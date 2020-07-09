Темнокожая супергероиня от ЛГБТ: Джависия Лесли станет новой Бэтвумен

Главную роль в сериале The CW «Бэтвумен» впредь будет исполнять актриса Джависия Лесли — темнокожая представительница ЛГБТ-сообщества. Она сыграет Райан Уайлдер, ещё одно альтер-эго супергероини. Прежде роль Бэтвумен была закреплена за Руби Роуз, также принадлежащей к сексуальным меньшинствам. После её выхода из проекта в мае 2020 года продюсеры пообещали найти новую главную героиню из числа актрис нетрадиционной сексуальной ориентации.

Новую Бэтвумен в одноимённом сериале телеканала The CW сыграет темнокожая актриса Джависия Лесли. Как и своя предшественница, Руби Роуз, Лесли принадлежит к ЛГБТ-сообществу.

«Я очень горжусь тем, что стану первой темнокожей женщиной, сыгравшей знаковую роль Бэтвумен. Как бисексуалка, я рада принять участие в этом прогрессивном телесериале, который всегда прокладывал путь для сообщества ЛГБТК+», — приводит слова Лесли Deadline.

Ранее актриса снималась в сериалах «Бог меня зафрендил» и «Семейный бизнес». Также она исполнила главную роль в мелодраме «Вечная подружка невесты».

Руби Роуз в своём Instagram поддержала назначение коллеги.

«Потрясающе! Очень рада, что роль Бэтвумен исполнит темнокожая красавица. Хочу поздравить Джависию Лесли с тем, что плащ Бэтвумен достался ей. Вам предстоит работать с потрясающими актёрами и съёмочной группой», — написала актриса.

«Бэтвумен» — первый игровой сериал о супергероях с персонажем нетрадиционной сексуальной ориентации в центре повествования. Ещё до начала съёмок Руби Роуз пришлось напоминать недовольным фанатам, что она имеет право на роль, поскольку совершила каминг-аут в 12 лет.

В мае стало известно, что Роуз покидает проект Warner Bros. Television и Berlanti Productions. К тому моменту уже был анонсирован второй сезон шоу.

«Я приняла очень сложное решение не возвращаться в сериал «Бэтвумен» в следующем сезоне… Это решение далось мне отнюдь не легко, потому что я безмерно уважаю актёров, съёмочную группу и всех, кто был задействован в создании сериала как в Ванкувере, так и в Лос-Анджелесе», — заявила Роуз. И актриса, и продюсеры сериала решили не раскрывать конкретных причин её ухода.

© Кадр из сериала «Бэтвумен»

Во время съёмок первого сезона Руби Роуз получила серьёзную травму, когда самостоятельно выполняла трюки. Актрисе понадобилась срочная операция на позвоночнике. Однако, по данным СМИ, решение покинуть проект не связано с этим инцидентом.

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С уходом Роуз продюсеры сериала уже имели представление, какой должна быть кандидатка на главную роль.

«В ближайшие месяцы вместе с талантливым творческим коллективом сериала мы поделимся деталями съёмок нового сезона: в частности, расскажем о принадлежащей к ЛГБТК-сообществу новой исполнительнице главной роли», — отметили Warner Bros. Television и Berlanti Productions в совместном заявлении.

Джависия Лесли выступит в качестве Бэтвумен, однако её персонаж — не Кейт Кейн. Новую героиню зовут Райан Уайлдер, и она существенно отличается от Кейн. В прошлом у неё были проблемы с наркотиками и конфликты с полицией. Кроме того, Уайлдер, в отличие от Кейн, не окружают любящие.

Новую главную героиню описывают как умелого, но недисциплинированного бойца. Она — одновременно сентиментальная девушка и беспощадный убийца. По словам создателей сериала, образ Уайлдер не вписывается в стереотипные представления об американских супергероях.

О том, что в сериале произойдёт замена не только актрисы, но и персонажа, стало известно в июне. Подобная практика в целом не противоречит канонам повествования в комиксах DC. Образ супергероя является неким символом, за которым в разное время могут скрываться разные личности, преследующие схожие цели.

На данный момент, однако, неясно, как будут развиваться выстроенные вокруг семейных отношений Кейнов сюжетные линии. Главная антагонистка сериала Алиса была близнецом Бэтвумен. По словам шоураннера сериала Кэролайн Дрис, вместе с приёмной дочерью их отца Мэри героини образовывали треугольник сестёр.

Выход второго сезона сериала запланирован на январь 2021 года.