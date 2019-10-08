Современное прочтение и тотальная толерантность: каким получился сериал «Бэтвумен»
- © Кадр из сериала «Бэтвумен» (2019)
В воскресенье в США началась трансляция сериала «Бэтвумен» о приключениях последовательницы Брюса Уэйна, женщины — летучей мыши Кэти Кейн.
По сюжету сериала Бэтмен вот уже три года находится за пределами Готэма. На время его отсутствия ответственность за поддержание порядка в городе берёт на себя охранная служба Crow («Ворона») во главе с Джейкобом Кейном (Дюгрей Скотт). Именно агент Crow Софи Мур (Мэган Тэнди) окажется первой мишенью новой злодейки Алисы (Рэйчел Скарстен). Мур заворачивают в брезент и увозят в непонятном направлении.
В город возвращается дочь Джейкоба Кэти Кейн (Руби Роуз). Она прошла военную подготовку, много лет тренировалась у специалистов по выживанию и теперь собирается вступить в ряды «ворон». Этому противится отец девушки: он полагает, что дочь к такой работе не готова. Склонен недооценивать Кейн и банду Алисы. Преступников он считает маньяками, не способными выступить против «морских котиков» (такие бойцы тоже есть в рядах службы).
Кэти самостоятельно начинает поиски Софи. Для модифицированной, созданной в соответствии с современными западными веяниями Бэтвуман похищенная — не просто агент «Вороны» и бывшая сослуживица, а любимая девушка. По сюжету Кэти Кейн — нетрадиционной сексуальной ориентации. Что, собственно, создатели сериала попытались отобразить с помощью её внешнего вида и поведения: главная героиня похожа на юношу — она не носит платьев, предпочитает короткую стрижку, а кухонную утварь использует, только чтобы отбиться от врагов.
Все затронутые в сериале серьёзные темы — от проблемы отцов и детей до положения представителей сексуальных меньшинств в обществе — подаются с гендерным посылом, а на трёх мужчин (отца Кэти, помощника Брюса Уэйна и эпизодического персонажа-перебежчика) здесь приходится пять ярких женских образов.
- © Кадр из сериала «Бэтвумен» (2019)
Женские и мужские образы
Пока не ясно, какие идеи авторы сериала решили транслировать через главную героиню. С одной стороны, Кэти Кейн — самодостаточный, сильный духом и телом персонаж, однако в ней собраны все стереотипы о женщинах нетрадиционной ориентации: маскулинные внешность и манера поведения, неспособность найти место в обществе, сложности во взаимоотношениях с семьёй.
Самым близким другом героини был кузен Брюс Уэйн, который, будучи Бэтменом, не уберёг мать и сестру девушки. Из автокатастрофы спаслась одна Кэти. После инцидента отношения Бэтвумен с отцом ухудшились: тот одновременно хочет и защитить единственную дочь и отталкивает её.
Алиса, главный антагонист ленты, выглядит как дочь Джокера и Харли Куинн (но только выглядит). Ей также присуща доля сумасшествия, да и облик содержит узнаваемые детали: выбеленное лицо, яркий макияж, крашеные волосы. О прошлом Алисы мало что известно, однако на оружии героини — доске-бите — написано наставление из сиротского приюта. Оно гласит, что хорошим отношением примерного поведения от ребёнка не добиться.
Однако самый противоречивый из центральных персонажей — Софи Мур. Из-за неуставных отношений с ней Кэти исключили из американской армии, однако Софи предала возлюбленную, чтобы не потерять работу, а за годы отсутствия главной героини и вовсе успела выйти замуж. Более того, она — любимица Кейна, что только усложняет отношения с Кэти.
Пока неясно, в каком направлении будет развиваться образ Софи, но, вероятно, создатели «Бэтвумен» планируют сделать определённое высказывание по вопросу традиционных и нетрадиционных взаимоотношений мужчин и женщин.
- © Кадр из сериала «Бэтвумен» (2019)
Также зрители знакомятся с супругой и приёмной дочерью Кейна — мачехой и сводной сестрой главной героини (их сыграли Элизабет Энвейс и Николь Кан). Если старшая представляет собой традиционный образ жены-соратницы влиятельного человека, то младшая становится другом и помощником Кэти. Мэри также предпочитает действовать втайне от родителей — она организовала собственную подпольную больницу, где лично заботится о пациентах. В их ряды после встречи с Алисой попадает и главная героиня.
Ещё один помощник (теперь — полноценный, посвящённый во все тайны «сайдкик») достаётся Кэти от кузена Брюса. В поисках информации о Софи она пробирается в башню Уэйнов, где сталкивается с Люком Фоксом. Несмотря на его сопротивление Кэти узнаёт, что Брюс — это Бэтмен, а затем решает продолжить своё дело в его образе. Люк соглашается помочь девушке.
От пассии Бэтмена до спасительницы Готэма
Бэтвумен появилась на страницах графических романов издательства Detective Comics в период, который принято называть Серебряным веком комиксов. Введение женского персонажа, подражающего Бэтмену, было ответом на нападки в сторону комиксов в середине 1950-х, выраженных в том числе и в книге Фредерика Вертама «Совращение невинных». В ней расписывалась гипотеза, что Бэтмена и его напарника Робина связывали гомосексуальные отношения.
По одной версии, Кэти Кейн — богатая наследница, причём с довольно своеобразным прошлым в качестве цирковой артистки. Она решает присоединиться к стану борцов с несправедливостью, а потом становится возлюбленной Бэтмена. Вопрос ориентации Робина закрыли благодаря напарнице Бэтвумен — Бэтгёрл, под маской которой скрывалась племянница Кэти Кейн — Бетти.
В 1964 году, однако, и Бэтвумен, и её родственница пропали со страниц комиксов. Тогда редактором изданий бэт-линейки стал Джулиус Шварц, который решил убрать из сегмента ненужных персонажей. Из отставки Бэтвумен вернулась только в конце 1977-м, а двумя годами позже была убита.
Полноценное возвращение Бэтвумен в хронологию комиксов произошло в 2006 году. Героиня всё ещё была «гостевым» персонажем. Её образ переосмыслили, сохранив за ней только богатое наследство из комиксов 1950-х. По иронии персонаж, первоначально созданный, чтобы отвлечь внимание читателя от «нетрадиционной» ориентации Бэтмена, теперь стал открытым гомосексуалистом. Кроме того, в перезапущенной линейке комиксов Бэтвумен — еврейка. В 2009 году она стала ведущим персонажем комиксов DC, а в 2011-м получила собственную серию романов.