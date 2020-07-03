«Мы должны отвергать её убеждения»: крупнейшие фан-сайты «Гарри Поттера» перестанут писать про Джоан Роулинг

Крупнейшие сетевые фан-сообщества, посвящённые франшизе «Гарри Поттер», присоединились к обвинениям в адрес Джоан Роулинг в трансфобии. Поклонники серии книг про приключения юного волшебника утверждают, что заявления писательницы противоречат идеям, которые транслируют её романы. По этой причине фанаты решили убрать ссылки на не относящиеся к «Гарри Поттеру» проекты Роулинг, а также отказаться от публикации информации о разных аспектах её личной жизни.

Крупнейшие сетевые фан-сообщества MuggleNet и The Leaky Cauldron, посвящённые франшизе «Гарри Поттер», в совместном заявлении обвинили Джоан Роулинг в трансфобии. Руководители сообществ подчеркнули, что не разделяют взглядов писательницы по вопросам гендерной идентичности и потому вносят в работу платформ несколько «позитивных изменений».

Также авторов заявления возмутило, что писательница опубликовала серию твитов, якобы противоречащих представленным в её книгах идеям, именно в июне — месяце, во время которого обычно проходит гей-прайд.

«Помимо возмущения, которое мы испытываем в связи с её решением опубликовать данные заявления во время «месяца гордости», а также в то время, как происходит всемирное переосмысление расовой несправедливости, мы считаем, что использование ею своего влияния и привилегий для нападок в адрес маргинализированных групп не согласуется с идеей о принятии и расширении прав и возможностей, которая высказывается в её книгах и которую мы прославляем в сообществе (поклонников. — RT) Гарри Поттера», — говорится в заявлении.

Его авторы признались, что им нелегко выступать против человека, чьим творчеством они восхищались более 20 лет. Тем не менее заявители намерены «противодействовать вреду», который, по их мнению, причинила Роулинг, и культивировать на своих сайтах «безопасное сообщество», контент которого не будет ущемлять чьи-либо интересы.

«Наша позиция непоколебима. Трансгендерные женщины — это женщины. Трансгендерные мужчины — это мужчины. Небинарные люди — это небинарные люди. Интерсексуальные люди существуют, и их не должны принуждать к жизни в бинарных рамках. Мы поддерживаем поклонников Гарри Поттера в этих сообществах. И хотя мы не оправдываем травли в отношении Дж.К. Роулинг, мы должны отвергать её убеждения», — заявили представители MuggleNet и The Leaky Cauldron.

Обе платформы объявили о решении в будущем минимизировать количество посвящённых Джоан Роулинг материалов. Так, на сайтах больше не будет публиковаться информация, связанная с аспектами личной жизни писательницы. В числе прочего это коснётся новостей о полученных ею наградах и других достижениях, а также фотографий Роулинг и любых комментариев, не связанных с волшебным миром.

Более того, MuggleNet уберут из своих социальных сетей ссылки на не связанные с «Гарри Поттером» работы Роулинг. Однако на сайте они продолжат освещать и такие проекты.

Кроме того, MuggleNet и The Leaky Cauldron объявили, что в будущем они введут в своих соцсетях хештег #JKR и будут ставить его в публикациях, которые, по их мнению, могут навредить кому-то из членов сообщества. Это позволит всем желающим отключить хештег и таким образом предотвратить появление сообщений о писательнице в их социальных сетях. При этом авторы заявлений пообещали и дальше освещать информацию о благотворительном фонде Lumos.

По данным Variety, площадка MuggleNet была создана в 1999 году и более чем за 20 лет своей деятельности набрала более 305 тыс. подписчиков в Twitter и 802 тыс. — в Facebook. The Leaky Cauldron существует с 2000 года и располагает более 150 тыс. подписчиков в Twitter и 233 тыс. — в Facebook.

«Ненависть к трансгендерам»

Британская писательница Джоан Роулинг оказалась в центре скандала в начале июня 2020 года после публикации поста в своём Twitter. Тогда Роулинг прокомментировала заголовок материала, в котором шла речь о создании более равноправного общества для «людей с менструацией». В своём сообщении писательница иронично намекнула, что речь идёт о женщинах.

Пост вызвал большой резонанс. Многие стали обвинять писательницу в ненависти к трансгендерам.

К осуждению Джоан Роулинг присоединились знаменитости, в том числе актёры, сыгравшие в фильмах о Гарри Поттере, — Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон. Также своё несогласие с позицией Роулинг высказал Эдди Редмэйн, исполнивший главную роль в спин-оффе «Гарри Поттера» — «Фантастических тварях». Он заявил, что идентичность трансгендеров слишком часто оказывается под сомнением, и, по слухам, попросил компанию Warner Bros. отстранить Роулинг от дальнейшей работы над фильмами франшизы.

Позднее Роулинг опубликовала ещё несколько твитов, а также развёрнутое эссе, в котором попыталась объяснить аудитории собственную позицию. Она подчеркнула свою солидарность с трансгендерами и добавила, что её беспокоит безопасность женщин, принадлежащих к женскому полу с рождения.