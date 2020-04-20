Вильфанд предупредил об опасном половодье в регионах

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что повышение уровня воды в реках до опасных отметок прогнозируется в ближайшее время в Алтайском крае, Приморье и регионах европейской части России.
Вильфанд предупредил об опасном половодье в регионах
  • © РИА Новости

«Наиболее заметные события в Алтайском крае: там уровень воды может повышаться до опасных отметок, подтапливая дороги и дома, стоящие около поймы. Ещё в Приморье в связи с осадками, которые прогнозируются 20—21 апреля, интенсивный приток воды. Там возможно повышение воды в реках на 20—80 см с выходом из берегов», — приводит ТАСС его слова.

По словам Вильфанда, также прогнозируется повышение уровня воды на 20—70 см в реках европейской части России.

Речь идёт о Костромской, Нижегородской, Кировской, Ульяновской, Свердловской областях, а также Пермском крае.

Ранее в Курганской области обновили прогноз по весеннему паводку.

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