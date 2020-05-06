В США снимут научно-фантастический фильм по сценарию автора «Бэтмена»

Короткая ссылка
Компания Paramount снимет научно-фантастическую ленту «2084» по оригинальному сценарию Маттсона Томлина, который выступил одним из авторов сценария к фильму «Бэтмен» Мэтта Ривза.
В США снимут научно-фантастический фильм по сценарию автора «Бэтмена»
  • Pixabay

Продюсированием картины займётся работавший над фильмами франшизы «Трансформеры» Лоренцо Ди Бонавентура.

Как сообщает THR, детали сюжета ленты держится в секрете, но описывают её как «духовного родственника» романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». Кроме того, проект имеет сходство с триллером Кристофера Нолана «Начало» и фантастическим боевиком Вачовски «Матрица».

Фильм «2084» уже вызвал интерес у ряда кинематографистов, которые выразили желание принять участие в работе над проектом.

Ранее стало известно, что канадский режиссёр Стелла Меги снимет биографический фильм об американской певице и актрисе Уитни Хьюстон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить