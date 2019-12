«Эротика по-советски» и Басков в роли джинна: что покажут в праздники на российском ТВ

Российские телеканалы по обыкновению адаптировали сетку вещания под новогодние праздники: зрителей ждут художественные фильмы, ретроспективные передачи, развлекательные программы и концерты. В этот раз Первый канал покажет культовые комедии Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая, на «России 1» состоятся традиционные выпуски «Голубого огонька» и «Песни года», НТВ предложит посетить рок-вечеринку у Евгения Маргулиса, а аудиторию каналов СТС и ТНТ поздравят «Уральские пельмени» и резиденты Comedy Club. Подробнее о телепрограмме на Новый год — в материале RT.

Первый канал

Первый канал откроет праздничную неделю показом оскароносной ленты Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Утром 31 декабря зрители увидят отреставрированную версию «Золушки» с Яниной Жеймо и Фаиной Раневской, после чего эфир по новогоднему обычаю продолжат марафоном советского кино. В программе — ленты Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» и «Служебный роман» (на этот раз зрители останутся без «Иронии судьбы»), а также комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию».

1 января часть показанных накануне фильмов повторят. Разнообразят сетку сказкой «Морозко» и премьерой фильма «Алла Пугачёва. Тот самый концерт». Поздней ночью в эфир выйдут байопик «Богемская рапсодия» и комедия «Ночь в музее».

Остаток праздничных каникул на Первом канале будут демонстрировать серию мультфильмов «Ледниковый период», рождественскую картину «Один дома» и её сиквел, а также ленты по мотивам русских и зарубежных сказок («Финист — Ясный сокол», «Три орешка для Золушки») и фильмы с участием Мэрилин Монро.

С 3 по 5 января на Первом пройдёт трансляция мини-сериала «Зелёный фургон» с Дмитрием Харатьяном — продолжения двухсерийного телефильма «Зелёный фургон» 1983 года. В эти же дни состоится премьера нового сезона сериала «Практика».

Кадр из фильма «Три орешка для Золушки»

© kinopoisk.ru

«Россия 1»



Последний день уходящего года «Россия 1» проводит повтором выходящей накануне передачи «Короли смеха» с участием Елены Воробей, братьев Пономаренко, Алексея Щеглова и других старожилов юмористической сцены (часть из них позже перекочует в «Новогодний парад звёзд»), а также показом ряда советских фильмов, включая «Иронию судьбы».

В полночь эфир продолжит традиционный «Голубой огонёк». Там в числе прочих выступят дуэты Ларисы Долиной и Глеба Матвейчука, Юлианны Карауловой и Алексея Воробьёва, а также квартет Леонида Агутина, Валерия Меладзе, Сергея Лазарева и Димы Билана.

По традиции 1 и 2 января в программу телеканала включён фестиваль «Песня года». В праздники также состоится премьера фильма Сергея Урсуляка «Одесский пароход», снятого по мотивам юмористических зарисовок сатирика Михаила Жванецкого. В ленте задействованы Владимир Машков, Сергей Гармаш, Чулпан Хаматова и Светлана Крючкова.

1 января в эфир выйдет и другая лента с участием Машкова — «Миллиард». 2 января телезрители смогут увидеть экранизацию романа Сергея Лукьяненко «Черновик».

НТВ





На 31 декабря телеканал НТВ запланировал показ сериала «Форс-мажор», а вечером состоится премьера новогоднего мюзикла «Тысяча и одна ночь, или Территория любви». В образах героев восточной сказки предстанут Филипп Киркоров, Николай Басков, Екатерина Климова, Дима Билан, Тамара Гвердцители, Кристина Орбакайте и другие.

За час до полуночи начнётся выпуск «Новогоднего квартирника НТВ у Маргулиса». В гостях у музыканта соберутся мастодонты отечественного рока, среди которых Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, участники групп «Чиж и Ко», «Би-2» и «Сплин», а также Александр Розенбаум, Валерия, Николай Расторгуев, Валерий Сюткин и многие другие. Ожидается, что на сцену выйдут 70 музыкантов.

