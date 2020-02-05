По следам «Интернов» и «Доктора Хауса»: каким получился сериал «Филатов» с Фёдором Бондарчуком

В начале февраля состоялась премьера нового комедийного сериала «Филатов» с Фёдором Бондарчуком в главной роли. Герой ленты — гинеколог Андрей Филатов, постоянно окружённый поклонницами — своими клиентками. По сюжету от медика уходит супруга — и теперь он должен попытаться её вернуть. RT посмотрел первый эпизод сериала и выяснил, чем этот проект отличается от других лент медицинской тематики.

Андрей Ильич Филатов — лучший гинеколог страны (пока неясно, какое отношение вымышленный герой имеет к прославленной династии медиков, но не исключено, что детали его биографии прояснятся в дальнейшем). Десятки клиенток медицинского центра, где работает Филатов, не могут нарадоваться результатам лечения. Однако в талантливом враче они также видят импозантного мужчину и то и дело пытаются его соблазнить: стоит Филатову выйти из кабинета, как на него набрасывается толпа пациенток.

Оставаться с любой из них наедине тоже опасно. Для предотвращения неловких моментов всегда наготове секретарша Лора Павловна (Мария Аронова). Она и о «засаде» в кабинете предупредит, и кофе в нужный момент принесёт — пускай и поворчит для порядка.

Филатов принципиально не собирается изменять жене Алисе (Олеся Судзиловская). Тем не менее примерным семьянином героя не назовёшь: он постоянно занят на работе, игнорирует супругу и двух дочек. Поэтому Алиса решает развестись. Масла в огонь подливает лучший друг, стоматолог Слава (Максим Лагашкин). Он не так разборчив в отношениях и предлагает Филатову воспользоваться положением завидного холостяка в надежде получить свою долю женского внимания.

Большая часть экранного времени посвящена семейным отношениям за пределами клиники, а не профессиональным трудностям. Так, зрители будут наблюдать и за жизнью двух дочерей четы Филатовых. Их роли достались Марте Тимофеевой (к слову, в фильмографии десятилетней актрисы уже более 40 ролей) и Алине Булынко, запомнившейся по ролям Светы в ленте «Любовь-морковь 2» и Вари из первого фильма франшизы «Ёлки». По-видимому, взрослению дочерей Филатова впоследствии будет уделено достаточно внимания, тем более что у героини Булынко намечается романтическая линия.

Сериал по рецепту

Лент о медиках — как российских, так и зарубежных — на экранах много, поэтому некоторые мотивы в них время от времени повторяются. И порой весьма явно. Так, Андрей Филатов стал ещё одним харизматичным врачом и жёстким руководителем с проблемами в личной жизни после Хауса, Тырсы и, конечно, начальника интернов Быкова.

Второстепенные персонажи также напоминают предшественников. В подчинении у Филатова, к примеру, есть Вика Шапиро (Александра Власова), которую босс прямо называет еврейкой, что роднит её с интерном Софой в исполнении Аглаи Тарасовой.

Мария Аронова в сериале «Филатов»

© Пресс-служба телеканала СТС

Образ Лоры Павловны перекликается с медсестрой Любой, которая заведовала регистратурой. Обе ставят под сомнение авторитет начальства, однако всегда готовы поддержать руководителя в сложной ситуации.

Не удивит зрителя и лучший друг главного героя, стоматолог Слава. В аналогичном амплуа Максим Лагашкин появился в киносериале «Шторм»: его герой Осокин был надёжным товарищем, но никудышным семьянином.

Некоторые черты Филатову достались непосредственно от доктора Хауса — например, любовь к играм на приставке. А вот носки оригинальной расцветки отсылают к образу известной личности из реального мира — премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Но это уже совсем другая история.

Тем не менее больше всего Филатов, пожалуй, похож на самого Фёдора Бондарчука — безупречные костюмы-тройки, дизайнерские интерьеры и дорогие машины скорее коррелируются с образом востребованного кинематографиста, нежели успешного врача.

Возможно, реалии сериала не полностью соответствуют действительности, однако куда более серьёзные вопросы у не знакомых со спецификой профессии зрителей может вызвать роль женских персонажей в развитии сюжета.

Добропорядочность Филатова сценаристы подчёркивают, продемонстрировав его сопротивление толпе озабоченных женщин. Авторы сериала пытаются заставить зрителя поверить, что все состоятельные (способные оплатить лечение в частной клинике), успешные и нередко замужние дамы мечтают заполнить своей персоной свободный вечер светила российской гинекологии. Ну а чувство собственного достоинства или, в конце концов, правила приличия слабому полу неведомы.

Более того, порой гротеск смотрится инородно на фоне серьёзных эпизодов, позволяющих отнести сериал к жанру драмеди. Остаётся надеяться, что по мере развития действия комические и драматические фрагменты будут подаваться сбалансированно, а сомнительный юмор не введёт зрителей в заблуждение.

Сериал «Филатов» выйдет на телеканале СТС 17 февраля. С 3 февраля его можно увидеть на more.tv.