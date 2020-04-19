Синоптик предупредил о штормовом ветре в Москве на следующей неделе

В Москве в среду, 22 апреля, ожидается штормовой ветер со скоростью до 22 м/с, который «обязательно что-нибудь где-нибудь сорвёт», рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В среду... будет прорываться новый холодный арктический фронт, он принесёт штормовой ветер в центральную Россию и в столичный регион. Скорость его будет достигать 17—22 м/с, это обязательно что-нибудь где-нибудь сорвёт», — сказал он.

По слова Тишковца, это будет «очень сильный, порывистый северный ветер», который может принести проблемы городской инфраструктуре и слабо закреплённым конструкциям.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается в Москве на следующей неделе.