Синоптики предупредили о температуре ниже нормы в Москве

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Анастасия Румянцева
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается в Москве на следующей неделе.
Синоптики предупредили о температуре ниже нормы в Москве
  • РИА Новости

«У нас стоит мощный циклон, его центр где-то в районе Коми. Он мощный: от Калининграда до Сургута... У нас (в московской зоне. — RT) закачивается холодный воздух. Температура у нас ниже нормы где-то на 2 °С. И в ближайшие пять дней пока тепла не ожидается, (температура. — RT) тоже будет ниже нормы где-то на 2—4 °С», — рассказал Цыганков.

По словам синоптика, ожидается облачная погода с небольшими прояснениями, а также осадки в виде дождя и мокрого снега.

«Температура ночная — около нуля, по области от -3  до +2 °С в центре города. И сегодня ночью, в ночь на понедельник так же. Днём завтра — от +3 до +8 °С, в среднем около +5...+6 °С. В понедельник тоже +5...+9 °С, вторник примерно так же, только к четвергу, за счёт того, что будет солнышко, днём +8...+12 °С за счёт прогрева солнцем», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что в Москве в субботу, 18 апреля, ожидается до +8 °С.

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