Вильфанд предупредил об опасном половодье в регионах
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«Наиболее заметные события в Алтайском крае: там уровень воды может повышаться до опасных отметок, подтапливая дороги и дома, стоящие около поймы. Ещё в Приморье в связи с осадками, которые прогнозируются 20—21 апреля, интенсивный приток воды. Там возможно повышение воды в реках на 20—80 см с выходом из берегов», — приводит ТАСС его слова.
По словам Вильфанда, также прогнозируется повышение уровня воды на 20—70 см в реках европейской части России.
Речь идёт о Костромской, Нижегородской, Кировской, Ульяновской, Свердловской областях, а также Пермском крае.
Ранее в Курганской области обновили прогноз по весеннему паводку.