Известно, что квартирник посетит и Николай Носков. Участники встречи подготовили для зрителей оригинальные коллаборации, каверы на рок-хиты и прочие музыкальные эксперименты.

Фрагмент из новогоднего эфира программы «Квартирник у Маргулиса»

1 января в эфире НТВ покажут новогодние выпуски сериала «Пёс», а также комедийный фильм «Самый лучший день» с Дмитрием Нагиевым в главной роли и мелодраму «В зоне доступа любви» с Дмитрием Дюжевым и Светланой Ходченковой.

«Культура»

Телеканал «Культура» также планирует показ одной из самых известных картин с участием Мэрилин Монро — «В джазе только девушки». Фильм начнётся в 19:15 31 декабря, до этого в сетке канала — документальные ленты о Евгении Ханаевой и Леониде Гайдае, музыкальная комедия «Чародеи» и мультфильм «Двенадцать месяцев».

После боя курантов в эфире «Культуры» будет транслироваться фильм-концерт «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» о творчестве групп The Beatles, The Animals и The Nashville Teens. Утро 1 января на канале начнётся с мультфильмов, продолжится новогодними концертами, которые будут чередоваться с советскими и зарубежными полнометражными лентами.

К новогодним праздникам телеканал подготовил серию документальных фильмов «История русской еды», в которых, помимо истории блюд русской кухни, рассказывается о блюдах постного меню и об алкогольных напитках.

«Матч ТВ»

31 декабря на спортивном телеканале покажут картину «С мячом в Британию» — игровой фильм с элементами документалистики. Речь в нём идёт о матчах московского «Динамо» с британскими футбольными клубами («Челси», «Арсенал», «Кардифф Сити» и «Рейнджерс»), проходивших во время тура по Великобритании в 1945 году. В ленте сыграли Валерий Баринов, Гела Месхи, Павел Деревянко, Игорь Верник, Андрей Мерзликин, Павел Трубинер и другие.

Днём 1 января на «Матч ТВ» выйдет спортивная драма «Малышка на миллион» с Клинтом Иствудом и Хилари Суэнк. Вечером в эфире — картина Карена Оганесяна «Марафон» с Михаилом Пореченковым в главной роли.

«ТВ Центр»



Утро 31 декабря «ТВ Центр» начнёт с трансляции цикла лент, посвящённых жизни и творчеству советских актёров, русских поэтов и композиторов, зарубежных писателей и других людей искусства. Среди них — Фаина Раневская, Юрий Никулин, Людмила Целиковская, Пётр Чайковский, Сергей Есенин, Ханс Кристиан Андерсен и Шарль Перро.

В документальном формате расскажут об эротике в советском кинематографе («Ну и ню! Эротика по-советски») и работе над главной новогодней передачей «Голубой огонёк» («Голубой огонёк». Битва за эфир»). Марафон документального кино будет длиться все праздничные дни.

Вечером 31 декабря на «ТВ Центре» выйдет программа «Новый год в прямом эфире» с прямыми включениями с концертов в Москве, где будут выступать «Дискотека Авария», Александр Буйнов, Марк Тишман, группа «НАОМИ» и другие.

Также в сетке праздничного телевещания «ТВ Центра» — юмористические программы с участием Евгения Петросяна, Юрия Гальцева, Геннадия Ветрова, Сергея Дроботенко и прочих.

СТС и ТНТ

В программе СТС с утра понедельника запланированы два полнометражных фильма о «трудном ребёнке» Джуниоре. Затем эфир продолжит третья лента из серии «Один дома», после чего до конца вечера на канале будут транслироваться три части приключенческого фэнтези «Назад в будущее».

Эфирное время 31 декабря займёт марафон юмористических шоу «Уральские пельмени» с праздничным выпуском «Ёлка, дети, два стола». Вечером 1 января на СТС состоится показ спецвыпуска телеигры «Форд Боярд».

30 декабря в 21:30 телеканал ТНТ планирует показать псевдодокументальный фильм «Эдуард Суровый. Слёзы Брайтона». Весь день перед Новым годом в эфире ТНТ будут транслироваться выпуски Comedy Club, также на экран выйдут праздничные выпуски шоу Comedy Woman, «Импровизация» и «Студия Союз».