«Усилится влияние циклона»: синоптики рассказали о погоде в Центральной России в конце апреля

В ближайшие дни в центральной части России не следует ждать сильного потепления. По словам синоптиков, в течение недели усилится влияние циклона, который сейчас находится над Уралом, и дневная температура в столичном регионе составит +6...+7 °С. На выходных столбики термометра поднимутся до +7…+14 °С.

В течение первых 20 дней апреля температурный режим в столичном регионе соответствовал норме, сообщила RT главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. В оставшиеся дни месяца, по её словам, показатели сильно не изменятся.

21 апреля в течение дня, по прогнозу Гидрометцентра, воздух прогреется до +9...+11 °C. Погода будет облачной с прояснениями, преимущественно без осадков.

По прогнозу Метеобюро Москвы, температура в ночные часы в столице будет около 0 °С, в центре города может достигать невысоких положительных значений. Днём в среду и четверг, 22 и 23 апреля, термометры покажут около +6...+7 °С.

«Дело в том, что в течение апреля у нас норма растёт очень быстро, и поэтому уже вторая декада однозначно окажется ниже климатической нормы», — пояснила Позднякова.

При этом если в начале недели погоду всё ещё будет определять антициклон, то ближе к середине недели его вытеснит циклон, отметила главный специалист Метеобюро Москвы.

«В последующие дни у нас усилится влияние циклона, который кружит над Уралом, и погода будет менее комфортной: появится порывистый северный ветер, порывы могут достигать 15—20 м/с», — рассказала метеоролог.

«Отрицательная аномалия»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, со своей стороны, отметил, что во вторник, 21 апреля, температура будет ближе всего к апрельской норме, «ну или отличаться от нормы на 1—2 °С со знаком минус».

«Аномалия всё равно будет отрицательная. Связано это с тем, что сейчас Москва и сопредельные области находятся в так называемой зоне конвергенции — сходимости потоков двух барических образований. К западу от Москвы будет идти антициклон, к востоку циклон, между ними зона сходимости северных потоков, поэтому происходит адвекция холодного воздуха, она обуславливает такую невысокую температуру», — рассказал RT Вильфанд.

Наиболее ярко аномалия проявится на юге Европейской России. Как сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра России в беседе с РИА Новости, в Ростовской области и в Краснодарском крае показатели будут ниже нормы на 4,5 °С.

АГН «Москва»

© Софья Сандурская

В столичном же регионе, несмотря на прохладную погоду, водители уже могут смело менять зимнюю резину на летнюю. Как пояснил Вильфанд в интервью ТАСС, Гидрометцентр уже не прогнозирует «такой сильной наледи на дорогах и длительной гололедицы».

Наряду с этим на сайте Гидрометцентра России отметили, что текущий месяц «не баловал жителей Европейской части России стабильно тёплой и сухой погодой».

Когда ожидать потепления?

К выходным в Москве и области немного потеплеет. По оценкам Гидрометцентра, в субботу, 25 апреля, воздух прогреется до +7...+12°С, в воскресенье столбики термометров покажут +9...+14°С. Но говорить о том, что с выходных в столицу придёт весеннее тепло, нельзя, отмечает Вильфанд.

«В умеренных широтах Евразии и европейской части России того дня, с которого отныне и присно пойдёт весна, тёплая погода, не бывает. В принципе весенняя погода переменчива, вариабельна», — пояснил метеоролог.

По его словам, в тропиках или субтропиках, действительно, существует некая точка отсчёта, после которой можно говорить о начале нового сезона, например, о приходе муссонного периода.

«В умеренных широтах так не бывает, поэтому, конечно же, будет и потепление, и похолодание. Майские заморозки — совершенно типичное явление, но бывает в мае и температура до +25 °С», — подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра России.

Для третьей декады апреля характерна температура +15 °С, но в этом месяце она будет ниже, добавил Вильфанд. По его оценке, «это нормально, так часто бывает».

В Азиатской части России погода, наоборот, больше похожа на летнюю. По прогнозу Гидрометцентра, над севером Западной Сибири ожидается мощный вынос тепла, будут дуть южные ветры. Разогретые воздушные массы будут поступать из Китая, Монголии и Средней Азии. До конца недели в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях в течение дня столбики термометров будут подниматься до +20...+26 °С. В Омской области и в Алтайском крае воздух может прогреться до +28 °С, на юге Красноярского края — до +20...+25 °С.