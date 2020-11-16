Путь во льдах: тест RT о Русской Арктике

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Первые русские мореплаватели появились в Арктике ещё до монгольского нашествия в поисках новых торговых путей. Позже регион начали осваивать казаки-первопроходцы, купцы и иностранные моряки на царской службе. Русская Арктика — это последняя колония мамонтов на острове Врангеля, первый заполярный город Мангазея, современный Северный морской путь, связывающий Европу и Азию. Что ещё вы знаете про Русскую Арктику? Проверьте себя с тестом RT.
Путь во льдах: тест RT о Русской Арктике
  • РИА Новости
  • © Александр Лыскин

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