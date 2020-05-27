Сага о потерянном времени: какие зарубежные фильмы не выйдут в срок из-за COVID-19

Пандемия коронавируса застала целый ряд фильмов на разных этапах производства. Некоторые картины должны были вот-вот выйти в прокат, команды других проектов только готовились к съёмкам. В нынешних условиях зарубежные студии были вынуждены отложить премьеры и перевести большую часть работ в дистанционный формат. Остановлены съёмки картин «Матрица 4», «Миссия: невыполнима 7», «Фантастические твари 3», «Аватар 2» и других масштабных проектов. Такие ожидаемые ленты, как «Не время умирать», «Чудо-женщина: 1984», «Мулан» и «Форсаж 9» зрители увидят на несколько месяцев позже, чем планировалось.

Съёмки на паузе

Ещё в начале пандемии коронавируса голливудские студии были вынуждены приостановить на неопределённый срок производство ряда своих масштабных проектов. В связи с этим премьеры некоторых лент уже перенеслись на несколько месяцев (в отдельных случаях — не менее, чем на год). Релизы других ожидаемых картин официально пока не сдвигали, однако перенос съёмок, с большой долей вероятности, повлияет и на них.

В феврале в Венеции должны были состоятся трёхнедельные съёмки блокбастера «Миссия: невыполнима 7» с Томом Крузом в главной роли. Из-за введённог местными властями запрета на проведение публичных мероприятий и необходимости обеспечить безопасность и здоровье съёмочной группы студия Paramount перенесла производство. Это решение оказало прямое влияние на актёрский состав картины: из-за плотного графика Николас Холт, который должен был сыграть антагониста, покинул проект. Его роль получил Эсай Моралес. Премьера картины была перенесена с лета 2021 года на 19 ноября.

На середину марта в Новой Зеландии был запланирован заключительный блок съёмок ленты Джеймса Кэмерона «Аватар-2», но компания 20th Century Fox была вынуждена их отменить. Однако, по словам продюсера Джона Ландау, команда планирует вернуться в страну и приступить к съёмкам уже на этой неделе. Дата премьеры ленты пока остаётся прежней — релиз ожидается 16 декабря 2021 года.

Warner Bros. в марте приостановила проходившие в Берлине съёмки фантастического боевика Ланы Вачовски «Матрица-4» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс. Ожидается что производство картины возобновится в начале июля, премьера запланирована на 21 мая 2021 года.

Тогда же, 21 мая 2021-го, на экраны должен был вернутся Киану Ривз в образе наёмного убийцы Джона Уика — главного героя четвёртой части одноимённой франшизы, но студия Lionsgate перенесла премьеру на год. До пандемии фильм находился на этапе предпроизводства.

По словам режиссёра Чада Стахелски, производство «Джона Уика» начнётся после окончания съёмочного периода «Матрицы». То есть — не раньше 2021 года.

Warner Bros. в марте приостановила съёмки ещё одного блокбастера — «Бэтмена» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли. Премьера ленты была перенесена на несколько месяцев: с 25 июня 2021 года на 1 октября.

Производство третьей части фэнтези «Фантастические твари и где они обитают», спин-оффа «Гарри Поттера», планировали начать в Лондоне в марте, однако оно также было приостановлено по решению Warner Bros. Дата премьеры ленты пока остаётся прежней — 11 ноября 2021 года.

В числе других замороженных проектов Warner Bros. — спортивная драма «Король Ричард» и байопик про Элвиса Пресли с Томом Хэнксом и Остином Батлером.

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Компания Disney также была вынуждена перенести съёмки ряда своих картин. В числе самых ожидаемых — киноадаптация классического мультфильма «Русалочка» с Холли Бэйли, Давидом Диггссом, Хавьером Бардемом, Аквафиной и Мелиссой Маккарти; детективный триллер Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров» и драма Ридли Скотта «Последняя дуэль».

Премьера ленты Скотта запланирована на 25 декабря 2020 года, а в широкий прокат фильм выйдет в январе 2021-го; даты выхода остальных картин пока неизвестны.

Также среди замороженных проектов Disney — семейная комедия Джо Джонстона «Уменьшенные», фэнтези Дэвида Лоури «Питер Пэн» и перезапуск комедии «Один дома». Кроме того, компания поставила на паузу марвеловские сериалы «Локи», «ВандаВижн» и «Сокол и Зимний Солдат».

Компания Sony приостановила работу над экранизацией игры Uncharted — «Неизведанное: Удача Дрейка» с Марком Уолбергом, Томом Холландом и Антонио Бандерасом. Съёмки должны были начаться в апреле в Берлине. Когда производство возобновится — пока неизвестно. Премьеру картины перенесли с 5 марта 2021 года на 8 октября.

