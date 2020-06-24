«Прославление полицейского беспредела»: темнокожие артисты обвинили Голливуд в поддержке белой расы

Более 300 темнокожих культурных деятелей подписали открытое письмо, адресованное всей индустрии развлечений. В документе они обвиняют Голливуд в поддержке белой расы и формировании ложных стереотипов, представляющих афроамериканцев в невыгодном свете. Авторы письма заявили, что темнокожие кинематографисты вносят неоценимый вклад в индустрию, и потребовали обеспечить им карьерный рост. Между тем всё большему числу звёзд приходится извиняться за свои «неуместные» комментарии в отношении темнокожих или же недостаточную поддержку их борьбы за права.

Американский актёр Кендрик Сэмпсон («Как избежать наказания за убийство») совместно с Тессой Томпсон («Мстители: Финал», «Тор: Рагнарёк») и соучредителями движения Black Lives Matter Патриссой Каллорс и Мелиной Абдулла подготовили письмо, адресованное всей индустрии развлечений.

Как отмечает Variety, его подписали более 300 темнокожих деятелей культуры, в числе которых Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Идрис Эльба, Махершала Али, Куин Латифа, Розарио Доусон, Зои Кравиц.

В своём обращении артисты обвиняют Голливуд в поддержке белой расы, дискриминации афроамериканцев и поощрении насилия со стороны полиции. Также, по их мнению, именно он виноват в том, что во всём мире якобы сложилось неверное представление о жизни темнокожих, которые теперь страдают из-за сформировавшихся стереотипов.

«Вклад Голливуда и ведущих СМИ в криминализацию образа темнокожих, в том числе посредством историй, изображающих нас склонными к агрессии, в создание искажённого представления о правовой системе, а также в прославление полицейской коррупции и полицейского беспредела имел пагубные последствия для жизней афроамериканцев», — говорится в опубликованном документе.

Авторы письма утверждают, что к таким последствиям привела деятельность именно белых кинематографистов.

«Белые — самая малочисленная расовая группа на нашей планете, но их истории во всём мире считаются универсальными. Когда нам всё же выпадает редкая возможность поведать наши истории, то процессы разработки, производства, распространения и маркетинга часто оказываются омрачены и искажены белыми, а также используются ими в своих целях», — заявили артисты.

По их словам, дискриминация по расовому признаку в Голливуде прослеживается во всём: агентства не нанимают темнокожих сотрудников, а профсоюзы не защищают их интересы.

Студии и продюсерские компании якобы извлекают выгоду из продукции, произведённой афроамериканцами, но практически никогда не доверяют им высокопоставленные должности, тогда как сами артисты, как они сами утверждают, вносят «колоссальный неоценимый культурный и экономический вклад в киноиндустрию».

Своё обращение артисты завершили призывом к Голливуду доказать, что ему нужны темнокожие специалисты. Так, в числе требований, представленных авторами письма, — отказ от присутствия полиции на съёмочных площадках и различных мероприятиях, запрет содержания, «направленного против чёрных», и поддержка «антирасистского контента».

Также артисты настаивают, что на всех крупных студиях, в агентствах, управляющих компаниях и других организациях среди тех, кто занимает высокие должности, должны присутствовать темнокожие специалисты.

Кроме того, любое голливудское учреждение, по мнению авторов письма, должно создать систему набора и постоянной поддержки темнокожих профессионалов в каждом отделе с чёткими путями продвижения по службе вплоть до высших руководящих должностей.

© Кадр из фильма «Унесенные ветром» (1939)

Проблема расизма обострилась в США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими. Во многих городах вспыхнули массовые протесты. Многие звёзды шоу-бизнеса в соцсетях начали выражать поддержку темнокожим, распространять петиции, призывать соотечественников не игнорировать проблему и сделать всё возможное для её решения.

Также по теме «Жертвуй больше денег»: как звёзд раскритиковали за «неправильную» борьбу с расизмом Звёзды шоу-бизнеса продолжают высказываться на тему беспорядков, начавшихся в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в ходе...

Однако многие артисты стали объектами критики со стороны афроамериканцев, посчитавших их действия неприемлемыми или недостаточными. Так, например, режиссёра Тайку Вайтити, выпустившего пост со словами поддержки, обвинили в непонимании чувств темнокожих, а телеведущую Эллен Дедженерес — в поддержке «военных преступников» из-за того, что её публикации в соцсетях якобы были слишком расплывчатыми.

Также пользователи интернета раскритиковали диджея Дэвида Гетту, организовавшего концерт на крыше, в рамках которого прозвучала музыкальная композиция с известной речью Мартина Лютера Кинга. Его реакцию на события в стране назвали «самой белой».

Досталось и актрисе Эмме Уотсон: пользователей Instagram возмутили белые рамки, сопровождающие все её фотографии в соцсети, в том числе те, что были опубликованы в рамках флешмоба #blackouttuesday.

Возмущённые пользователи сети припомнили звёздам и их старые ошибки. Так, в начале июня из-за расистских твитов восьмилетней давности лишился работы актёр Хартли Сойер: его уволили из супергеройского сериала «Флеш», где он играл Ральфа Дибни.

Карьере певца Шона Мендеса пока ничего не угрожает, но он также был вынужден принести извинения за свои посты в соцсетях, которые писал в возрасте 14 лет. О них ему напомнили фанаты на недавней встрече.

В мае в сети появилось видео, на котором популярный телеведущий Джимми Фэллон в рамках шоу Saturday Night Live в 2000 году показывает пародию на актёра Криса Рока. В своём номере артист использует блэкфейс — грим под темнокожего человека. Интересно, что большинству зрителей ролик понравился. Однако были и те, кто раскритиковал сценку и призвал артиста уволиться из The Tonight Show, где он работает сейчас. В итоге Фэллон был вынужден принести извинения за видео 20-летней давности.

In 2000, while on SNL, I made a terrible decision to do an impersonation of Chris Rock while in blackface. There is no excuse for this.



I am very sorry for making this unquestionably offensive decision and thank all of you for holding me accountable. — jimmy fallon (@jimmyfallon) May 26, 2020

После Фэллона за свои старые выступления с тем же блэкфейсом извинился ещё один телеведущий — Джимми Киммел. Ранее в рамках «Шоу для мужчин», которое шло с 1999-го по 2004 год, он пародировал многих знаменитостей, в том числе афроамериканцев. Пользователи сети вспомнили об этом на фоне происходящего в США, стали критиковать ведущего и называть его расистом.

Подобные скандалы коснулись не только отдельных представителей шоу-бизнеса, но и целых проектов.

В начале июня стриминговый сервис HBO Max сообщил о решении удалить на некоторое время из своего каталога фильм 1939 года «Унесённые ветром». Это произошло после публикации кинематографиста Джона Ридли, отметившего, что в культовой ленте показаны болезненные стереотипы о темнокожих. Позднее фильм снова будет доступен на видеосервисе, но вместе с дополнительными материалами, объясняющими исторический контекст.

Примеру HBO Max последовали и другие видеосервисы, решившие в свете текущих событий «подчистить» свои каталоги. Netflix, BBC и BritBox отказались от трансляции шоу «Маленькая Британия» из-за того, что в нём используется блэкфейс. Та же судьба до конца текущей недели постигнет четыре эпизода сериала «Студия 30», доступного на Hulu и Amazon Prime. Причиной снова послужил грим, который используют актёры.