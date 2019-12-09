«Боевик эры 1980-х»: в сети появился первый трейлер новой «Чудо-женщины»

Компания Warner Bros. представила первый трейлер ленты «Чудо-женщина: 1984». Действие фильма разворачиваются через несколько десятилетий после событий первого фильма, а Диане Принс приходится противостоять одной из своих каноничных соперниц из комиксов DC — Гепарде. Режиссёрское кресло проекта вновь досталось Пэтти Дженкинс, главную роль, как и прежде, исполнила Галь Гадот. Также в картине снялись Педро Паскаль, Кристен Уиг, Робин Райт, Конни Нильсен и даже Крис Пайн, герой которого погиб в оригинальной ленте. Подробнее о предстоящем релизе — в материале RT.

Кинокомпания Warner Bros. обнародовала первый трейлер сиквела супергеройского фильма «Чудо-женщина». Ролик на презентации в рамках прошедшего в Бразилии фестиваля Comic Con Experience представили исполнительница главной роли Галь Гадот и режиссёр картины Пэтти Дженкинс.

Действие фильма «Чудо-женщина: 1984» разворачивается спустя десятилетия после описываемых в первой ленте событий. Миллиардер Максвелл Лорд (как это принято, в надежде на мировое господство) пытается отыскать некий магический артефакт. К несчастью, находка превращает специалиста по древней истории Барбару Энн Минерву в монстра — женщину-кошку Гепарду. Минерва намерена отомстить Лорду за эти метаморфозы, и он вынужден искать защиты у Чудо-женщины Дианы Принс.

К удивлению (или нет) фанатов кинокомикса, в сиквеле к роли Стива Тревора вернётся актёр Крис Пайн. Согласно синопсису сюжета, тот же Лорд с помощью магических артефактов воскрешает героя, пожертвовавшего собой в финале первого фильма.

«Стива Тревора добавили в сюжет не просто так, чтобы в фильме был Стив Тревор», — отметила на презентации Дженкинс. По её словам, при написании сценария «пришло озарение, и историю оказалось невозможно рассказать без Криса Пайна в роли Стива Тревора».

Помимо Гадот и Пайна в касте ленты можно найти Педро Паскаля, Кристен Уиг, Робин Райт и Конни Нильсен. Со слов Дженкинс, создатели картины стремились снять боевик эры 1980-х (что, в сущности, видно и по трейлеру, к которому подобрали хит Blue Monday группы New Order).

«Настоящие тросы, настоящие натурные съёмки, а теперь ещё и с современными технологиями — то есть сегодня вы видите, как реальные люди выполняют на площадке реальные трюки», — отметила постановщица.

Также Дженкинс рассказала, что в настоящее время на стадии разработки находится спин-офф к «Чудо-женщине» — фильм об амазонках Темискиры (Фемискиры), родины Дианы Принс. На этот раз — без участия Гадот.

В комиксах под именем Гепарды фигурировали несколько героинь, и Барбара Энн Минерва — третья по счёту. По сюжету одной из линейки графических романов, Минерва — состоятельная девушка, увлечённая археологией. Она становится одержима лассо Истины — принадлежащим Чудо-женщине артефактом — и намеревается забрать его обманом. Однако, коснувшись лассо, Минерва немедленно рассказывает всю правду о своих намерениях.

Тогда девушка пытается отнять лассо, перевоплотившись в Гепарду (дар перевоплощения она получила от жрецов одного из африканских племён, однако сила даёт побочный эффект — в человеческом обличье героиня испытывает мучительную боль).

Примечательно, что первоначально роль Гепарды предлагали Эмме Стоун, но та от работы над «Чудо-женщиной» отказалась. Только после этого сыграть злодейку предложили Кристен Уиг.

От феминизма до ЛГБТ

Первый сольный фильм об одной из самых популярных супергероинь вышел в мировой прокат в 2017 году, хотя на страницах комиксов вселенной DC Чудо-женщина впервые появилась ещё в начале 1940-х. Её создатель — психолог, теоретик феминизма и изобретатель полиграфа Уильям Моултон Марстон — полагал, что американским комиксам не хватает супергероинь. Так он, вдохновившись древнегреческими воительницами и женщинами из ближайшего окружения, придумал нового персонажа.

Марстон, его жена Элизабет и их возлюбленная Оливия были вовлечены в движение суфражисток. Поэтому Диана Принс развивалась под непосредственным влиянием феминистических идей. Для Марстона Чудо-женщина стала символом гуманизма, женской независимости и пацифизма. Однако со смертью психолога и в послевоенное время идеи эмансипации в комиксах нивелировали другие авторы.

Кадр из фильма «Чудо-женщина»

© kinopoisk.ru

В 1970-х активистки второй волны феминизма широко эксплуатировали образ Чудо-женщины с целью распространения идей против половой дискриминации. В те годы на экраны вышел первый телесериал о Диане Принс с Линдой Картер в главной роли.

Между тем, персонаж продолжал эволюционировать, и в 2015 году Принс стала первой супергероиней комиксов, которая провела церемонию бракосочетания для однополой пары. Тогда же один из авторов комикса Грег Рака официально заявил, что Чудо-женщина бисексуальна.