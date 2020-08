«Это не ошибка, а сознательное решение»: Джорджа Мартина обвинили в расизме

Пользователи соцсетей обвинили автора «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина в расизме. В ходе церемонии вручения литературной премии «Хьюго» писатель неправильно произнёс имена нескольких лауреатов, в том числе темнокожих. Кроме того, в своём выступлении он многократно упоминал Говарда Лавкрафта и Джона Кэмпбелла, которых упрекали в расистских взглядах. Организаторы премии уже выступили с извинениями в адрес тех, кого могли задеть фонетические ошибки.

Автора серии романов «Песнь льда и пламени» и одного из создателей сериала «Игра престолов» Джорджа Мартина обвинили в расизме. Поводом для этого послужили речи писателя на церемонии вручения премии «Хьюго» — Мартин был ведущим вечера.

Мероприятие, на котором чествуют авторов научной фантастики и фэнтези, в этом году прошло онлайн. При этом, как уточняет Daily Dot, церемония была записана заранее.

Наблюдавшая за трансляцией писательница Натали Лурс заметила в личном блоге, что Мартин неправильно произносил имена некоторых номинантов — хотя все они должны были предоставить организаторам премии транскрипцию.

«То, что Мартин предпочёл не воспользоваться этой информацией — отвратительное проявление расизма, поскольку практически все имена, которые он исказил, принадлежат чернокожим и темнокожим», — отметила Лурс.

Впрочем, Мартин делал ошибки как в именах «цветных», так и «белых» авторов, а также неправильно произнёс название одной из представленных работ.

Возмущение некоторых зрителей также вызвало, что в своих вступительных речах, во время переходов от одной награды к другой, писатель неоднократно упоминал Джона Вуда Кэмпбелла и Говарда Лавкрафта, которые были удостоены приза Retro Hugo Award. Он присуждается выдающимся деятелям литературы, во времена которых премии «Хьюго» ещё не существовало.

Позднее в соцсетях ряд пользователей указали на то, что у Лавкрафта репутация ксенофоба и антисемита, а реакционные и расистские взгляды Кэмпбелла — не секрет для общества.

Примечательно, что ранее в рамках премии «Хьюго» присуждалась отдельная награда для молодых авторов, названная в честь Кэмпбелла. В 2019 году её получила писательница гонконгского происхождения Джанетт Инг. В ходе торжественной речи она назвала литератора фашистом, добавив, что он задал направление жанра, отвечающее интересам белых мужчин, империалистов и колонизаторов.

Тогда организаторы изменили название премии и вычеркнули из неё имя Кэмпбелла. В 2020-м речь Джанетт Инг признали лучшей работой, связанной с научной фантастикой.

Возмущение по поводу работы Мартина в качестве ведущего высказала Ребекка Ф. Куанг, которая получила награду для молодых авторов. В своей торжественной речи она обратилась с предостережением к «цветным» писателям. По мнению Куанг, им придётся столкнуться с неподобающим отношением, неуместными сравнениями и предрассудками.

1 августа Мартин разместил на своей странице в Twitter цитату французского философа Вольтера «Все мы исполнены слабостей и заблуждений. Простим же друг другу наши недостатки», которую сопроводил подписью «Слова для нашего времени».

Words for our times... pic.twitter.com/izSO5wBCfX — George RR Martin (@GRRMspeaking) August 1, 2020

Многие пользователи оставили под этой записью негативные комментарии.

«Я считаю, вам следует извиниться за своё поведение на вручении премии «Хьюго». Мне кажется непрофессиональным неверно произносить имена и не узнать заранее, как они правильно произносятся. Кроме того, крайне неуважительно было упоминать Кэмпбелла, особенно учитывая переименование премии и критическую речь Джаннетт Инг в прошлом году», — написал один из блогеров.

По мнению некоторых пользователей, Мартин отдавал себе отчёт в том, какие последствия может повлечь его выступление. «При каждой удобной возможности вновь и вновь упоминать имя расиста, чтобы дать сдачи новому поколению, которое заслуженно его критикует, это не ошибка, а сознательное решение. Нежелание правильно произносить имена темнокожих людей в заранее записанных сегментах — это тоже решение», — гласит другой комментарий.

«Решение упомянуть Кэмпбелла десяток раз, а новое название премии — «Премия лучшему новому писателю-фантасту за выдающиеся достижения» — только когда это необходимо, не было нейтральным или незаметным», — написала ещё одна пользовательница.

Организаторы премии обратились к аудитории в Twitter, выпустив заявление о церемонии в целом: «Мы признаём, что сегодня на церемонии вручения премии «Хьюго» мы допустили некоторые ошибки и тем самым ранили чувства членов нашего сообщества».

Организаторы принесли извинения тем, чьи имена прозвучали неверно. «Нам были даны фонетические рекомендации по произношению имён, но мы не смогли преодолеть трудности, с которыми столкнулись. Как руководство (конвента CoNZealand. — RT), мы берём на себя полную ответственность за произошедшее», — сообщили они.

Кроме того, в заявлении упоминается, что организаторы «приняли решение предоставить всем участникам универсальную платформу и не устанавливать ограничения на речи и презентации».

Напомним, что в июне с критикой в соцсетях столкнулась автор книг о вселенной Гарри Поттера, писательница Джоан Роулинг. Её обвинили в трансфобии из-за твита, в котором она приравняла людей с менструацией к женщинам. Автора осудили актёры, которые снимались в фильмах по её книгам, а фанатские сообщества в сети решили сократить публикацию материалов о писательнице.

Фантастический триумф

Премия «Хьюго» вручается ежегодно Всемирным конвентом научной фантастики. Писатели, редакторы и художники могут получить награду в 17 номинациях, а также отдельный приз для молодых авторов (который ранее носил имя Кэмпбелла) и премию за лучшую книгу для подростков.

В 2020 году «Хьюго» за лучший роман была удостоена Аркадия Мартин (Анна Линден Уэллер). Она издала книгу A Memory Called Empire. Лучшей повестью стала This Is How You Lose the Time War Амаль Эль-Мохтар и Макса Глэдстоуна. Лучшей короткой повестью названа Emergency Skin Норы К. Джемисин. Премию за лучший рассказ забрала автор As the Last I May Know С.Л. Хуань. Лучшим циклом признано «Пространство» Джеймса Кори.

Награды вручаются не только за литературные произведения. Автор Ннеди Окорафор, художник Тана Форд и колорист Джейсм Девлин получили премию как создатели комикса LaGuardia для популярного издательства Dark Horse.

«Хьюго» за постановку в крупной форме достался сериалу по сценарию Нила Геймана «Благие знамения». Аналогичной награды для малой формы удостоен девятый эпизод четвёртого сезона сериала «В лучшем мире».

Кроме того, премии получили редакторы Эллен Датлоу и Нава Вулф, художник Джон Пикасио, автор-непрофессионал Боги Такач, художница Элиз Маттесен. Наград также были удостоены полупрофессиональный журнал Uncanny Magazine, любительское издание The Book Smugglers, а также подкаст Our Opinions Are Correct.