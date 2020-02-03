Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм
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Об этом объявили на 73-й церемонии вручения кинопремии Соединённого Королевства.
Congratulations to @1917, winner in the Outstanding British Film category 🇬🇧 🎬#EEBAFTAs#BAFTAspic.twitter.com/sxtNFg6Ci5— BAFTA (@BAFTA) February 2, 2020
Ранее голливудский оператор, обладатель «Оскара» Роджер Дикинс рассказал о съёмках картины «1917», которая стала главным триумфатором премии «Золотой глобус» в этом году.
Фильм повествует о судьбе двух солдат в годы Первой мировой войны, которым поручена опасная миссия.
Кинокритик Егор Москвитин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал результаты церемонии вручения премии «Золотой глобус».