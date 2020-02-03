Национальный герой и признанные «Паразиты»: в Лондоне объявили лауреатов кинопремии BAFTA

В Лондоне прошла 73-я церемония вручения британской премии BAFTA. Статуэтку в главной категории — «Лучший фильм» — забрала историческая драма английского режиссёра Сэма Мендеса «1917». Она же одержала победу ещё в шести номинациях, включая лучшую режиссуру и выдающийся британский фильм. Лучшим актёром был признан Хоакин Феникс за роль Джокера в одноимённой ленте Тодда Филлипса, аналогичная женская награда досталась Рене Зеллвегер, сыгравшей главную роль в байопике про актрису Джуди Гарленд.

Вечером в воскресенье, 2 февраля, в Лондоне прошла 73-я церемония вручения наград премии BAFTA. Вечер в концертном зале Альберт-холл в этом году вёл ирландский комик и телеведущий Грэм Нортон.

Список претендентов на награду Британской академии кино и телевизионных искусств объявили в начале января. Тогда же подбор номинантов подвергся критике за то, что номинированные на премию в основных категориях кинематографисты оказались белыми (в Twitter даже появился хештег #BaftasSoWhite — «BAFTA такая белая»).

Тема «несправедливого» подбора номинантов, как и ожидалось, неоднократно поднималась в ходе церемонии. В частности, на этот счёт в своей приветственной речи шутил Нортон, отметивший, что 2019-й стал годом «прорыва белых людей». Таким образом ведущий прокомментировал 11 номинаций на BAFTA, которые получил фильм Тодда Филлипса «Джокер».

Триумфатор вечера

Объявление лауреатов премии началось с категории «Выдающийся британский фильм». В этой номинации ожидаемо победила историческая лента Сэма Мендеса «1917», повествующая о судьбе двух солдат в годы Первой мировой войны. Вместе с фильмом Мендеса на статуэтку претендовали картины «Наживка», «Для Самы», «Рокетмен», «Извините, мы вас не застали» и «Два папы».

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Впрочем, «Наживка» получила награду в номинации за лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера.

Напомним, что картины на английском языке, как правило, представлены во всех категориях BAFTA, за исключением тех, в которых участвуют только британские фильмы (в их числе номинации за лучший короткометражный игровой фильм и анимационную ленту).

«1917» также был признан лучшим фильмом 2019 года, а картина Мендеса получила ещё пять статуэток: за лучшую режиссуру, операторскую работу, работу художника-постановщика, звук и визуальные эффекты.

«Лучшим неанглоязычным фильмом» стала драма «Паразиты», а приз за лучшую полнометражную анимационную картину получили создатели мультфильма «Клаус».

BAFTA за Джокера и Джуди Гарленд

Лучшим актёром по версии Британской академии кино и телевизионных искусств стал Хоакин Феникс, воплотивший на экране образ антигероя комиксов вселенной DC Джокера. Драма Тодда Филлипса среди прочего претендовала на победу в категориях «Лучший фильм» и «Лучший режиссёр».

Звание лучшей актрисы досталось Рене Зеллвегер за роль в биографической картине «Джуди». Лента повествует о становлении одной из прославленных американских актрис золотой эры Голливуда Джуди Гарленд.

Брэд Питт получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в драме Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде». Актёр не смог лично присутствовать на церемонии, поэтому за него статуэтку забрала Марго Робби. Лучшей актрисой второго плана стала Лора Дерн, сыгравшая в «Брачной истории» Ноа Баумбаха.

Другие категории

Приз за лучший адаптированный сценарий унёс Тайка Вайтити («Кролик Джоджо»), а статуэтка за оригинальный сценарий досталась автору «Паразитов» Пон Джун-хо. 1 февраля оба кинематографиста стали лауреатами премии Гильдии сценаристов США в аналогичных категориях.

Премию BAFTA за лучший дизайн костюмов получила картина Греты Гервиг «Маленькие женщины», основанная на одноимённом романе и его продолжении американской писательницы Луизы Мэй Олкотт. Награду за лучший грим получил фильм Мэтью Джей Роуча «Скандал», а приз за лучший монтаж присвоили ленте «Ford против Ferrari».

Из 11 номинаций «Джокеру» присвоили ещё две награды — за лучший кастинг и музыку к фильму (статуэтка досталась Хильдур Гуднадоуттир, на прошлой неделе получившей премию «Грэмми» за лучший саундтрек к мини-сериалу «Чернобыль»).

В документальной полнометражной форме премию BAFTA забрала картина «Для Самы» совместного британско-сирийского производства. Проект Ваад Аль-Катиб и Эдварда Уоттса рассказывает о гражданской войне в Сирии от лица молодой матери.

Лучшим британским короткометражным фильмом стала лента «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)», а приз за лучший британский анимационный короткий метр получила картина «Дедушка был романтиком» (Grandad was a romantic).

Премию BAFTA за выдающийся вклад в британское кино в этом году получил актёр и режиссёр Энди Сёркис.