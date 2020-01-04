От «Дюны» до «Чернобыля»: 12 ожидаемых фильмов 2020 года

В феврале на большие экраны выйдет долгожданный фильм о бывшей подружке Джокера Харли Квинн, а весной в прокате появятся лента Disney о Мулан и новая часть франшизы о приключениях Джеймса Бонда. Лето начнётся с премьеры сиквела «Чудо-женщины», а осенью Данила Козловский представит свой полный метр об аварии на Чернобыльской АЭС. В декабре зрители увидят доверенную Дени Вильнёву экранизацию «Дюны» Фрэнка Герберта. Об этих и других ожидаемых фильмах года — в материале RT.

«Как поживаете?» (Kimitachi wa Dou Ikiru ka?), режиссёр Хаяо Миядзаки

Дата премьеры неизвестна

В 2013-м живая легенда мультипликации Хаяо Миядзаки объявил, что навсегда покидает профессию. Но спустя три года на радость своим многочисленным поклонникам передумал. В 2016-м Миядзаки начал работу над лентой «Как поживаете?», которую планирует закончить к летним Олимпийским играм в Токио.

Грядущий фильм Миядзаки основан на одноимённой книге Гэндзабуро Ёсино 1937 года выпуска и повествует о жизни и взрослении 15-летнего юноши после смерти отца.

«Кома», режиссёр Никита Аргунов

Премьера в России — 30 января

В результате автомобильной аварии молодой архитектор Виктор впадает в кому и оказывается в пространстве, где живут и выживают такие же, как он, находящиеся на волоске от смерти люди. В этом мире он встречает любовь, но сталкивается со страшной угрозой и, несмотря на то что зона комы в самом хорошем смысле напоминает дебри нолановского «Начала», пробует найти дорогу назад.

«Кома» стала режиссёрским дебютом 41-летнего Никиты Аргунова. Роли в картине исполнили Риналь Мухаметов, Любовь Аксёнова, Милош Бикович и другие.

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), режиссёр Кэти Янь

Премьера в России — 6 февраля

Едва поутихли страсти вокруг «Джокера» Тодда Филлипса, внимание зрителей переключается на его подругу. Если быть точными, бывшую: зритель знакомится с Харли Квинн, когда она расстаётся с любимым и пускается во все тяжкие. По сюжету девушка решает противостоять главе преступного мира Готэма Роману Сионису.

Роль Харли Квинн исполнила Марго Робби, также в фильме снялись Джерни Смоллетт («Большие спорщики»), Мэри Элизабет Уинстэд («Скотт Пилигрим против всех»), Рози Перес («Бесстрашный») и Юэн Макгрегор («Фарго»).

«Лёд-2», режиссёр Жора Крыжовников

Премьера в России — 14 февраля

Спустя два года после выхода первого «Льда» (и первого полного метра Олега Трофима) Art Pictures Studio Фёдора Бондарчука презентует продолжение нашумевшей романтической мелодрамы. Но на этот раз — в переложении создателя комедии «Горько!» и драмеди «Звоните Ди Каприо!» Жоры Крыжовникова.



Что именно сценарист в лице Андрея Золотарёва сделал с Аглаей Тарасовой и сколько ей отведено экранного времени, пока не вполне ясно. Зато железной константой франшизы остаётся Александр Петров, который на сей раз примерит амплуа заботливого отца-одиночки.

«Соник в кино» (Sonic the Hedgehog), режиссёр Джефф Фаулер

Премьера в России — 20 февраля

Увидеть Соника (скоростного ежа из серии видеоигр, мультфильмов и комиксов) в кинотеатрах его поклонники могли бы гораздо раньше, если бы не два «но»: путаница в связи с продажей прав на картину и сами фанаты. Их негативная реакция на первый трейлер ленты заставила её создателей перерисовывать главного героя (однако недоброжелатели утверждают, будто Соник остался прежним, а образ ему переделали исключительно для тизера).

По сюжету Соник впадает в немилость властей, спровоцировав локальный электрический коллапс. Охоту на героя начинает злой кибернетик Доктор Роботник (Джим Керри), а помогать ежу будет шериф Том Вачовски (Джеймс Марсден).

«Мулан» (Mulan), режиссёр Ники Каро

Премьера в России — 26 марта

Многие диснеевские принцессы уже давно обзавелись собственными игровыми картинами, а вот до воинствующей Мулан дело дошло только сейчас. И момент, нужно признать, для этого был выбран наиболее подходящий: сам образ Мулан олицетворяет женскую силу и самостоятельность и отвечает всем запросам феминистических настроений на Западе.

