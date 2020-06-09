«Жертвуй больше денег»: как звёзд раскритиковали за «неправильную» борьбу с расизмом

Звёзды шоу-бизнеса продолжают высказываться на тему беспорядков, начавшихся в США после гибели в ходе задержания афроамериканца Джорджа Флойда. Селебрити говорят о необходимости борьбы с расизмом и часто подкрепляют свои слова делом. Тем не менее не только бездействие, но и действие становится причиной так называемого «шейминга»: знаменитостей могут пристыдить за то, что они недостаточно или «неправильно» поддерживают кампанию #BlackLivesMatter. Во многих случаях подписчики требуют, чтобы белые звёзды «открыли кошелёк» и помогли борьбе за равноправие финансово.

В США продолжаются протесты, начавшиеся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в ходе его задержания. Многие звёзды шоу-бизнеса не остались в стороне от происходящего: они отмечают необходимость борьбы с расизмом, распространяют петиции, публикуют фотографии с акций протеста. Кто-то уже пожертвовал крупные суммы организациям по борьбе за равные права, другие пока поддерживают их словами. Однако и первые, и вторые рискуют стать объектом критики со стороны тех, кому они помогают, если их помощь сочтут «неправильной» или «недостаточной».

Зачастую знаменитостям говорят, что они могли бы сделать в рамках кампании #BlackLivesMatter куда больше. Пользователи соцсетей ждут, что звёзды будут вкладывать в решение глобальной проблемы крупные суммы и призывать политических лидеров к ответственности. Иные проявления солидарности нередко подвергаются жёсткой критике.

К неожиданным последствиям привели слова режиссёра Тайки Вайтити, который сказал, что понимает чувства протестующих, однако отметил, что есть способы «направить этот гнев». В результате режиссёра обвинили в непонимании чувств афроамериканцев и посоветовали оставить своё мнение при себе.

«Ты не чёрный и не имеешь права решать, когда и как темнокожие должны выражать свои боль и гнев. Почему бы тебе не открыть свой кошелёк и не использовать своё положение, чтобы пополнить наши ресурсы и помочь нашим голосам быть услышанными? Очень тобой разочарован», — написал режиссёру один из пользователей Twitter.

The problem with saying nothing. pic.twitter.com/4SJV4Nhfxh — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) June 4, 2020

Критике подверглись и твиты телеведущей Эллен Дедженерес (к настоящему моменту они удалены). В субботу, 30 мая, Дедженерес опубликовала сразу два сообщения, вызвавших негативную реакцию подписчиков.

«Как и многие из вас, я злюсь, и мне грустно», — написала она в одном из своих постов.

«Цветные люди в этой стране слишком долго сталкивались с несправедливостью. Чтобы что-то изменилось, нужно что-то менять. Мы должны быть готовы осуществить эти перемены с убеждённостью и любовью», — также отмечала телеведущая.

Пользователи соцсети сочли эти сообщения слишком расплывчатыми и неэффективными, а Дедженерес обвинили в поддержке военных преступников и призвали сделать пожертвование.

«1) Речь о чёрных 2) Это не любовь, если ты просто хочешь «ласково просить угнетённых людей прекратить наносить ущерб (чужой. — RT) собственности» 3) Жертвуй больше денег. Ты на короткой ноге с военными преступниками», — написала одна из пользовательниц Twitter.

После этого телеведущая перечислила деньги на счета борющихся с расизмом организаций и высказалась в поддержку протестующих.

Практически любую исключительно эмоциональную поддержку, не подтверждённую пожертвованиями, конкретными призывами и распространением ссылок на петиции, в соцсетях считают неуместной и воспринимают в штыки.

Так, музыкант Мэтью Хили, долгое время не комментировавший ситуацию в США, опубликовал в своём Twitter клип на песню Love It If We Made It с подписью «Если вы действительно верите, что «все жизни имеют значение», вам нужно прекратить содействовать истреблению чернокожих». Подписчики остались недовольны там, что артист якобы использует трагедию для продвижения своего творчества.

everyone: funny how matty healy is staying so silent despite having built his bands imagine around being politically charged



matty healy: *uses the situation to promote his own song*



everyone: okay maybe he was right to stay silent — luke (@ghoulets) May 28, 2020

Хили твит удалил, извинился и пояснил, что эта песня отражает его собственные чувства.

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В похожей ситуации оказался диджей Дэвид Гетта, который провёл концерт на крыше и представил музыкальную композицию с известной речью Мартина Лютера Кинга. Некоторые пользователи соцсетей посмеялись над диджеем, назвав его реакцию на произошедшее «самой белой».

