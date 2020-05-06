В США снимут научно-фантастический фильм по сценарию автора «Бэтмена»

Компания Paramount снимет научно-фантастическую ленту «2084» по оригинальному сценарию Маттсона Томлина, который выступил одним из авторов сценария к фильму «Бэтмен» Мэтта Ривза.

Продюсированием картины займётся работавший над фильмами франшизы «Трансформеры» Лоренцо Ди Бонавентура.

Как сообщает THR, детали сюжета ленты держится в секрете, но описывают её как «духовного родственника» романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». Кроме того, проект имеет сходство с триллером Кристофера Нолана «Начало» и фантастическим боевиком Вачовски «Матрица».

Фильм «2084» уже вызвал интерес у ряда кинематографистов, которые выразили желание принять участие в работе над проектом.

Ранее стало известно, что канадский режиссёр Стелла Меги снимет биографический фильм об американской певице и актрисе Уитни Хьюстон.