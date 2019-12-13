По зову Ктулху: создатели «Игры престолов» спродюсируют фильм о Лавкрафте

Сценаристы сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Вайс в качестве продюсеров займутся разработкой картины об американском писателе Говарде Лавкрафте. Ожидается, что лента будет основана на графическом романе «Лавкрафт» Кита Гиффена. Как утверждают зарубежные СМИ, зрителям позволят поразмышлять на тему: что бы произошло, окажись выдуманные писателем существа реальными. Ранее шоураннеры «Игры престолов», сославшись на загруженный график, отказались от работы над новой трилогией «Звёздных войн».

Шоураннеры сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Вайс займутся разработкой триллера, посвящённого жизни известного американского писателя-фантаста Говарда Лавкрафта.

По информации зарубежных СМИ, Бениофф и Вайс вовлечены в проект киностудии Warner Bros. в качестве продюсеров, и пока неизвестно, возьмут ли они на себя режиссуру фильма. Сценарий к картине напишут Фил Хэй и Мэтт Мэнфреди.

Лента будет основана на графическом романе Кита Гиффена, Ганса Родиоффа и Энрике Брекчия «Лавкрафт», выпущенном в категории комиксов Vertigo (издательства, принадлежащего DC). Комикс в том числе посвящён фрагментам из жизни Говарда Лавкрафта, однако подробности сюжета готовящейся адаптации неясны. При этом Variety отмечает, что Бениофф и Вайс хотят сосредоточиться на идее о том, что выдуманные Лавкрафтом существа реальны.

По данным Deadline, сценаристы «Игры престолов» давно планировали заняться экранизацией комикса Гиффена и продолжительное время обсуждали детали с представителями Warner Bros. Кортни Валенти и Тоби Эммерихом.

После завершения «Игры престолов» творческий дуэт должен был приступить к разработке очередной трилогии «Звёздных войн», уже не имеющей отношения к семье Скайуокеров. Однако в августе 2019 года Бениофф и Вайс подписали многомиллионный контракт со стриминговым сервисом Netflix, а в конце октября заявили, что вынуждены прекратить работу над «Звёздными войнами».

«К сожалению, в сутках всего 24 часа, и мы почувствовали, что не сможем уделять должное внимание одновременно «Звёздным войнам» и нашим проектам для Netflix. Поэтому мы приняли непростое решение покинуть проект», — сказали они.

Мифотворчество Лавкрафта



Говард Лавкрафт стал известным писателем только после смерти. Его произведения нашли своего читателя лишь в 1970-1980 годах — на волне популярности хоррор и фэнтези-литературы — в то время как автор скончался в 1937-м. Творчество Лавкрафта оказало сильное влияние на становление Стивена Кинга, Хорхе Борхеса и Джойс Оутс и современную массовую культуру в целом.

Произведения Лавкрафта, в свою очередь, были написаны под вдохновением от работ пионера жанра, комбинирующего мистику и детективные сюжеты, — Эдгара Алана По. Заметное влияние на мироощущение писателя оказало и творчество Натаниэля Готорна и Амброза Бирса.

В совокупности произведения Лавкрафта — синтез библейской и античной мифологии с вымышленными писателем элементами (мифотворчеством). Центральный мотив его произведений — всепоглощающий страх, который человек испытывает перед неизведанным. Лавкрафт создал целую вселенную ужаса и отчаяния, важную часть которой составляют мифы Ктулху.

Ктулху — одно из наиболее известных божеств пантеона Лавкрафта. Это древнее существо живёт на дне Тихого океана и генерирует кошмарные сны, которые способны видеть только чувствительные люди. В лавкрафтовский пандемониум также входят Азатот, Дагон, Шуб-Ниггурат и другие создания.

Произведения Лавкрафта много раз становились основой для киносценариев. В число больших поклонников творчества готического писателя входит режиссёр Стюарт Гордон. Он занимался постановками фильмов по Лавкрафту «Реаниматор», «Дагон» и «Извне».

Среди других лент, снятых по мотивам произведений Лавкрафта, — «Заколодованный замок» (в написании сценария также участвовал Фрэнсис Форд Коппола), «Данвичский ужас» и «Город живых мертвецов».

© Кадр из сериала «Настоящий детектив» (2014)

Сценарист «Чужого» Дэн О’Бэннон тоже был большим почитателем рассказов Лавкрафта и при создании образа инопланетного существа придерживался знаний, почерпнутых из творчества писателя. Это не очень нравилось остальным создателям картины, и из окончательного варианта Чужого исключили ряд характерных черт.

Многие ценители произведений Лавкрафта непременно увидят референс к ним в первом сезоне сериала «Настоящий детектив» — вспомнить хотя бы «Жёлтого короля» (или Хастура, кстати, перед Лавкрафтом упомянутого Амброзом Бирсом).

Отсылки к творчеству Лавкрафта есть и в книгах саги «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина. Едва ли Мартин просто так нарёк одного из Грейджоев Дагоном. В сети также можно встретить предположения, что культ Утонувшего Бога, который исповедуют жители Железных островов, похож на культ Дагона или даже Ктулху.