики сошлись во мнении, что фильм проигрывает первой части. Недовольство рецензентов вызвал прежде всего сюжет. Хронометраж фильма составляет более 2,5 часа, однако активное действие распределено неравномерно.

Автор Variety Питер Дебрюдж обращает внимание на то, что финал получился скомканным: на сцену боя и прочий экшен, а также философский монолог отведено всего несколько минут. Ему вторит критик из Vanity Fair Ричард Лоусон.

Родриго Перес с сайта The Playlist отметил, что в сюжет закралась пара противоречий. Хотя они не оказывают большого влияния на развитие сюжета, но могут испортить впечатление от просмотра внимательным зрителям. Критикам также не понравились спецэффекты — Дебрюдж и Перес посчитали их неестественными.

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Успешный старт и амбициозные планы

В США, где зрители смогли посмотреть фильм одновременно в кинотеатрах и на онлайн-платформе HBO Max, лента привлекла большую аудиторию как в кинотеатрах, так и в интернете. Фильм собрал внушительную кассу в $16,7 млн за первые выходные в домашнем прокате (картину выпустили в канун католического Рождества). На данный момент сборы ленты в мире превысили $118 млн.

Интерес аудитории подтолкнул руководство Warner Bros. к анонсу третьей, заключительной части серии сольных фильмов о Чудо-женщине. Уже объявлено, что работу над проектом завершит тандем Пэтти Дженкинс и Галь Гадот.