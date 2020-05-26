Загадочный монстр и злоупотребление властью: Джоан Роулинг начала публиковать в сети новую книгу для детей

26 мая Джоан Роулинг начала публикацию в сети новой повести для детей. Черновик произведения под названием «Икабог» автор «Гарри Поттера» написала около десяти лет назад, но доработать и обнародовать его решила только сейчас. Ожидается, что «Икабог» будет выходить по частям каждый будний день вплоть до 10 июля, а позднее появится в продаже. События повести разворачиваются в вымышленном королевстве, известном своей природой и изобилием фруктов, сыров и десертов. Всего этого не хватает лишь в одном городе, где, по легенде, живёт монстр Икабог.

Британская писательница Джоан Роулинг опубликовала в сети первые две части новой повести «Икабог» (The Ickabog). Произведение рассчитано на детей семи-девяти лет.

Как пояснила Роулинг на своём сайте, идея «Икабога» возникла у неё ещё во времена работы над «Гарри Поттером». Тогда же появился первый черновик. Однако после выхода последней книги о волшебнике в очках писательница переключилась на романы для взрослых — «Случайную вакансию» и «Зов кукушки». Черновик «Икабога» отправился на чердак, где пролежал около десяти лет.

«Со временем я стала воспринимать эту историю как собственность двух моих младших детей, потому что, когда они были маленькими, я читала её им по вечерам. Для нас это всегда было счастливым семейным воспоминанием», — рассказала писательница.

Несколько недель назад Роулинг подумала о том, чтобы доработать повесть и опубликовать её в сети в качестве подарка детям, находящимся в изоляции из-за коронавируса. Её собственные дети полностью поддержали это решение.

«Мои уже ставшие подростками дети восприняли идею [о публикации в интернете] с трогательным воодушевлением, так что мы спустили с чердака покрытую пылью коробку и я на несколько недель погрузилась в выдуманный мир, в котором и не ожидала очутиться снова. Приступив к доработке книги, я вновь начала каждый вечер зачитывать главы вслух для моей семьи. Это был один из самых необычных опытов для меня как для писателя, поскольку два первых читателя «Икабога» рассказывали мне о запомнившихся им из детства моментах этой истории и требовали восстановить те, которые им особенно нравились (я подчинилась)», — объяснила писательница.

Кто такой Икабог?

События повести разворачиваются в вымышленном королевстве Корнукопия (Рог изобилия), на престол которого взошёл Фред Бесстрашный.

Фред понимает, что ему повезло, поскольку управлять королевством донельзя просто: всю работу делают советники и верные подданные короля. Самому правителю остаётся лишь любезно улыбаться сытым гражданам Корникопии, ходить на охоту и веселиться с друзьями. У тех есть свои поместья, но они предпочитают жить с королём, есть его еду, охотиться на его оленей и следить, чтобы он не женился, поскольку королева может испортить всё веселье. Несмотря ни на что, Фред Бесстрашный считает своих друзей хорошими людьми и продолжает вместе с ними наслаждаться жизнью в самом счастливом королевстве в мире.

В Корникопии, в принципе, мало проблем. Королевство знаменито зелёными лесами и чистыми реками, рядом с которыми пасутся молодые коровы и свиньи. Города славятся сырами, мясом, фруктами и разнообразными десертами. Нечто странное происходит лишь в одном поселении: вместо сочных фруктов там растут безвкусные грибы и сухая трава, а жители города, которые сильно отличаются от остального населения страны и внешне, и по характеру, пасут старых овец. Именно там, по легенде, живёт монстр Икабог, который ест овец, детей, а иногда и взрослых.

Как выглядит монстр доподлинно неизвестно, поскольку каждый рассказчик наделяет его своими отличительными чертами. По словам одних, он похож на змею, другие сравнивают Икабога с драконами и волками. Все сходятся в одном: чудище обладает неординарными способностями. Какими именно — снова зависит от воображения рассказчика. Говорят, он может подражать человеческому голосу, чтобы заманивать путешественников в своё логово. Кроме того, если монстра ранят, он восстанавливается или раздваивается. Также Икабог способен летать, выбрасывать огонь и стрелять ядом.

Истории про монстра передаются из поколения в поколение, ими пугают детей, которые перед сном вместо «Спокойной ночи» слышат «Не дайте Икабогу укусить вас». Есть и те, кто не верит в существование монстра, но, как бы то ни было, счастливое королевство Корникопия окажется в опасности из-за этого мифа.

По словам писательницы, «Икабог» — история об истине и о злоупотреблении властью. При этом Роулинг призвала не искать в повести отражения актуальных событий.

«Предвосхищая неизбежный вопрос, хочу отметить, что идея этой книги пришла ко мне более десяти лет назад, поэтому не следует воспринимать её как реакцию на происходящее в мире сейчас. Она поднимает вечные темы, которые актуальны в любую эпоху и в любой стране», — объяснила Джоан Роулинг.

Конкурс для юных иллюстраторов

Повесть будет выходить по частям каждый будний день с 26 мая по 10 июля на сайте theickabog.com. В ноябре 2020 года книга появится в продаже в разных форматах: можно будет приобрести печатную версию, электронную или аудиокнигу. Предполагается, что произведение переведут на другие языки.

Проиллюстрировать печатную версию повести Джоан Роулинг предлагает юным читателям. Наиболее удачные из присланных детьми рисунков будут опубликованы на сайте и войдут в книгу.

Писательница подчеркнула, что для участия необязательно быть профессиональным иллюстратором. От художников команда Роулинг в первую очередь ожидает изобретательности и воображения.

Доход от публикации повести пойдёт на благотворительные цели. Средства в том числе будут выделены людям, которые пострадали от пандемии коронавируса.