Волной негатива пользователи Instagram встретили и Эмму Уотсон, присоединившуюся к флешмобу #blackouttuesday. Актриса разместила три поста с чёрными квадратами в белых рамках, сопровождающих все её фотографии в соцсети, а также три поста с белыми квадратами. Пользователей возмутило, что Уотсон и в такой момент думает об оформлении своей страницы.

«То, что ты использовала белую рамку, чтобы пост соответствовал «эстетике» твоей страницы, просто позор», — заявил автор одного из комментариев.

«С чего ты взяла, что это хорошая идея ??????????? Белая рамка? Да не смеши!» — написал ещё один пользователь Instagram.

И снова многие подписчики актрисы потребовали поддержать активистов финансово.

«Открывай кошелёк, публикуй ссылки на пожертвования и петиции. Это меньшее, что ты можешь сделать. Многие люди ждали твоего комментария. Для многих ты — образец для подражания. Ты способна на большее. Пожалуйста», — написала подписчица актрисы.

Позднее Уотсон выразила сожаление тем, что, если люди не говорят о своей позиции в социальных сетях моментально, в сети это воспринимается как равнодушие. Также актриса опубликовала несколько постов о необходимости борьбы с расизмом.

Досталось и французскому бренду Celine, присоединившемуся к #blackouttuesday. Компанию обвинили в лицемерии, поскольку, по мнению подписчиков, бренд проводит расистскую политику: редко нанимает темнокожих моделей и не предоставляет свою одежду темнокожим стилистам и звёздам.

«Бренд Celine редко нанимает чёрных моделей и, как известно, не предоставляет свою одежду чёрным стилистам и знаменитостям. Проще сказать, чем сделать. Мы хотим видеть реальные перемены», — рассказала пользовательница Instagram под публикацией Celine.

«Надеюсь, это также находит отражение в вашей одежде, подиумных показах и принципах бренда, а не только в ваших постах в соцсетях», — также уточняют в комментариях.

Но больше всего пользователей соцсети интересует, планирует ли компания за борьбу с равноправием платить: во множестве комментариев люди вновь предлагают бренду «открыть кошелёк» или спрашивают, были ли уже сделаны пожертвования.

Пользователи сети буквально затравили Лану Дель Рей, опубликовавшую видео, на котором мародёры взламывают магазины. В комментариях писали, что подобные видео подвергают жизни афроамериканцев опасности, и предлагали бойкотировать певицу. После этого артистка удалила пост и опубликовала несколько фотографий протестов.

На фоне скандала пользователи интернета вспомнили о рекламе Pepsi 2017 года с участием Кендалл Дженнер. По сюжету ролика девушка покидает фотосессию и выходит на улицу, где разворачивается протест. Она берёт холодный напиток и предлагает его одному из полицейских.

Видео подверглось критике сразу после его выхода, теперь же пользователи соцсетей начали ещё активнее публиковать мемы и кадры из рекламы. Некоторые пользователи в Twitter даже в шутку призвали Дженнер прекратить акции протеста, отметив, что ей для этого нужна только банка газировки.

KENDALL JENNER GRAB A PEPSI AND GET YOUR ASS TO FAIRFAX AND MELROSE YOU’RE THE ONLY ONE WHO CAN STOP THIS pic.twitter.com/yuxRTP9Y9X — Todd Waldman (@summeroftears) May 31, 2020

Модель со всей серьёзностью отнеслась к реакции пользователей сети и написала длинный пост, в котором выразила своё отношение к происходящему в стране. Она отметила, что не может в полной мере понять чувства афроамериканцев, но уверена, что никто не должен жить в постоянном страхе. Дженнер подчеркнула, что лично намерена продолжать искать способы помочь в борьбе с расизмом.

Примечательно, что критику может вызвать даже внимание знаменитостей к проблемам, которые, по мнению многих пользователей сети, в настоящее время недостаточно актуальны.

Так, пока большинство селебрити высказываются о проблемах расизма, Кайли Дженнер решила прокомментировать то, что в данный момент волнует лично её. В конце мая журнал Forbes обвинил модель в подделке налоговых деклараций и лишил её статуса миллиардерши. Дженнер в своём Twitter обвинила издание в публикации недостоверных данных и заявила, что никогда не просила ни о каком титуле и никого не обманывала.

This is what you’re worried about right now? — amanda (@amarkleee) May 29, 2020

Сообщения модели вызвали негативную реакцию некоторых подписчиков, которых удивило, что Дженнер именно сейчас волнует такая «ерунда».