Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм

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Военная драма «1917» режиссёра Сэма Мендеса удостоена премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как выдающийся британский фильм года.
Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм
  • © Universal Pictures

Об этом объявили на 73-й церемонии вручения кинопремии Соединённого Королевства.

Ранее голливудский оператор, обладатель «Оскара» Роджер Дикинс рассказал о съёмках картины «1917», которая стала главным триумфатором премии «Золотой глобус» в этом году.

Фильм повествует о судьбе двух солдат в годы Первой мировой войны, которым поручена опасная миссия.

Кинокритик Егор Москвитин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал результаты церемонии вручения премии «Золотой глобус». 

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