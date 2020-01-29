Оператор фильма «1917» рассказал о работе над картиной

Голливудский оператор, обладатель «Оскара» Роджер Дикинс рассказал о съёмках военной драмы «1917», которая стала главным триумфатором премии «Золотой глобус» в этом году.

По его словам, режиссёр Сэм Мендес прислал ему сценарий, где на первой же странице было написано про съёмки одним кадром.

«Я, честно сказать, подумал, что это опечатка или ошибка в терминах. Даже внимания не обратил. Зато по мере прочтения текста я заподозрил неладное и позвонил Сэму со словами: «Ты издеваешься, что ли?» Но он меня убедил, что снять эту историю в постоянном движении было хорошей идеей. Я тогда даже не задумывался, насколько сложно будет это воплотить технически. Но важно было знать, что идея оправданна с художественной точки зрения и это не просто фишка ради фишки», — отметил Дикинс в беседе с газетой «Известия».

Он добавил, что подготовительная работа продолжалась восемь месяцев, с августа 2018 года по апрель 2019-го.

Оператор также признался, что его любимый фильм о войне — «Иваново детство» Тарковского, а Вадим Юсов и Георгий Рерберг — кумиры операторского искусства.

Ранее кинокритик Егор Москвитин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал результаты церемонии вручения премии «Золотой глобус».