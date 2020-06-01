«Волна возмущения в обществе достигает своего пика»: звёзды шоу-бизнеса комментируют беспорядки в США

В США продолжаются массовые протесты и беспорядки, начавшиеся после публикации в соцсетях записи задержания афроамериканца Джорджа Флойда. Свидетелями и участниками протестов стали в том числе звёзды шоу-бизнеса: Джон Кьюсак, Эмили Ратаковски, Ариана Гранде, Нина Добрев и другие. Те, кто не вышел на улицы, активно призывают соотечественников не игнорировать происходящее.

В США не прекращаются массовые протесты, спровоцированные смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Акции начались после того, как в соцсетях появилась запись задержания погибшего: на ролике видно, как трое полицейских держат лежащего на земле мужчину, ещё один в это время стоит рядом. Один из правоохранителей в течение нескольких минут прижимает шею подозреваемого коленом. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские его игнорировали. Позднее мужчина скончался в больнице. Все участники произошедшего уволены, один из них задержан по обвинению в непредумышленном убийстве.

Свидетелями и участниками массовых протестов становятся в том числе звёзды шоу-бизнеса. Они также выходят на улицы и в соцсетях призывают соотечественников активно выражать свою позицию. Многие считают произошедшее с Флойдом проблемой целой системы, а в качестве одной из причин его смерти называют проводимую действующей властью политику.

Актёр Джон Кьюсак снимал беспорядки в Чикаго, когда его действия привлекли внимание полицейских. Они, по словам артиста, напали на него с дубинками и повредили его велосипед.

В ролике, который успел снять актёр, слышны звуки ударов, а также голос полицейского, требующего, чтобы Кьюсак покинул улицу. Актёр предположил, что происходящее сегодня в США не закончится через несколько дней, а получит продолжение.

«Я очень удивлюсь, если всё закончится за день-два. Это вполне может быть началом конца омерзительной эпохи Трампа. Слава богу, мне кажется, волна возмущения в обществе наконец достигает критической точки, достигает своего пика», — написал Джон Кьюсак в Twitter.

Cops didn’t like me filming the burning car so they came at me with batons. Hitting my bike.

Ahhm here’s the audio pic.twitter.com/tfaOoVCw5v” — John Cusack (@johncusack) May 31, 2020

Ариана Гранде выложила в Twitter несколько фотографий мирного протеста, который проходил в воскресенье в Беверли-Хиллз и, по её словам, практически не освещался в СМИ. Певица отметила, что сейчас многое кажется опасным и пугающим, но есть вещи, которые можно изменить. Она призвала американских пользователей соцсети стать участниками праймериз 2 июня.

Эмили Ратаковски также вышла на протест и осудила систему, которая «защищает и допускает бессмысленные убийства темнокожих в этой стране».

Модель обвинила власть в укреплении расовых стереотипов и призвала людей активнее требовать наказания полицейских, присутствовавших при задержании Джорджа Флойда.

«Они хотят, чтобы наши протесты равнялись насилию и беспорядкам. Они хотят укрепить расовые стереотипы, чтобы белая Америка, как обычно, спряталась за своими огромными пистолетами и танками. Я всё это видела сегодня своими собственными глазами, и мне очень грустно», — высказалась Ратаковски.

Нина Добрев заявила, что опечалена произошедшим с Флойдом, но, по её словам, проблемы начались не вчера, а несколько поколений назад. Актриса отметила, что подобная несправедливость является системной проблемой, для решения которой недостаточно просто опубликовать пост: необходимо слушать, высказываться и распространять информацию.

Звёзды шоу-бизнеса, которые не приняли участие в протестах лично, призвали бороться с расовой дискриминацией своих фолловеров в соцсетях.

Актриса и певица Дженнифер Лопес на своей странице в Instagram опубликовала цитату Мартина Лютера Кинга: «У меня есть мечта, что однажды четверо моих детей будут жить в стране, где о них будут судить не по цвету кожи, а по личностным качествам».

«Нам необходимо бороться со страхом и ненавистью, а не с людьми. Все мы дети Божьи. Мы должны любить и ценить всё прекрасное, что есть в каждом отдельном человеке. В мире намного больше людей, ведущих жизнь любви и принятия, чем тех, кто полон гнева и ненависти. Не позволяйте озлобленным ненавистникам взять верх! Не молчите. Делайте что-нибудь. Давайте строить мосты, а не сжигать», — написала Лопес.

Очень осторожно происходящее в США прокомментировала в Twitter Леди Гага. Она сразу заявила, что боится сказать нечто, способное вызвать ещё больший гнев. По словам певицы, она не хочет провоцировать новую волну насилия, а намерена помочь в решении проблемы.