История Мулан стара как мир (вернее, как поэма VI века «Песнь о Мулань»): девушка выдаёт себя за мужчину и идёт на войну вместо престарелого отца.

«Не время умирать» (No Time to Die), режиссёр Кэри Фукунага

Премьера в России — 9 апреля

Минувшим летом мир потрясла новость: следующим агентом 007 станет чернокожая женщина. Впрочем, скоро выяснилось, что Джеймс Бонд никуда не исчезнет, а героиня Лашаны Линч получит этот позывной, поскольку Бонд в исполнении Дэниела Крейга прохлаждается в отпуске на Ямайке.

Британскому суперагенту предстоит заняться поисками исчезнувшего учёного и в очередной раз спасти мир от происков суперзлодея. Девушкой Бонда в этом фильме станет французская актриса Леа Сейду.

«Чёрная вдова» (Black Widow), режиссёр Кейт Шортланд

Премьера в России — 30 апреля

«Чёрная вдова» начинается после событий, описанных в боевике «Первый мститель: Противостояние». Наташа Романофф (по комиксам — уроженка Сталинграда, балерина, шпионка) решает перестать бегать от своего прошлого и столкнуться с ним лицом к лицу.

Роль Романофф исполнила, конечно же, Скарлетт Йоханссон. По данным СМИ, её гонорар за этот фильм составил $15 млн.

«Чудо-женщина: 1984» (Wonder Woman 1984), режиссёр Пэтти Дженкинс

Премьера в России — 4 июня

Начнём с того, что по итогам опроса онлайн-кассы Atom Tickets новая «Чудо-женщина» стала самым ожидаемым фильмом года среди американцев. В России, конечно, фантастическую ленту с Галь Гадот в главной роли ждут с меньшим энтузиазмом, однако можно не сомневаться, что и в нашем прокате картина соберёт законные $7—8 млн.

Действие ленты «Чудо-женщина: 1984» разворачивается спустя десятилетия после событий, описанных в оригинальном фильме. На этот раз супергероине предстоит противостояние женщине-учёному, которая внезапно мутировала в женщину-кошку Гепарду.

Подробнее о фильме — в материале RT.

«Чернобыль. Бездна», режиссёр Данила Козловский

Премьера в России — 8 октября

В наступившем году в прокат выйдут сразу две ленты авторства Данилы Козловского: «Карамора» о засилье вампиров и масонов во времена царствования Николая II и «Чернобыль. Бездна» — об аварии на Чернобыльской АЭС (первоначальное название — «Когда падали аисты»). В обоих фильмах режиссёр сыграл главную роль.

Тема Чернобыля уже гремела в 2019 году благодаря сериалу HBO. Тем интереснее теперь посмотреть, что предложит зрителю Козловский.

«Это масштабная и очень амбициозная жанровая история… Наш фильм рассказывает об одном эпизоде из грандиозной операции по ликвидации последствий аварии: истории трёх добровольцев, которые, рискуя жизнью, предотвратили второй взрыв реактора, способный превратить большую часть европейского континента в необитаемую пустыню и гигантскую зону отчуждения», — рассказывал продюсер картины Александр Роднянский в своих соцсетях.

Кадр со съёмок фильма «Когда падали аисты»

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© @akinshok2013

«Вечные» (Eternals), режиссёр Хлоя Чжао

Премьера в мире — 4 ноября

Вечными во вселенной Marvel называют расу суперлюдей, отличающихся от «обыкновенных» героев со сверхспособностями наличием почти что всех фантастических умений сразу и, что главное, абсолютным бессмертием. В 25-м по счёту фильме Marvel Вечные прибудут на Землю, чтобы защитить её от своих собратьев Девиантов.

Роли в фильме исполнят Ричард Мэдден и Кит Харингтон («Игра престолов»), Сальма Хайек и Анджелина Джоли. Последняя сыграла воительницу Тену.

«Дюна» (Dune), режиссёр Дени Вильнёв

Премьера в России — 17 декабря

Экранизировать «Дюну» Фрэнка Герберта пытались неоднократно. Дэвиду Линчу удалось довести начатое до конца, однако картина провалилась в прокате. Скорее всего, лучший результат покажет создатель второго «Бегущего по лезвию» Дени Вильнёв, лучший режиссёр десятилетия, по мнению голливудских кинокритиков.

Уже известно, что в «Дюне» снялись Стеллан Скарсгард, Ребекка Фергюсон, Джейсон Момоа, Тимоти Шаламе, Джош Бролин, Дэйв Батиста, Оскар Айзек и Хавьер Бардем.

Подробнее об экранизациях Герберта — в материале RT.