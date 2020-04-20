Аномально холодная погода ожидается в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в европейской части России ожидается аномально холодная погода.

«Со вторника аномалия будет -4 градуса. Температура на 4 градуса будет ниже нормы», — цитирует РИА Новости Вильфанд.

Синоптик уточнил, что наибольшая аномалия будет на юге европейской части России.

Он также добавил, что погоду в данной части России будет определять антициклон, центр которого находится над Скандинавией.

Ранее сообщалось, что в Москве в среду, 22 апреля, ожидается штормовой ветер со скоростью до 22 м/с, который «обязательно что-нибудь где-нибудь сорвёт».