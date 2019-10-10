Сон разума: тест RT о психических расстройствах

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья, учреждённый в 1992 году при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Его главные цели — борьба со стигматизацией людей с ментальными болезнями, привлечение внимания к их проблемам, популяризация знаний о психическом здоровье, профилактика депрессий и других расстройств. По данным Минздрава РФ, непсихотическими расстройствами (неврозами, депрессиями и прочими нарушениями, протекающими без психоза и не требующими госпитализации) страдает свыше 2 млн россиян. Ответьте на несколько вопросов и проверьте, разбираетесь ли вы в душевных болезнях.

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