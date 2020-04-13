Песни и флешмобы для супергероев: как знаменитости поддерживают борющихся с коронавирусом врачей

Деятели культуры благодарят и поддерживают врачей и медицинский персонал, которые борются с пандемией коронавируса. В честь медиков проводятся концерты и флешмобы, в ходе которых артисты исполняют композиции на актуальные темы. Так, на сцене Большого театра состоялся марафон «Мы вместе», красноярский хоровой ансамбль отблагодарил врачей песней «Люди в белых халатах», а Сергей Шнуров опубликовал в Instagram новую композицию о врачах-супергероях.

Пока врачи, фельдшеры и медсёстры всего мира борются с пандемией COVID-19, многие российские и зарубежные знаменитости — актёры, музыканты и другие деятели культуры — выражают им признательность своим творчеством.

11 апреля в Большом театре состоялся концертный марафон в поддержку врачей «МЫ ВМЕСТЕ», организованный телеканалом «Россия 1» и Министерством культуры. При пустом зале выступали музыканты, актёры и танцоры. Продлившееся три часа мероприятие вели Андрей Малахов и Дарья Златопольская.

Константин Хабенский, Владимир Машков, Константин Райкин и Александр Петров читали стихи разных поэтов. С музыкальными номерами выступили солист группы «Любэ» Николай Расторгуев, актриса Юлия Пересильд, композитор Игорь Крутой, певица Тамара Гвердцители и многие другие. Дмитрий Певцов исполнил известную композицию «Ты меня на рассвете разбудишь» из рок-оперы «Юнона и Авось», а Полина Гагарина представила собственную версию песни «Кукушка» группы «Кино». Также на сцену вышли артисты балета Сергей Полунин и Светлана Захарова.

Организаторы предусмотрели и дистанционный формат участия. Так, Денис Мацуев присоединился к марафону посредством видеосвязи (в данный момент пианист находится дома в Иркутске). Подобным образом акцию поддержали и артисты Симфонического оркестра Большого театра.

Вместе с тысячами зрителей концерт смотрели главные врачи московских больниц, в том числе Денис Проценко, который руководит инфекционной больницей в Коммунарке. Медики также выходили в эфир с видеообращениями.

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Екатеринбургская рок-группа «Чайф» устроила флешмоб, в рамках которого музыканты и жители города вместе спели песню «Оранжевое настроение». Запись опубликовал на YouTube местный портал E1.RU.

Российские знаменитости также выразили солидарность с оказавшимися в тяжёлом положении врачами отоларингологического отделения санкт-петербургской больницы №20. Медикам пришлось остаться на карантине без возможности покинуть здание после того, как у одного из пациентов диагностировали коронавирус.

Флешмоб под хештегом #ВыГерои запустила главный врач учреждения Татьяна Суровцева. В соцсетях артисты Данила Козловский, Константин Хабенский, Татьяна Буланова и другие известные личности опубликовали видео со словами поддержки и благодарности.

Так, Козловский подчеркнул, что его творчество в условиях пандемии не имеет социальной значимости, и назвал медиков «золотым фондом страны».

Врачам и медицинскому персоналу посвятила онлайн-выступление певица Валерия. Её шоу стало первым в серии концертов «Золотой микрофон» на «Русском радио». Проект поддерживает Министерство культуры России. За внимание певицу поблагодарили сотрудники НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

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Ранее участники Красноярского муниципального хорового ансамбля солистов «Тебе поёмъ» исполнили песню «Люди в белых халатах». Артисты находятся на самоизоляции и записали свои партии отдельно, чтобы потом объединить их в ролике.

Композиция была написана более 50 лет назад, в 1967 году. Текст принадлежит поэту-песеннику Льву Ошанину, а музыку сочинил Эдуард Колмановский. Первым исполнителем был Владимир Трошин.

Певец, член Общественного совета при комитете Государственной думы по культуре Сергей Шнуров в своём Instagram поделился с подписчиками песней, посвящённой врачам и медсёстрам. В ней медработники сравниваются с супергероями. Также музыкант и политик регулярно пишет стихи об особенностях быта на карантине.

Зарубежные знаменитости тоже записывают видео и дают концерты в поддержку врачей. К примеру, в преддверии католической Пасхи (12 апреля) музыканты филармонии «Ла Скала» призвали всех желающих присоединиться к дистанционному концерту, посвящённому медработникам и сотрудникам правоохранительных органов со всего мира.

Также в праздничный день итальянский певец Андреа Бочелли дал концерт в честь врачей и жертв пандемии в пустом миланском соборе.

Со словами благодарности к медикам обратились и американские актёры сериалов медицинской тематики: среди них Оливия Уайлд («Доктор Хаус»), Зак Брафф («Клиника»), Джулианна Маргулис («Скорая помощь»), Нил Патрик Харрис («Доктор Дуги Хаузер») и другие.