Аномально холодная погода ожидается в европейской части России
«Со вторника аномалия будет -4 градуса. Температура на 4 градуса будет ниже нормы», — цитирует РИА Новости Вильфанд.
Синоптик уточнил, что наибольшая аномалия будет на юге европейской части России.
Он также добавил, что погоду в данной части России будет определять антициклон, центр которого находится над Скандинавией.
Ранее сообщалось, что в Москве в среду, 22 апреля, ожидается штормовой ветер со скоростью до 22 м/с, который «обязательно что-нибудь где-нибудь сорвёт».