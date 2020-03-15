«Температура приблизится к многолетним значениям»: синоптики рассказали о погоде в Москве на предстоящей неделе

В ближайшие дни в столице похолодает относительно температуры, которая наблюдалась в первой половине марта. Однако синоптики отмечают, что погода лишь приблизится к многолетней климатической норме. На фоне сложных погодных условий городские службы работают в усиленном режиме. Автомобилистам советуют не выезжать на дороги на летних шинах.

На следующей неделе в Москве ожидается заметное понижение температуры, полагают синоптики.

Как рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, холодной погоды стоит ожидать и в начале, и в конце предстоящей недели.

«В ночь на понедельник температура в Москве — -7…-9 °С, по области — до -12 °С. А вот днём температура будет положительной — +2…+4 °С. Во вторник и среду днём ожидается +2…+5 °С, а ночью — 0…-3 °С. В четверг дневная температура повысится — +7…+8 °С, ночью прогнозируется 0…+2 °С», — пояснил Вильфанд.

Расчёты на следующие выходные, продолжил синоптик, указывают на ночную температуру в -1…-6 °С и около 0 °С днём. Вместе с тем Вильфанд придерживается мнения, что говорить о морозах не стоит.

«Только сегодня и завтра температура приблизится к своим многолетним значениям. То есть тем значениям, которые характерны и свойственны европейской территории страны. Всё, что было до этого, было необычно, так как температура была выше нормы на 10—12 °С», — указал научный руководитель Гидрометцентра.

О близости текущей погоды к нормальным температурным значениям марта высказалась и главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Как сказала синоптик в беседе с RT, в течение нескольких предстоящих дней температура воздуха будет чуть ниже или около климатической нормы.

«Сейчас она составляет порядка -2 °С среднесуточной температуры воздуха. В последующие дни с начала новой недели атмосферное давление в столичном регионе будет постепенно расти, в облаках будет появляться больше просветов», — сказала Позднякова.

Она продолжила, что в понедельник и вторник существенных осадков не ожидается, а ночь на понедельник останется холодной. Как полагает синоптик, температура в Москве будет в пределах -5…-6 °С, а в области — ещё ниже.

«Что касается дневной температуры, под солнечными лучами температура воздуха начнёт повышаться. Если сегодня днём она в основном сохранялась отрицательной, только в центре было выше 0 °С, то завтра уже на большей части Москвы температура составит +2…+4 °С, хотя сохранится плотный северо-западный ветер. Начиная со вторника адвекция тёплого воздуха усилится, возобновится», — прогнозирует Позднякова.

РИА Новости

© Алексей Майшев

После этого, по её словам, температура будет повышаться и в дневные часы достигнет отметки в +5…+7 °С.

«Этому месяцу в условиях повышенного атмосферного давления характерен большой суточный ход температуры. Такая погода с большим суточным ходом ожидает нас на следующей неделе. Это всё соответствует климатической норме. То, что было так тепло, нехарактерно для региона, а сейчас всё будет как положено», — заключила синоптик.

Точку зрения остальных специалистов разделяет и заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. Он полагает, что погода наблюдается «такая, какой она должна быть в марте».

«У нас на 15-е число должен быть снег высотой около 30 см. То, что было до этого, было аномалией. На пару дней вернулось то, что должно быть», — отметил он в беседе с RT.

Городские службы и транспорт

На фоне ухудшения погоды городские службы перешли на усиленный режим работы. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов.

Автомобилистов в сложных погодных условиях попросили соблюдать ПДД, не превышать скорость и с пониманием относиться к движению колонн снегоуборочной техники.

В свою очередь, в столичном Центре организации дорожного движения указали, что на летних шинах в условиях текущей погоды ездить нельзя.

Сегодня до конца дня продолжится снег и метель, а также сильная гололедица. Вчера и сегодня произошло большое количество аварий, в том числе с погибшими. Просим водителей быть внимательными за рулем и не выезжать на дороги на летней резине. Берегите себя и окружающих pic.twitter.com/DoftpYxlCm — ЦОДД (@gucodd) March 15, 2020

«ЦОДД просит водителей быть предельно внимательными и аккуратными за рулём, соблюдать дистанцию и помнить о более длинном тормозном пути. Кроме того, есть водители, которые уже переобули свой автомобиль в летнюю резину. Мы настоятельно рекомендуем им не выезжать на дороги», — заявили в организации.

Кроме того, на фоне непогоды в воскресенье, 15 марта, в московских аэропортах были задержаны и отменены более 60 рейсов.