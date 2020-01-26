«Не боялся отстаивать свою точку зрения»: на 52-м году жизни скончался протоиерей Всеволод Чаплин
- Всеволод Чаплин
- © Максим Блинов/РИА Новости
В возрасте 51 года скончался протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Всеволод Чаплин. Об этом сообщил член Общественной палаты Александр Пелин.
«Умер, отслужив Божественную литургию. После святого причастия сидел на лавочке у храма, ему стало плохо, и он скончался», — написал Пелин в Facebook.
Смерть Чаплина прокомментировал председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Сегодня умер отец Всеволод Чаплин. Мы не один год вместе проработали, много общались, порой сильно спорили. Царствие небесное!» —написал он в своём Telegram-канале.
По словам президента Межпарламентской ассамблеи православия, главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова, темперамент и искренность Чаплина «заслужили огромное уважение».
«Можно было соглашаться или не соглашаться со многими взглядами отца Всеволода Чаплина, но я убеждён в одном, зная его хорошо, что им всегда двигала любовь и ревность по сохранению веры и Русской православной церкви», — сказал он RT.
Всеволод Чаплин стал символом пробудившегося интереса у общества к церкви, убеждён руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.
«Он умел и ярко и остро сказать по поводу самых наболевших тем, и пошутить. Я думаю, что все вспоминают и будут вспоминать, что с отцом Всеволодом Чаплиным, при всей его внешней грозности, всегда было весело. Это с лихвой компенсировало некоторую экстравагантность многих его высказываний, которая у него была. Так что отец Всеволод Чаплин — общественный деятель своей эпохи, который... стал одним из таких символов того большого пробудившегося интереса к церкви, к церковной тематике в общественно-политическом пространстве 2010-х годов», — подчеркнул он в беседе с RT.
Биография
Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве. Его отцом был известный советский учёный Анатолий Чаплин. По словам Всеволода, семья была нерелигиозной, а сам он верующим стал к 13 годам.
После окончания школы в 1985 году он начал работу в РПЦ, став сотрудником издательского отдела Московского патриархата в отделе экспедиции. По рекомендации своего руководителя митрополита Питирима поступил в Московскую духовную семинарию, затем — в Московскую духовную академию.
С 1990 года начал работать в отделе внешних церковных связей РПЦ. В 1999 году он получил сан протоиерея, а в 2001-м стал заместителем председателя отдела.
В 2009 году был создан синодальный отдел по взаимоотношениям церкви и общества. Первым и последним его руководителем стал Чаплин.
В конце 2015 года отдел был ликвидирован, а полномочия были переданы другим подразделениям. Вскоре Чаплин был исключён и из Межсоборного присутствия.
«Очень выразительный собеседник»
С 2016 года Чаплин был настоятелем храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот в Москве.
- Храм Феодора Студита у Никитских ворот в Москве
- © Владимир Федоренко/РИА Новости
Всеволод Чаплин был медийным человеком. Он вёл передачи на различных телеканалах и радиостанциях, публиковался, часто давал интервью и комментировал те или иные события и новости. Нередко его высказывания вызывали широкий общественный резонанс и обсуждение.
По словам декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, председателя совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрея Быстрицкого, готовность Чаплина отстаивать свою позицию многим не нравилась.
«Я знал отца Всеволода очень давно, много-много лет. Он человек был яркий, противоречивый, не боялся отстаивать свою точку зрения. Понятное дело, что многим это не нравилось, многим нравилось, но человек был очень незаурядный, и даже не хочется говорить о нём в прошедшем времени. Сева, конечно, был очень одарённым, образованным в выдающейся степени и очень парадоксального, ясного ума», — подчеркнул он в разговоре с RT.
По словам Быстрицкого, Чаплин был «очень выразительным собеседником нашего времени».
«Это была сильная и выразительная личность, — отметил он. — Мы всегда поддерживали контакт, к сожалению, не всегда так часто, как хотелось бы. Встречались, разговаривали, много спорили, обсуждали разные проблемы».