Современное прочтение и тотальная толерантность: каким получился сериал «Бэтвумен»

Американский телеканал CW показал первый эпизод сериала «Бэтвумен». Героиня этого проекта появилась в комиксах ещё в 1950-х как второстепенный персонаж, теперь же — после модификации в соответствии с современными тенденциями — обзавелась собственной киноверсией. По сюжету Бэтмен покинул Готэм, чем не преминула воспользоваться злодейка Алиса. От неё город будет спасать кузина Брюса Уэйна Кэти Кейн. Роль Бэтвумен исполнила Руби Роуз, режиссёрами ленты стали Маркос Сига («Декстер», «Дневники вампира») и Лаура Белси («Стрела»). На русском языке сериал уже доступен на «Кинопоиске».

В воскресенье в США началась трансляция сериала «Бэтвумен» о приключениях последовательницы Брюса Уэйна, женщины — летучей мыши Кэти Кейн.

По сюжету сериала Бэтмен вот уже три года находится за пределами Готэма. На время его отсутствия ответственность за поддержание порядка в городе берёт на себя охранная служба Crow («Ворона») во главе с Джейкобом Кейном (Дюгрей Скотт). Именно агент Crow Софи Мур (Мэган Тэнди) окажется первой мишенью новой злодейки Алисы (Рэйчел Скарстен). Мур заворачивают в брезент и увозят в непонятном направлении.

В город возвращается дочь Джейкоба Кэти Кейн (Руби Роуз). Она прошла военную подготовку, много лет тренировалась у специалистов по выживанию и теперь собирается вступить в ряды «ворон». Этому противится отец девушки: он полагает, что дочь к такой работе не готова. Склонен недооценивать Кейн и банду Алисы. Преступников он считает маньяками, не способными выступить против «морских котиков» (такие бойцы тоже есть в рядах службы).

Кэти самостоятельно начинает поиски Софи. Для модифицированной, созданной в соответствии с современными западными веяниями Бэтвуман похищенная — не просто агент «Вороны» и бывшая сослуживица, а любимая девушка. По сюжету Кэти Кейн — нетрадиционной сексуальной ориентации. Что, собственно, создатели сериала попытались отобразить с помощью её внешнего вида и поведения: главная героиня похожа на юношу — она не носит платьев, предпочитает короткую стрижку, а кухонную утварь использует, только чтобы отбиться от врагов.

Все затронутые в сериале серьёзные темы — от проблемы отцов и детей до положения представителей сексуальных меньшинств в обществе — подаются с гендерным посылом, а на трёх мужчин (отца Кэти, помощника Брюса Уэйна и эпизодического персонажа-перебежчика) здесь приходится пять ярких женских образов.

© Кадр из сериала «Бэтвумен» (2019)

Женские и мужские образы

Пока не ясно, какие идеи авторы сериала решили транслировать через главную героиню. С одной стороны, Кэти Кейн — самодостаточный, сильный духом и телом персонаж, однако в ней собраны все стереотипы о женщинах нетрадиционной ориентации: маскулинные внешность и манера поведения, неспособность найти место в обществе, сложности во взаимоотношениях с семьёй.

Самым близким другом героини был кузен Брюс Уэйн, который, будучи Бэтменом, не уберёг мать и сестру девушки. Из автокатастрофы спаслась одна Кэти. После инцидента отношения Бэтвумен с отцом ухудшились: тот одновременно хочет и защитить единственную дочь и отталкивает её.

Алиса, главный антагонист ленты, выглядит как дочь Джокера и Харли Куинн (но только выглядит). Ей также присуща доля сумасшествия, да и облик содержит узнаваемые детали: выбеленное лицо, яркий макияж, крашеные волосы. О прошлом Алисы мало что известно, однако на оружии героини — доске-бите — написано наставление из сиротского приюта. Оно гласит, что хорошим отношением примерного поведения от ребёнка не добиться.

Однако самый противоречивый из центральных персонажей — Софи Мур. Из-за неуставных отношений с ней Кэти исключили из американской армии, однако Софи предала возлюбленную, чтобы не потерять работу, а за годы отсутствия главной героини и вовсе успела выйти замуж. Более того, она — любимица Кейна, что только усложняет отношения с Кэти.

Пока неясно, в каком направлении будет развиваться образ Софи, но, вероятно, создатели «Бэтвумен» планируют сделать определённое высказывание по вопросу традиционных и нетрадиционных взаимоотношений мужчин и женщин.

© Кадр из сериала «Бэтвумен» (2019)

Также зрители знакомятся с супругой и приёмной дочерью Кейна — мачехой и сводной сестрой главной героини (их сыграли Элизабет Энвейс и Николь Кан). Если старшая представляет собой традиционный образ жены-соратницы влиятельного человека, то младшая становится другом и помощником Кэти. Мэри также предпочитает действовать втайне от родителей — она организовала собственную подпольную больницу, где лично заботится о пациентах. В их ряды после встречи с Алисой попадает и главная героиня.

Ещё один помощник (теперь — полноценный, посвящённый во все тайны «сайдкик») достаётся Кэти от кузена Брюса. В поисках информации о Софи она пробирается в башню Уэйнов, где сталкивается с Люком Фоксом. Несмотря на его сопротивление Кэти узнаёт, что Брюс — это Бэтмен, а затем решает продолжить своё дело в его образе. Люк соглашается помочь девушке.

От пассии Бэтмена до спасительницы Готэма

Бэтвумен появилась на страницах графических романов издательства Detective Comics в период, который принято называть Серебряным веком комиксов. Введение женского персонажа, подражающего Бэтмену, было ответом на нападки в сторону комиксов в середине 1950-х, выраженных в том числе и в книге Фредерика Вертама «Совращение невинных». В ней расписывалась гипотеза, что Бэтмена и его напарника Робина связывали гомосексуальные отношения.

По одной версии, Кэти Кейн — богатая наследница, причём с довольно своеобразным прошлым в качестве цирковой артистки. Она решает присоединиться к стану борцов с несправедливостью, а потом становится возлюбленной Бэтмена. Вопрос ориентации Робина закрыли благодаря напарнице Бэтвумен — Бэтгёрл, под маской которой скрывалась племянница Кэти Кейн — Бетти.

В 1964 году, однако, и Бэтвумен, и её родственница пропали со страниц комиксов. Тогда редактором изданий бэт-линейки стал Джулиус Шварц, который решил убрать из сегмента ненужных персонажей. Из отставки Бэтвумен вернулась только в конце 1977-м, а двумя годами позже была убита.

Полноценное возвращение Бэтвумен в хронологию комиксов произошло в 2006 году. Героиня всё ещё была «гостевым» персонажем. Её образ переосмыслили, сохранив за ней только богатое наследство из комиксов 1950-х. По иронии персонаж, первоначально созданный, чтобы отвлечь внимание читателя от «нетрадиционной» ориентации Бэтмена, теперь стал открытым гомосексуалистом. Кроме того, в перезапущенной линейке комиксов Бэтвумен — еврейка. В 2009 году она стала ведущим персонажем комиксов DC, а в 2011-м получила собственную серию романов.