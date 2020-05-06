В США снимут научно-фантастический фильм по сценарию автора «Бэтмена»
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Продюсированием картины займётся работавший над фильмами франшизы «Трансформеры» Лоренцо Ди Бонавентура.
Как сообщает THR, детали сюжета ленты держится в секрете, но описывают её как «духовного родственника» романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». Кроме того, проект имеет сходство с триллером Кристофера Нолана «Начало» и фантастическим боевиком Вачовски «Матрица».
Фильм «2084» уже вызвал интерес у ряда кинематографистов, которые выразили желание принять участие в работе над проектом.
Ранее стало известно, что канадский режиссёр Стелла Меги снимет биографический фильм об американской певице и актрисе Уитни Хьюстон.