«Не боялся отстаивать свою точку зрения»: на 52-м году жизни скончался протоиерей Всеволод Чаплин

В Москве скончался протоиерей Всеволод Чаплин. Сообщается, что он умер вблизи храма Святого Феодора Студита, настоятелем которого являлся. Коллеги и знакомые вспоминают его как человека, который готов был до конца отстаивать свою точку зрения. По их мнению, Чаплин стал символом эпохи возрождения интереса к религии.

В возрасте 51 года скончался протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Всеволод Чаплин. Об этом сообщил член Общественной палаты Александр Пелин.

«Умер, отслужив Божественную литургию. После святого причастия сидел на лавочке у храма, ему стало плохо, и он скончался», — написал Пелин в Facebook.

Смерть Чаплина прокомментировал председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Сегодня умер отец Всеволод Чаплин. Мы не один год вместе проработали, много общались, порой сильно спорили. Царствие небесное!» —написал он в своём Telegram-канале.

По словам президента Межпарламентской ассамблеи православия, главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова, темперамент и искренность Чаплина «заслужили огромное уважение».

«Можно было соглашаться или не соглашаться со многими взглядами отца Всеволода Чаплина, но я убеждён в одном, зная его хорошо, что им всегда двигала любовь и ревность по сохранению веры и Русской православной церкви», — сказал он RT.

Всеволод Чаплин стал символом пробудившегося интереса у общества к церкви, убеждён руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

«Он умел и ярко и остро сказать по поводу самых наболевших тем, и пошутить. Я думаю, что все вспоминают и будут вспоминать, что с отцом Всеволодом Чаплиным, при всей его внешней грозности, всегда было весело. Это с лихвой компенсировало некоторую экстравагантность многих его высказываний, которая у него была. Так что отец Всеволод Чаплин — общественный деятель своей эпохи, который... стал одним из таких символов того большого пробудившегося интереса к церкви, к церковной тематике в общественно-политическом пространстве 2010-х годов», — подчеркнул он в беседе с RT.

Биография

Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве. Его отцом был известный советский учёный Анатолий Чаплин. По словам Всеволода, семья была нерелигиозной, а сам он верующим стал к 13 годам.

После окончания школы в 1985 году он начал работу в РПЦ, став сотрудником издательского отдела Московского патриархата в отделе экспедиции. По рекомендации своего руководителя митрополита Питирима поступил в Московскую духовную семинарию, затем — в Московскую духовную академию.

С 1990 года начал работать в отделе внешних церковных связей РПЦ. В 1999 году он получил сан протоиерея, а в 2001-м стал заместителем председателя отдела.

В 2009 году был создан синодальный отдел по взаимоотношениям церкви и общества. Первым и последним его руководителем стал Чаплин.

В конце 2015 года отдел был ликвидирован, а полномочия были переданы другим подразделениям. Вскоре Чаплин был исключён и из Межсоборного присутствия.

«Очень выразительный собеседник»

С 2016 года Чаплин был настоятелем храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот в Москве.

Храм Феодора Студита у Никитских ворот в Москве

© Владимир Федоренко/РИА Новости

Всеволод Чаплин был медийным человеком. Он вёл передачи на различных телеканалах и радиостанциях, публиковался, часто давал интервью и комментировал те или иные события и новости. Нередко его высказывания вызывали широкий общественный резонанс и обсуждение.

По словам декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, председателя совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрея Быстрицкого, готовность Чаплина отстаивать свою позицию многим не нравилась.

«Я знал отца Всеволода очень давно, много-много лет. Он человек был яркий, противоречивый, не боялся отстаивать свою точку зрения. Понятное дело, что многим это не нравилось, многим нравилось, но человек был очень незаурядный, и даже не хочется говорить о нём в прошедшем времени. Сева, конечно, был очень одарённым, образованным в выдающейся степени и очень парадоксального, ясного ума», — подчеркнул он в разговоре с RT.

По словам Быстрицкого, Чаплин был «очень выразительным собеседником нашего времени».