«Смерть Джорджа Флойда возмущает меня так же, как и гибель огромного числа темнокожих людей, умерших за сотни лет в нашей стране в результате системного расизма и поддерживающих его коррумпированных систем. Слишком долго темнокожее сообщество заставляли молчать, и это молчание вновь и вновь доказывает свою губительную силу. Что бы они ни делали в знак протеста, лидеры, призванные их защитить, по-прежнему не проявляют сострадания. Обычные люди в Америке — расисты, это факт. Сейчас самое время для того, чтобы чёрное сообщество было поддержано всеми другими общинами и мы могли положить конец чему-то по самой сути своей неправильному в глазах Бога или того Творца, в которого вы верите или не верите», — написала Леди Гага.

Также певица выразила недовольство действиями Дональда Трампа.

«Мы давно знаем, что президент Трамп потерпел фиаско. Он занимает самый влиятельный пост в мире, но при этом не может предложить ничего, кроме невежества и предрассудков, в то время как темнокожее население продолжает гибнуть. Мы знали, что он глупец и расист, с тех самых пор, как он вступил в должность. Он подпитывает систему, которая уже укоренилась в расизме и расистской деятельности, и мы все видим, что происходит», — заявила певица.

Please talk to your children about racism, privilege, bigotry and hate. If you aren’t talking to them, someone else is. — Reese Witherspoon (@ReeseW) May 30, 2020

Некоторые звёзды не стали углубляться в политику, а окружающих призвали к любви и пониманию, отметив также необходимость учить детей правильным ценностям.

Риз Уизерспун подчеркнула, что важно говорить с детьми о таких вещах, как расизм, привилегии, фанатизм и ненависть.

Актриса Блейк Лайвли и её муж Райан Рейнольдс рассказали, что никогда не сталкивались лично с подобными вещами, а сейчас им стыдно, поскольку они даже не представляли, насколько глубоко укоренился системный расизм. Лайвли заявила, что теперь они с супругом хотят узнать об опыте других людей и провести беседу с детьми.

Также в числе звёзд, высказавшихся против расизма, — Биби Рекса, Зои Кравиц, Джастин Бибер, Бейонсе, Ким Кардашьян, Белла Хадид и многие другие.

Выражая свою сопричастность, в большинстве случаев звёзды встречают поддержку со стороны коллег и подписчиков. Однако не все комментарии представителей шоу-бизнеса были достаточно деликатными. Так, впечатлённый происходящим на улицах режиссёр Тайка Вайтити опубликовал в своём Twitter ролик с эмоциональной речью рэпера Киллера Майка и предложил протестующим «направить этот гнев», чем вызвал негативную реакцию многих пользователей соцсети. Режиссёра обвинили в непонимании чувств афроамериканцев и критике их действий.

«Ты не имеешь права просто сидеть там и критиковать мой гнев и гнев моего сообщества. Ты для нас никто. Не смей указывать нам, как реагировать. Держи свои респектабельные политические мнения при себе», — ответил режиссёру один из пользователей Twitter.

«Ты не чёрный и не имеешь права решать, когда и как темнокожие должны выражать свои боль и гнев. Почему бы тебе не открыть свой кошелёк и не использовать своё положение, чтобы пополнить наши ресурсы и помочь нашим голосам быть услышанными? Очень тобой разочарован», — говорится ещё в одном сообщении.

We’ve found it. The whitest way to react to racism. pic.twitter.com/aOE3PYESt7 — AdequateEmily (@AdequateEmily) May 31, 2020

Некстати пришёлся со своими методами борьбы с насилием и диджей Дэвид Гетта, который провёл целый концерт на крыше и предложил своим слушателям музыкальную композицию с известной речью Мартина Лютера Кинга. Некоторые пользователи соцсетей посмеялись над диджеем, назвав его реакцию на произошедшее «самой белой».

And I’ll just leave this here.



And not one of these other actors spoke up for me and the fact I was not on here, being as well known as most of them. pic.twitter.com/z3t3rXPBNy — Noel Clarke (@NoelClarke) May 29, 2020

Английский актёр Ноэль Кларк решил взглянуть на проблему глобально. Он отметил, что расизм встречается не только в США и он сам неоднократно сталкивался с его проявлениями в Великобритании.

По словам Кларка, представители киноиндустрии заставляли его молчать всякий раз, когда он поднимал эту тему.

Актёр рассказал, что никто не хотел браться за производство сериала «Пуленепробиваемые», поскольку главные роли в проекте исполнили темнокожие актёры (сам Кларк, а также Эшли Уолтерс). Кроме того, Кларк выложил постер к фильму «Друзья рыбака», на котором присутствует его имя, но на фото изображены только белые коллеги актёра.