Студия Universal перенесла производство приключенческого фэнтези «Мир Юрского периода 3», съёмки которого начались в Лондоне в феврале. Премьера ленты пока ожидается в июне 2021 года. Также в числе отложенных проектов Universal — спортивная драма «Как кремень» и пока не получивший название фильм Билли Айкнера. Оба проекта находились на стадии подготовки к съёмкам.

Заморозить свои новые проекты пришлось и нескольким стриминговым сервисам. Так, Netflix приостановил съёмки музыкального фильма Райана Мёрфи «Выпускной» за несколько дней до их окончания, а Amazon отложил производство сериала «Властелин колец».

Премьеры, которых не было

Кинопрокатчики столкнулись с серьёзными проблемами уже когда эпидемия коронавируса началась в КНР: китайский зритель приносит прокатчикам и студиям немалый заработок. Кроме того, один из важных проектов этого года, «Мулан», создавался на основе китайских легенд при участии множества актёров азиатского происхождения.

Disney рассматривала возможность провести мировую премьеру 27 марта в остальных странах, однако к радости китайской аудитории сдвинула релиз на 24 июля.

Мнение фанатов стало определяющим в случае переноса новой части бондианы «Не время умирать». Поклонники с сайта MI6-HQ.com написали открытое письмо с просьбой отложить релиз и позаботиться о здоровье зрителей. Премьера, ранее запланированная на апрель, состоится в ноябре 2020 года.

В ближайшее время не стоит ожидать и возвращения Мэверика — героя Тома Круза из ленты «Топ Ган». Сиквел фильма 1986 года выйдет 23 декабря 2020-го.

Среди отложенных премьер немало лент о супергероях. Это, прежде всего, картины Marvel и Disney: «Новые Мутанты» стартуют 28 августа 2020 года (вместо 13 апреля), «Чёрная Вдова» появится в кинотеатрах 6 ноября 2020 года вместо 1 мая, а «Вечных» можно ожидать 12 февраля 2021-го.

На 14 августа (вместо 5 июня) сдвинулась премьера «Чудо-женщины: 1984» совместного производства Warner Bros. и DC. Выход сиквела «Венома» с подзаголовком «Да будет Карнаж», снятый Sony, изначально планировался на октябрь, однако теперь зрители ознакомятся с ним ещё позже — 25 июня 2021 года.

Довольно долго придётся ждать поклонникам франшизы «Форсаж»: релиз девятой части переместился почти на год, с 20 мая 2020-го на 2 апреля 2021-го. Ещё один ожидаемый сиквел, «Охотники за привидениями: Наследники», стартует в кино 5 марта.

Премьеры фильмов ужасов, по мнению производителей, также подождут до лучших времён. Ремейк «Кэндимена» от Universal появится на экранах 25 сентября, а сиквел «Тихого места» (Paramount) начнут показывать во второй половине марта следующего года. Конкуренцию ему составит передвинувшаяся на те же даты картина Sony «Морбиус».

Расписание кино для семейного просмотра изменилось следующим образом. Анимационные ленты Universal «Зверопой 2» и «Миньоны: Грювитация» выйдут в следующем году, 2 июля и 22 декабря соответственно. Картина Sony «Кролик Питер 2» окажется на экранах кинотеатров раньше — 7 августа 2020 года. На этот же день запланирован старт показов полнометражной анимации «Губка Боб в бегах».

На просторах интернета

Некоторые фильмы и вовсе останутся без кинотеатрального релиза. Так, лента Sony «Грейхаунд» с Томом Хэнксом в главной роли должна была выйти 8 мая, затем её перенесли на 12 июня. Однако позже выяснилось, что права на показ драмы о подводниках удалось приобрести стриминговому сервису Apple TV+, который был запущен лишь полгода назад. Дата премьеры фильма пока не сообщается.

Другая новая онлайн-площадка, Disney+, 12 июня представит экранизацию «Артемиса Фаула». Планы на релиз этого проекта Disney менялись неоднократно. Поначалу студия заявляла его на 9 августа 2019 года, но задолго до начала пандемии премьера «переехала» на 29 мая 2020 года. В начале апреля было объявлено, что студия отказывается от премьеры в кинотеатрах в пользу собственного стримингового сервиса.

Также среди лент, показы которых стартуют онлайн, — драмеди «Неотразимый» со Стивом Кареллом и музыкальная мелодрама «Ассистент звезды». Уже доступна для просмотра полнометражная анимационая лента «Скуби-ду».