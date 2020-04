Про Уитни Хьюстон снимут байопик

Канадский режиссёр Стелла Меги, известная по картинам «Фотография» и «Уик-энд», приступила к работе над биографическим фильмом об американской певице и актрисе Уитни Хьюстон.

Как отмечает Variety, лента получит название в честь одного из хитов Хьюстон — I Wanna Dance with Somebody.

Над картиной будет работать преимущественно американская команда. Сценарий к ленте напишет четырёхкратный номинант на премию «Оскар» Энтони МакКартен («Два Папы», «Богемская рапсодия», «Тёмные времена» и «Вселенная Стивена Хокинга»). Они же вместе с Клайвом Дэвисом и Ларри Местелем выступят в качестве продюсеров. Также к команде в качестве сопродюсера присоединится бывший менеджер и невестка Уитни — Пэт Хьюстон.

Известность Уитни Хьюстон принёс её первый альбом, вышедший в 1985 году. В последующие годы певица выпустила ещё шесть студийных альбомов, а также множество синглов. Многие композиции становились хитами и занимали первые строчки в чартах. В числе таких песен — I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me), I’m Your Baby Tonight, I Will Always Love You, I’m Every Woman и другие.

Хьюстон была одной из самых коммерчески успешных американских исполнительниц. Она получила более 400 музыкальных наград, в том числе семь премий «Грэмми».

Певица дебютировала в большом кино в 1992 году в картине Мика Джексона «Телохранитель». За эту работу артистка была номинирована на «Золотую малину», однако фильм полюбился зрителю и стал популярным. Отчасти своей известностью лента обязана саундтреку.

Уитни Хьюстон ушла из жизни 11 февраля 2012 года. По данным судмедэкспертов, певица утонула ванной. В её крови были обнаружены следы наркотических веществ.

О жизни Хьюстон уже снимали фильмы. Так, в 2015 году на американском канале Lifetime TV состоялась премьера биографической ленты Анджелы Бассетт Whitney, а в 2018-м на Каннском кинофестивале была представлена документальная картина о жизни певицы, получившая такое же название.