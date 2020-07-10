Новая вселенная «Бэтмена»: Мэтт Ривз снимет сериал про Готэм-Сити

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Виктория Беликова
Режиссёр Мэтт Ривз снимет детективный сериал о полиции Готэма для видеосервиса HBO Max. События ленты развернутся в той же вселенной, что и фильм Ривза «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Ожидается, что проект расширит видение мира, созданного в фильме, позволит более детально исследовать его персонажей и запустит новую вселенную «Бэтмена».
Новая вселенная «Бэтмена»: Мэтт Ривз снимет сериал про Готэм-Сити
  • © Alberto E. Rodriguez / Getty Images via AFP; Marvel Comics

Режиссёр Мэтт Ривз, который в данный момент работает над полнометражным фильмом «Бэтмен», займётся производством детективного сериала о полиции Готэма для видеосервиса HBO Max. В качестве сценариста и исполнительного продюсера к проекту присоединится Теренс Уинтер, известный по таким лентам, как «Волк с Уолл-стрит» и «Клан Сопрано». Продюсированием сериала также займутся Дилан Кларк («Бэтмен»), Даниэль Пипски («От заката до рассвета»), Адам Кассан («Чёрная месса») и Рафи Крон («Рассказы из Петли»).

Как сообщает THR, у проекта пока нет официального названия, однако некоторые именуют его «Полиция Готэма», поскольку идея напоминает одноимённую серию комиксов, изданную DC Comics. В обоих случаях в центре сюжета — полицейские детективы.

Известно, что события сериала развернутся в той же вселенной, что и фильм Ривза «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Комиссара полиции Готэм-сити Джеймса Гордона в полнометражной ленте сыграл Джеффри Райт. Появятся ли актёры в новом проекте Ривза — пока неизвестно: по данным THR, кастинг пока не проводился.

Как отметили представители сервиса HBO Max, проект будет основан на изучении анатомии коррупции в Готэм-Сити. Предполагается, что он запустит новую вселенную «Бэтмена».

«Это «Бэтмен», которого большинство зрителей не видели раньше, и мы уверены, что фанаты захотят провести больше времени в этой новой вселенной, вдохновлённой фильмом», — заявили в HBO Max.

Мэтт Ривз подчеркнул, что сериал позволит более детально изучить мир, показанный в картине.

«Это удивительная возможность не только расширить видение мира, который я создаю в фильме, но и исследовать его в той глубине и деталях, которые может себе позволить только широкий формат», — цитирует THR режиссёра.

Запущенный весной 2020 года HBO Max сделал создание основанных на комиксах DC сериалов одним из своих главных приоритетов.  Сейчас в работе у сервиса сразу несколько таких проектов. В их числе — «Зелёный фонарь», «Тёмная Лига справедливости», «Аквамен: Король Атлантиды» и другие.

Кроме того, на данный момент в каталоге HBO Max доступны не менее 15 выпущенных ранее фильмов DC: «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Отряд самоубийц», «Чудо-женщина», «Лига справедливости» и т.д.

Прототипами Готэм-Сити стали Нью-Йорк и Чикаго. Своё название мрачный мегаполис получил от одноимённой английской деревни, которая часто фигурирует в народных рассказах о дураках.

Однажды писатель Вашингтон Ирвинг сравнил деревню с Нью-Йорком. После этого «Готэм» стал одним из прозвищ города. Позднее DC Comics избрали это название и для вымышленного мегаполиса.

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Ранее Готэм-Сити много раз появлялся в кино и сериалах. Впервые поклонники комиксов смогли увидеть его в многосерийной ленте 1943 года «Бэтмен» с Льюисом Уилсоном в главной роли.

С 1989 по 1997 год вышла серия из четырёх фильмов, посвящённых супергерою: «Бэтмен», «Бэтмен возвращается», «Бэтмен навсегда» и «Бэтмен и Робин». Режиссёром первых двух стал Тим Бёртон, а над последними работал Джоэл Шумахер.

Также локация фигурирует в трилогии Кристофера Нолана, ряде фильмов расширенной вселенной DC, ленте «Джокер» Тодда Филлипса, анимационном сериале «Харли Квинн» и многих других.

Кроме того, в поле зрения кинематографистов уже оказывались и полицейские Готэм-Сити. С 2014 по 2019 годы на телеканале Fox шёл криминальный сериал «Готэм». Главным героем ленты стал детектив Джеймс Гордон, который на заре своей карьеры расследовал убийство родителей Брюса Уэйна, ставшего Бэтменом.

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